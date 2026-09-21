Sekilas melihat skuad Tim Nasional Pria Amerika Serikat memang terasa cukup mengejutkan. Daftar itu berisi 13 pemain yang belum memiliki caps dan delapan remaja. Pemusatan latihan pertama setelah Piala Dunia selalu menjadi awal babak baru, tetapi dengan memanggil begitu banyak bintang muda, pelatih Mauricio Pochettino mulai menulis sesuatu yang terasa seperti sebuah buku yang benar-benar baru.

Tentu ada alasan untuk itu, dan alasan utamanya adalah karena ini merupakan jendela empat pertandingan, yang memberi Pochettino dan stafnya waktu maksimal untuk mengenal para pemain terbaru yang dipanggil ke timnya. Ini juga memberi anggota termuda tim nasional Amerika Serikat pemusatan latihan yang lebih panjang untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan bersama tim, yang selalu menjadi lompatan besar dari level klub.

Para remaja tim nasional Amerika Serikat, secara umum, sedang berkembang pesat di level klub. Dari para fenomena di MLS hingga bintang muda yang sedang naik daun di liga-liga terbaik dunia, untuk pertama kalinya tidak ada kekurangan talenta remaja di skuad ini. Pemusatan latihan ini tentu akan menjadi sesuatu yang berkesan bagi mereka, tetapi ini juga bisa menjadi momen berkesan bagi tim nasional, yang mungkin nantinya akan melihat kembali jendela ini sebagai momen ketika beberapa kepingan penting memulai langkah mereka.

Jadi, remaja mana yang harus Anda perhatikan? Berikut lima nama yang wajib disimak selama pemusatan latihan tim nasional Amerika Serikat ini.