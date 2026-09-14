Di balik kebangkitan kembali kartu koleksi sepak bola

Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan AS memicu lonjakan luar biasa lain dalam permintaan kartu trading sepakbola. Karena Amerika Utara secara tradisional merupakan pasar terbesar dan paling berkembang untuk koleksi kartu olahraga, penyelenggaraan Piala Dunia di kawasan itu membuka jalan bagi jutaan penggemar domestik untuk masuk ke hobi 'soccer'.

Set Prizm Piala Dunia 2026 milik Panini menjadi produk kartu sepakbola yang paling luas didistribusikan dalam sejarah, dengan kartu-kartu ultra-langka, seperti 1-of-1 Black Prisms, Nebula Prisms, dan insert Color Blast, disertakan untuk membantu menarik audiens baru dalam jumlah besar. Ada juga begitu banyak narasi menarik yang bisa diikuti orang di turnamen tersebut, termasuk 'Last Dance' Messi bersama Argentina, perpisahan terakhir yang diperkirakan untuk Ronaldo bersama Portugal, dan penampilan pertama Lamine Yamal di panggung global, yang berakhir dengan kejayaan bersama Spanyol.

Setelah Piala Dunia, Topps siap memanfaatkan hype itu dengan peluncuran koleksi Flagship Premier League 2026-27. Setelah memangkas base set dari 450 kartu menjadi 300 yang lebih ringkas, menyelesaikan satu binder penuh kini lebih mudah dari sebelumnya, dan para kolektor bisa lebih fokus pada nilai kartu-kartu buruan.

Topps juga memanfaatkan nostalgia kalangan milenial dengan menghadirkan kembali gaya Merlin dalam set terpisah berisi 200 kartu. Menghormati merek stiker klasik era 1990-an, koleksi Merlin memadukan pemain modern dengan tema retro, terinspirasi dunia sihir, dan seni klasik yang memiliki daya tarik emosional tak tertahankan bagi para penggemar lama hobi ini.

Lonjakan lain akan datang ketika set Topps Chrome UEFA Champions League 2026-27 dirilis pada fase akhir musim. Pekan ini, Fanatics Collectibles dan UC3 (yang mewakili UEFA dan tim-tim klub papan atas Eropa) mengumumkan perpanjangan kemitraan selama enam tahun yang berlaku dari 2027 hingga 2033, dengan koleksi Champions League terbaru dijadwalkan menyertakan kartu debut patch 1-of-1.

Fanatics tanpa ragu pasti sudah bersiap untuk Euro 2028 di Britania Raya dan Irlandia, dan tentu saja, kini ada Piala Dunia 2034 di Arab Saudi yang dinantikan. "Piala Dunia itu bersama Fanatics akan luar biasa karena mereka akan punya rencana yang sangat serius," kata Blazey. "Patokan yang bagus untuk melihat ke mana arahnya adalah Euro 2028; itu turnamen kandang, Topps punya lisensi Premier League, lisensi Euro; mereka telah gencar mendorong Premier League, jadi akan sangat menarik untuk melihat apa yang mereka lakukan dengan Euro. Semua orang terus berbicara tentang penurunan karena pasar tumbuh begitu cepat, tetapi saya pikir ini akan terus berkembang apa pun yang terjadi."

Memang, pasar global kartu trading olahraga saat ini bernilai fantastis, mencapai $14,85 miliar, dengan sepakbola menguasai porsi tunggal terbesar dari segmen olahraga sebesar 35,6%. Diperkirakan 45% penghobi baru berspesialisasi di sepakbola, dan lebih dari 500 juta kartu kini terjual setiap tahun di sektor ini, dengan 12 juta kartu diajukan ke agen penilaian profesional.

Kartu-kartu sepakbola yang paling diburu berada di kategori yang sama dengan wine premium, jam tangan, dan mata uang kripto. Kartu-kartu itu adalah kapsul waktu yang mengabadikan momen terbaik keunggulan manusia yang tak akan terulang dalam karton dan tinta.

Mendapatkan pemain legendaris 1-of-1 memuaskan baik sisi sentimental dari penggemar fanatik maupun logika klinis investor modern, dan hobi ini hanya akan terus berkembang di era digital tanpa hambatan geografis apa pun. Intinya adalah: mereka yang mencintai permainan indah ini akan selalu merindukan cara untuk memiliki, menjaga, dan mewariskan sepotong dari keajaiban tersebut.