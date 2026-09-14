Di balik kebangkitan kembali kartu koleksi sepak bola
Setiap penggemar sepakbola punya kenangan awal saat diperkenalkan ke dunia memorabilia. Sudah lazim jersey vintage atau program pertandingan diwariskan di lingkungan keluarga, sementara mereka yang benar-benar beruntung mewarisi perlengkapan bertanda tangan pemain atau yang pernah dipakai pemain dan memiliki nilai sejarah yang unik.
Item tunggal seperti itu biasanya dibingkai dan dipajang di dinding, atau dimasukkan ke kotak lalu disimpan di rak. Benda-benda itu bisa memberi ledakan endorfin instan bagi anak-anak, tetapi tidak akan membuat mereka sibuk terlalu lama. Namun, mengoleksi kartu trading bisa menjadi candu sejak sobekan pertama dari booster pack yang masih rapat.
Sangat mudah untuk larut dalam keinginan menyelesaikan satu set penuh, atau menemukan satu pemain langka yang diinginkan semua teman Anda. Tentu saja, Anda bergantung pada orang tua dan kesediaan mereka untuk rutin membelikan pack, tetapi itu justru menambah rasa antusias yang menggelitik sebelum setiap pembukaan.
Bagi mereka yang mempertahankan hobi ini hingga dewasa, penghasilan yang bisa dibelanjakan akhirnya dapat digunakan untuk membeli kartu yang dulu belum mereka miliki, atau mulai mengoleksi set premium ikonik yang sebelumnya mungkin berada di luar jangkauan. Obsesi itu sering kali makin kuat seiring bertambahnya usia, bukannya memudar.
Di dunia online tahun 2026 yang didominasi streaming, aplikasi, dan game, kartu sepakbola lebih populer dari sebelumnya, dan aktivitas trading mengembalikan nuansa komunitas ke dalam fandom. Kini juga ada peluang untuk menghasilkan uang dalam jumlah besar dari sana, karena pasar globalnya telah menjadi raksasa bernilai miliaran dolar yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat.
Memulai ledakan
Koleksi kartu dimulai pada 1800-an, ketika kartu penguat bergambar pemain bisbol, aktor, pemimpin militer, dan hewan ditempatkan di dalam bungkus rokok. Pada 1887, John Baines, pemilik toko mainan dari Bradford, menciptakan kartu sepakbola pertama di Britania Raya, dan menjualnya dari gerobak yang ditarik kuda dengan seekor monyet di punggungnya, sambil menyebut dirinya sebagai 'Raja Kartu Sepakbola'.
Kartu-kartu itu menjadi arus utama pada 1950-an ketika Topps masuk ke pasar, memasangkan set tahunan dengan permen karet, dan mengoleksi kartu sepakbola segera menjadi ritus masa kecil. Topps menjadi pemain dominan hingga 2009, ketika pakar stiker Eropa, Panini, beralih dengan agresif untuk fokus pada kartu trading, mengakuisisi merek Amerika Donruss dan mengamankan hak lisensi kartu olahraga utama untuk melakukannya.
Panini, bukan Topps, yang bertanggung jawab langsung atas ledakan kartu sepakbola yang awalnya terjadi selama pandemi Covid-19 dan lockdown pada awal 2020, ketika mereka berupaya meng-Amerika-kan ruang tersebut. Mereka memanfaatkan para kolektor AS yang mencari jalur baru dengan memberi kartu sepakbola perlakuan khusus yang biasanya diperuntukkan bagi NBA dan NFL, merilis set seperti Prizm, Select, dan Donruss Kaboom dengan parallel short-print.
Pada akhirnya, ini mendorong tumbuhnya budaya card grading dan box breaking yang didasarkan pada spekulasi besar. Alih-alih mengoleksi tim favorit, para investor mengalihkan perhatian mereka untuk membeli kartu rookie dengan harapan nilainya akan melonjak saat pertandingan dan turnamen terbesar berlangsung.
Para kolektor juga menyadari bahwa Panini telah membuat set edisi terbatas selama beberapa dekade sebelumnya, dan mulai memburu kartu-kartu paling langka dalam kondisi terbaik untuk dinilai. Ini adalah bisnis yang berpotensi menguntungkan; kartu apa pun yang mendapat nilai '10 Gem Mint' dari autentikator terkemuka PSA bisa memiliki premi 3x hingga 5x dibanding versi mentahnya. Dapatkan kartu rookie bernomor atau bertanda tangan dengan PSA 10, dan pada dasarnya Anda telah meraih jackpot.
Mengubah permainan
Lanskap bisnis kartu sepakbola berubah drastis ketika raksasa ritel olahraga dan merchandise, Fanatics, mengakuisisi kartu koleksi Topps senilai $500 juta pada Januari 2022. Sebelum kesepakatan itu, Topps memegang hak untuk Liga Champions UEFA dan Bundesliga melalui kantor mereka di Britania Raya dan Jerman.
Fanatics mengintegrasikan Topps ke dalam ekosistem e-commerce dan ritelnya, dengan CEO perusahaan Michael Rubin menjelaskan saat itu bahwa tujuan mereka adalah menjadikan kartu koleksi sebagai "pilar penting dari rencana jangka panjang kami untuk menjadi platform olahraga digital terdepan". Tiba-tiba, kartu sepakbola premium tidak lagi hanya dijual di toko hobi khusus, tetapi dipasarkan langsung kepada jutaan penggemar sepakbola di seluruh dunia melalui situs merchandise klub milik Fanatics yang sudah ada.
Seperti yang telah dilakukan Panini, mereka kemudian menerapkan model "chase card" Amerika Utara ke sepakbola, mengurangi stiker kertas dasar untuk fokus pada kartu chrome berteknologi tinggi, refractor bertingkat, parallel langka, dan tanda tangan asli langsung pada kartu. Desain produk inovatif Fanatics membantu mengubah kartu sepakbola dari sekadar hal baru menjadi kelas aset berwujud, dengan diperkenalkannya memorabilia yang digunakan dalam pertandingan dan patch debut rookie pada kartu 1-dari-1 yang menciptakan permintaan lebih besar untuk item 'holy grail' yang bernilai ribuan di pasar penjualan kembali.
Mengoleksi menjadi konten
Mengoleksi kartu sepakbola kembali menjadi tren karena kini ada jumlah kreator konten yang tampaknya tak ada habisnya mempromosikan hobi ini di media sosial. Generasi baru anak muda mulai tertarik pada acara interaktif dan card show, tempat mereka bukan hanya bisa menambah koleksi, tetapi juga bersosialisasi dengan orang-orang yang punya minat yang sama.
"Ini mempertemukan orang-orang. Card show seperti ini benar-benar jadi ajang yang menyenangkan. Orang-orang yang sebelumnya bertemu secara online lalu bertemu langsung, mereka makan siang, atau minum beberapa gelas bir jika audiensnya lebih dewasa," kata Matthew Blazey, sosok di balik kanal YouTube Blazey Collects yang memiliki 78,6 ribu subscriber, kepada GOAL. "Dulu hanya ada card show di London, sekarang jadi sekitar 60 acara sepanjang tahun. Ada elemen sosial yang sangat besar di dalamnya. Membangun komunitas jauh lebih berharga daripada menghasilkan uang."
YouTuber seperti Blazey dan GamerBoyWii (GBW) bisa meraup ratusan ribu penayangan, sementara anggota Sidemen seperti Simon Minter, Joshua Bradley, dan Ethan Payne, yang semuanya memiliki jauh lebih dari satu juta subscriber, juga membuka boks kartu sepakbola di kanal mereka masing-masing. Sejumlah pesepakbola profesional juga ikut meramaikan tren ini.
Tosin Adarabioyo, yang bergabung dengan Tottenham pada bursa transfer musim panas, memamerkan kartu langka yang ia dapatkan melalui akun Instagram khusus miliknya, seperti juga gelandang Crystal Palace Adam Wharton. Rekan setim baru Adarabioyo di Spurs, Dominic Solanke, juga merupakan kolektor fanatik, dan pada November, ia bergabung dengan Adaradioyo dalam peluncuran toko utama Fanatics di Regent Street, London.
Bek Ipswich Town Leif Davis adalah wajah dari 'Collective Collects', sebuah platform card-breaking yang ia dirikan bersama streamer Twitch Danny Campion dan temannya Josh Kelly. "Kami sebenarnya tidak melakukannya demi uang, kami melakukannya untuk membangun sesuatu yang keren dan ini adalah sesuatu yang kami minati," kata Campion kepada BBC tahun lalu. "Ini juga hanya akan menjadi semakin besar seiring hobi ini tumbuh di seluruh Inggris lalu terhubung dengan pasar AS. Ini sangat menarik dan sangat keren."
Namun, ada banyak pula yang terjun demi keuntungan finansial. Seorang mantan pelatih pribadi dari Suffolk bernama Aaron Pearce meninggalkan pekerjaan utamanya untuk fokus pada jual-beli kembali kartu sepakbola, dengan membuat akun Baller Breaks UK, dan telah membukukan pendapatan £2,4 juta dalam setahun terakhir, menurut PA Media.
Pearce tidak sekadar menjual kartu satuan, melainkan "spot" kepada kolektor dan penonton di marketplace belanja video seperti Whatnot dan ebay Live, yang biasanya dibagi berdasarkan klub sepakbola. Setelah itu, ia melakukan "break" kartu-kartu tersebut secara langsung di depan kamera, dan orang yang membeli spot Manchester United, misalnya, akan mendapatkan setiap kartu dari klub tersebut yang keluar. Kolektor punya peluang mendapatkan kartu premium bernilai tinggi dengan biaya yang hanya sebagian kecil dari harga aslinya dalam format mirip lotre ini, yang bisa menarik hingga beberapa ribu total pengunjung unik selama siaran langsung berdurasi satu jam.
Ruang untuk hidup berdampingan
Blazey merasa bahwa pembukaan box secara langsung dan video rekaman bisa hidup berdampingan di ruang yang sama, tetapi itu bukan keseimbangan yang mudah dijalankan.
"Ada ruang untuk menjadi campuran. Saya selalu memprioritaskan konten rekaman karena channel saya lebih diarahkan kepada mereka yang ingin membuka produk tetapi tidak tahu mana yang harus dibuka," ujarnya. "Keuntungan dari konten rekaman adalah sifatnya netral. Semua yang ada di live stream itu mencoba meyakinkan Anda untuk ikut masuk dan membeli sesuatu. Konten rekaman punya pasar yang aman, di mana Anda tidak ditekan untuk melakukan sesuatu. Itulah mengapa Anda harus sangat berhati-hati sebagai kreator konten untuk masuk ke ranah live, karena audiens Anda akan melihatnya sebagai Anda beralih dari channel tepercaya menjadi channel yang terang-terangan mencari uang.
"Saya pikir breaking secara umum bagus untuk pasar. Pertama, itu menghibur, dan kedua, beberapa box ini harganya sekitar £300-400, jadi Anda tidak selalu bisa keluar dan membelinya, tetapi Anda bisa ikut break dan punya peluang mendapatkan sesuatu. Namun, ranah breaking saat ini sedikit seperti wild west. Anda membutuhkan breaking dan Anda membutuhkan konten rekaman, tetapi saya tidak akan terkejut jika sebentar lagi akan ada lebih banyak regulasi terkait breaking. Whatnot baru-baru ini meluncurkan jauh lebih banyak kontrol untuk itu dan saya tahu Fanatics Live sangat ketat dalam aspek regulasinya, jadi perusahaan-perusahaan itu pada akhirnya memang sedang menuju ke sana sendiri."
Blazey menambahkan soal apa yang mendorong pertumbuhan channel-nya: "Konsistensi adalah kuncinya, terus hadir dan melakukannya secara rutin. Membangun komunitas; saya punya basis penggemar yang sangat loyal yang akan datang dan menonton setiap video, dan mereka akan berkomentar di setiap video. Banyak video dengan cepat mendapat lebih dari 50 komentar, yang tergolong banyak untuk video-video seperti ini. Saya tidak memaki, semuanya sangat ramah semua umur dan ramah anak, sehingga para orang tua senang anak-anak mereka menonton konten itu. Menurut saya, semuanya soal nilai-nilai yang baik, jika Anda masuk ke sana dan Anda positif serta menyambut audiens, siapa pun Anda, Anda bisa ikut terlibat.
"Ada banyak orang yang hanya ingin menghasilkan uang, dan akibatnya mereka tidak membangun komunitas yang dibutuhkan untuk membawanya maju. Orang-orang membeli antusiasme dan nilai-nilai itu ketika mereka menonton konten, dan akibatnya mereka menerima kreatornya. Orang datang untuk menonton Anda, tidak selalu produk yang sedang dibuka."
'Akan terus berkembang'
Blazey juga menjelaskan secara rincitentang apa yang mendorong kebangkitan kartu sepakbola, setelah awalnya memulai kanalnya pada 2021.
"Stiker Euro 2020 benar-benar meledak, semua orang mengoleksinya, terutama generasi saya, Anda punya social distancing dan bisa menyatukan semua orang lagi. Saya pikir itu membawa banyak traffic ke YouTube, yang menampung banyak hal terkait produk berbasis hobi yang sebelumnya tidak benar-benar disadari orang," katanya. "Tiba-tiba saja Anda menemukan tambang emas, 'Wow, ini bukan cuma stiker sepakbola; ada kartu dengan potongan perlengkapan, kartu bertanda tangan, semuanya'. Jadi bagi saya, Euro 2020 adalah saat saya benar-benar mulai terjun. Itulah awalnya bagi saya, saya melihat banyak hal di YouTube, mulai membuka kartu dan merekam diri saya sendiri, lalu semuanya terus membesar dari sana.
"Terutama dalam tiga tahun terakhir, kartu sepakbola benar-benar meledak. Saya pikir ini hanya akan terus berkembang sekarang, terutama di Inggris sekarang Topps memegang lisensi Premier League karena mereka melakukan berbagai hal gila dengannya sekarang. Dan Anda mulai melihat percampurannya, JJ Gabriel datang pada hari peluncuran Fanatics musim panas ini; Tosin, Solanke sudah masuk ke sana, Adam Wharton juga sangat menyukainya. Kami berada dalam situasi yang sempurna. Saya pikir ini menangkap orang-orang yang dulu membuka kartu saat di sekolah, seperti Pokemon, Match Attax, dan dorongan nostalgia untuk melakukannya lagi sekarang ketika Anda punya uang sebagai orang dewasa dan semua kartu yang lebih besar ini yang sekarang bisa Anda kejar. Saya pikir ini menarik semakin banyak orang untuk kembali masuk.
"Kolektor yang lebih baru melihat bahwa mereka bisa menghasilkan banyak uang dengan sangat cepat, jika memulainya dengan cara yang tepat, jadi investasi adalah bagian besar lainnya. Media sosial telah membuat kombinasi keduanya benar-benar meledak. TikTok, YouTube, Instagram, Whatnot, Fanatics, dan eBay Live, ini benar-benar ada di mana-mana, yang membuat jaringnya terus meluas dan meluas."
Blazey menambahkan soal bagaimana hobi ini telah menjadi teramerikanisasi: "Ketika Anda melihat pasar AS secara khusus, ada begitu banyak pemain NFL yang tumbuh dengan mengoleksi kartu NFL, dan sekarang mereka sudah dewasa dan kartu mereka sendiri ada di luar sana, mereka tertarik untuk pergi dan mencarinya. Saya pikir jika itu terus menular ke pasar Inggris dengan sepakbola, itu akan menjadi pendorong besar bagi pertumbuhan.
"Saya pikir saat banyak anak masih di sekolah, mengoleksi stiker Piala Dunia adalah hal yang sangat besar. Amerika sebenarnya tidak benar-benar punya itu untuk stiker. Namun bagi mereka, sejak era 1920-an, seperti kartu NFL, MLB, hoki es, itu selalu tertanam dalam budaya mereka. Itu sudah berkembang di sana selama 100 tahun, sedangkan di Inggris, seluruh niche kartu sepakbola baru benar-benar mulai berkembang sejak 2014, dan itu sangat kecil, tetapi sekarang mulai tumbuh dengan cukup cepat. Di sini selalu Match Attax dan sangat berfokus pada anak-anak, sementara sekarang ini menarik lebih banyak orang dewasa ke ruang tersebut dengan koleksi yang lebih premium, dengan kartu buruan dan tanda tangan besar."
Para pemecah rekor
10 kartu sepak bola termahal sepanjang masa semuanya terjual dalam lima tahun terakhir, yang menegaskan betapa populernya hobi ini. Pada September 2021, kartu PSA 9 Topps Chrome Champions League Red Refractor yang menampilkan Erling Haaland rookie dengan seragam Borussia Dortmund musim 2019-20 terjual seharga $227.000 di Goldin Auctions, sementara kartu rookie Cristiano Ronaldo 2002-03 Sporting CP Panini Mega Cracks laku seharga $288.000.
Versi PSA 10 dari kartu Ronaldo tersebut terjual seharga $1,35 juta pada musim 2025-26, dan jumlah yang sama juga dihasilkan oleh kartu Panini Kaboom! Green 1/1 miliknya dari 2018. Namun, superstar Portugal itu masih berada di belakang rival abadinya, Lionel Messi. Kartu rookie Panini Mega Cracks 2004-05 milik legenda Argentina tersebut, yang menampilkannya sebagai remaja berambut panjang yang baru keluar dari akademi terkenal Barcelona, La Masia, dibeli dengan harga fantastis $1,5 juta melalui jaringan penjualan privat Fanatics Collect yang masih baru pada September lalu.
Ikon Brasil Pele memiliki dua kartu rookie di dalam 10 besar, sementara kartu PSA 10 Panini Prizm World Cup Gold Prizm 2018 milik superstar Prancis Kylian Mbappe berada di peringkat ke-10 setelah terjual seharga $216.000 pada Juni 2022. Kartu-kartu ini memiliki daya tarik abadi karena mengabadikan momen tertentu, dengan para kolektor membeli kisah-kisah penentu era mereka untuk benar-benar mengklaim sepotong sejarah.
Akan selalu ada permintaan untuk kartu Panini Prizm World Cup, dan lebih khusus lagi set yang diyakini Blazey sebagai "bisa dibilang yang terbaik". Ia berkata: "World Cup Prizm 2014 adalah set yang memulai semuanya. Jika Anda mengoleksi kartu lawas untuk disimpan, World Cup Prizm 2014 akan selalu menjadi set itu, produk yang fantastis."
Matinya duopoli
Dalam empat tahun terakhir, Fanatics secara sistematis membongkar cengkeraman Panini atas pasar kartu sepak bola. Langkah signifikan pertama datang ketika mereka menjalin kesepakatan eksklusif dengan UEFA agar Topps memproduksi kartu dan stiker resmi untuk Piala Eropa 2024 dan 2028.
Album stiker Panini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Euro sejak 1977, dan kehilangan inti demografi mereka merupakan pukulan pahit. Fanatics kemudian memburu lisensi resmi Premier League Inggris, divisi paling menguntungkan dalam sepak bola klub, yang telah dipegang Panini sejak 2019.
Menjelang musim 2025-26, Fanatics mengambil alih hak global Premier League dan memberi label koleksi resmi tersebut di bawah Topps. Hal ini memaksa Panini beralih ke English Football League (EFL) untuk mempertahankan keberadaan mereka dalam lanskap sepak bola domestik negara itu.
Kematian duopoli itu nyaris dipastikan pada Mei, ketika FIFA mengumumkan berakhirnya kemitraan 60 tahun dengan Panini. Mulai 2031, Topps akan memproduksi seluruh kartu koleksi Piala Dunia, stiker, dan koleksi digital, dan Fanatics akan membagikan lebih dari $150 juta dalam bentuk barang koleksi kepada anak-anak selama masa kontrak.
"Bersama Fanatics, kami melihat bahwa mereka mendorong inovasi besar-besaran dalam barang koleksi olahraga yang memang memberi fans cara baru yang bermakna untuk terhubung dengan tim favorit mereka dan dengan pemain favorit mereka," kata presiden FIFA Gianni Infantino kepada The Athletic. "Jadi, dari sudut pandang FIFA, kami bisa mengglobalisasi keterlibatan fans itu justru berkat portofolio turnamen global kami. Dan ini memberikan aliran pendapatan komersial penting lainnya yang kami salurkan kembali, seperti biasa, ke dalam permainan ini, ke dalam sepak bola."
CEO Fanatics Rubin menambahkan soal kesepakatan tersebut: "Bisnis barang koleksi kami tahun ini kemungkinan 85 persen berada di AS. Jadi ketika kami memikirkan bagaimana berekspansi secara global, yang merupakan cara kami mengubah ini menjadi bisnis yang jauh lebih besar, tidak ada yang lebih penting daripada FIFA. Inisiatif pertumbuhan besar kami dan kemitraan dengan FIFA untuk mengerjakan Piala Dunia, tidak ada ajang yang lebih besar di dunia selain Piala Dunia setiap empat tahun sekali. Kami berpikir jangka panjang, sepak bola global seharusnya menjadi bisnis terbesar kami. Tugas kami adalah memastikan bahwa kami terus meningkatkan standar dan berinovasi dengan cara yang tidak bisa dilakukan siapa pun."
Namun, belum semuanya hilang bagi Panini, terutama karena mereka masih memegang satu lisensi yang sangat menarik. "Produk Panini English Football League punya pasar yang sangat besar, terutama untuk klub-klub besar yang sudah lama tidak berada di Premier League dan tidak punya kartu sepak bola," kata Blazey. "Bagi fans Millwall itu sangat besar; kartu Millwall terjual dengan harga gila-gilaan, begitu juga QPR, lebih mahal daripada banyak kartu Premier League. Panini masih punya lisensi yang sangat kuat di EFL yang akan menguntungkan mereka dalam jangka panjang. Mereka sangat berhasil mendapatkannya, tetapi itu sekarang menjadi produk andalan mereka. Produk itu akan selalu tampil bagus di YouTube, tetapi Topps sekarang punya audiens yang jauh lebih besar di YouTube."
Panini juga masih memiliki basis penggemar fanatik yang nyaris tak memedulikan para pesaing utama mereka, seperti ditambahkan Blazey: "Audiens yang lebih tua, yang sudah lama ada di sini, benar-benar tidak menyukai era ini, yang mereka sebut 'junk wax'. Mereka memandang bahwa sesuatu yang dulu merupakan kategori yang cukup niche kini telah menjadi benar-benar arus utama."
Demam sepak bola
Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan AS memicu lonjakan luar biasa lain dalam permintaan kartu trading sepakbola. Karena Amerika Utara secara tradisional merupakan pasar terbesar dan paling berkembang untuk koleksi kartu olahraga, penyelenggaraan Piala Dunia di kawasan itu membuka jalan bagi jutaan penggemar domestik untuk masuk ke hobi 'soccer'.
Set Prizm Piala Dunia 2026 milik Panini menjadi produk kartu sepakbola yang paling luas didistribusikan dalam sejarah, dengan kartu-kartu ultra-langka, seperti 1-of-1 Black Prisms, Nebula Prisms, dan insert Color Blast, disertakan untuk membantu menarik audiens baru dalam jumlah besar. Ada juga begitu banyak narasi menarik yang bisa diikuti orang di turnamen tersebut, termasuk 'Last Dance' Messi bersama Argentina, perpisahan terakhir yang diperkirakan untuk Ronaldo bersama Portugal, dan penampilan pertama Lamine Yamal di panggung global, yang berakhir dengan kejayaan bersama Spanyol.
Setelah Piala Dunia, Topps siap memanfaatkan hype itu dengan peluncuran koleksi Flagship Premier League 2026-27. Setelah memangkas base set dari 450 kartu menjadi 300 yang lebih ringkas, menyelesaikan satu binder penuh kini lebih mudah dari sebelumnya, dan para kolektor bisa lebih fokus pada nilai kartu-kartu buruan.
Topps juga memanfaatkan nostalgia kalangan milenial dengan menghadirkan kembali gaya Merlin dalam set terpisah berisi 200 kartu. Menghormati merek stiker klasik era 1990-an, koleksi Merlin memadukan pemain modern dengan tema retro, terinspirasi dunia sihir, dan seni klasik yang memiliki daya tarik emosional tak tertahankan bagi para penggemar lama hobi ini.
Lonjakan lain akan datang ketika set Topps Chrome UEFA Champions League 2026-27 dirilis pada fase akhir musim. Pekan ini, Fanatics Collectibles dan UC3 (yang mewakili UEFA dan tim-tim klub papan atas Eropa) mengumumkan perpanjangan kemitraan selama enam tahun yang berlaku dari 2027 hingga 2033, dengan koleksi Champions League terbaru dijadwalkan menyertakan kartu debut patch 1-of-1.
Fanatics tanpa ragu pasti sudah bersiap untuk Euro 2028 di Britania Raya dan Irlandia, dan tentu saja, kini ada Piala Dunia 2034 di Arab Saudi yang dinantikan. "Piala Dunia itu bersama Fanatics akan luar biasa karena mereka akan punya rencana yang sangat serius," kata Blazey. "Patokan yang bagus untuk melihat ke mana arahnya adalah Euro 2028; itu turnamen kandang, Topps punya lisensi Premier League, lisensi Euro; mereka telah gencar mendorong Premier League, jadi akan sangat menarik untuk melihat apa yang mereka lakukan dengan Euro. Semua orang terus berbicara tentang penurunan karena pasar tumbuh begitu cepat, tetapi saya pikir ini akan terus berkembang apa pun yang terjadi."
Memang, pasar global kartu trading olahraga saat ini bernilai fantastis, mencapai $14,85 miliar, dengan sepakbola menguasai porsi tunggal terbesar dari segmen olahraga sebesar 35,6%. Diperkirakan 45% penghobi baru berspesialisasi di sepakbola, dan lebih dari 500 juta kartu kini terjual setiap tahun di sektor ini, dengan 12 juta kartu diajukan ke agen penilaian profesional.
Kartu-kartu sepakbola yang paling diburu berada di kategori yang sama dengan wine premium, jam tangan, dan mata uang kripto. Kartu-kartu itu adalah kapsul waktu yang mengabadikan momen terbaik keunggulan manusia yang tak akan terulang dalam karton dan tinta.
Mendapatkan pemain legendaris 1-of-1 memuaskan baik sisi sentimental dari penggemar fanatik maupun logika klinis investor modern, dan hobi ini hanya akan terus berkembang di era digital tanpa hambatan geografis apa pun. Intinya adalah: mereka yang mencintai permainan indah ini akan selalu merindukan cara untuk memiliki, menjaga, dan mewariskan sepotong dari keajaiban tersebut.