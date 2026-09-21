Cavan Sullivan, Mathis Albert, dan lima prospek USMNT paling menarik untuk disimak di pemusatan latihan musim gugur
Sekilas melihat skuad Tim Nasional Pria Amerika Serikat memang terasa cukup mengejutkan. Daftar itu berisi 13 pemain yang belum memiliki caps dan delapan remaja. Pemusatan latihan pertama setelah Piala Dunia selalu menjadi awal babak baru, tetapi dengan memanggil begitu banyak bintang muda, pelatih Mauricio Pochettino mulai menulis sesuatu yang terasa seperti sebuah buku yang benar-benar baru.
Tentu ada alasan untuk itu, dan alasan utamanya adalah karena ini merupakan jendela empat pertandingan, yang memberi Pochettino dan stafnya waktu maksimal untuk mengenal para pemain terbaru yang dipanggil ke timnya. Ini juga memberi anggota termuda tim nasional Amerika Serikat pemusatan latihan yang lebih panjang untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan bersama tim, yang selalu menjadi lompatan besar dari level klub.
Para remaja tim nasional Amerika Serikat, secara umum, sedang berkembang pesat di level klub. Dari para fenomena di MLS hingga bintang muda yang sedang naik daun di liga-liga terbaik dunia, untuk pertama kalinya tidak ada kekurangan talenta remaja di skuad ini. Pemusatan latihan ini tentu akan menjadi sesuatu yang berkesan bagi mereka, tetapi ini juga bisa menjadi momen berkesan bagi tim nasional, yang mungkin nantinya akan melihat kembali jendela ini sebagai momen ketika beberapa kepingan penting memulai langkah mereka.
Jadi, remaja mana yang harus Anda perhatikan? Berikut lima nama yang wajib disimak selama pemusatan latihan tim nasional Amerika Serikat ini.
Cavan Sullivan
Namanya memang sudah jelas menghiasi tajuk utama, tetapi Sullivan layak mendapat sorotan mengingat besarnya hype yang sudah berlangsung lama serta performa produktifnya belakangan ini.
Faktor terakhirlah yang membawanya masuk ke tim ini, dan tidak bisa dimungkiri betapa impresifnya hal itu. Dalam enam laga terakhir, Sullivan mencetak enam gol dan dua assist, yang memberinya klaim kuat atas predikat pemain MLS paling in-form saat ini. Jika rekam jejaknya dibandingkan dengan pemain lain mana pun, jelas dia pantas mendapatkan panggilan ini. Fakta bahwa usianya baru 16 tahun membuat semuanya terasa semakin impresif.
Pochettino juga cepat menyoroti hal itu. Dia juga segera menegaskan bahwa usia Sullivan berarti tetap harus ada tingkat kehati-hatian tertentu, meski ada antusiasme.
"Kami perlu membuatnya terus percaya dengan cara yang sedang dia jalani," kata Pochettino, "tetapi juga mencoba menunjukkan bahwa dia benar-benar harus bekerja keras dan berkembang karena semua ini adalah soal bertumbuh. Namun ya, saya pikir dia pantas mendapatkan semua pujian, dan dia pantas bersama kami. Ini akan menjadi kesempatan besar bagi kami untuk mengenalnya."
Semua orang berharap ini akan menjadi yang pertama dari banyak kesempatan bagi seorang pemain yang bisa menjadi masa depan USMNT.
Neil Pierre
Ketika sepak bola dunia terus menaruh fokus pada pentingnya bola mati, tentu cukup menyenangkan jika Anda memiliki seorang remaja yang ukurannya sama dengan bintang NBA favorit Anda.
Itulah yang dimiliki USMNT dalam diri Pierre setinggi 2,01 m, yang berkembang pesat bersama Sullivan di Union. Bek tengah berusia 18 tahun itu telah mencetak empat gol sejak Piala Dunia sambil muncul sebagai bek MLS yang benar-benar mumpuni dalam situasi non-bola mati.
Tentu saja, bagaimana ia menangani sisi bertahan dalam permainan akan menjadi pembeda, dan Pierre memang memiliki ukuran tubuh serta atletisme untuk menjadi bek elite. Namun, hanya ada sedikit pemain dengan ukuran tubuh seperti dirinya di level itu, jadi wajar untuk bertanya apakah Pierre akan memiliki mobilitas yang dibutuhkan untuk bermain melawan yang terbaik dari yang terbaik.
Jika iya, dia adalah prospek elite, sosok yang bisa memenangkan tim pertandingan dengan kemampuannya di kedua kotak penalti. Pemusatan latihan ini akan menjadi kesempatan bagus untuk melihat bagaimana ia menangani hal-hal lain itu, baik atau buruk.
Mathis Albert
"Tidak masalah seberapa besar atau kuat Anda karena saya akan melakukan apa pun, dan saya berharap serta saya pikir itu akan berhasil. Jika saya merasakan itu, maka kemungkinan besar itu akan berhasil."
Itulah yang Albert katakan kepada GOAL tahun lalu, dan kutipan itu merupakan ringkasan yang cukup bagus tentang permainannya. Remaja Borussia Dortmund itu adalah pendribel tanpa rasa takut, dan keberanian itu memungkinkannya naik hingga ke tim utama Dortmund. Ia mengikuti jejak Christian Pulisic dan Gio Reyna, dan Albert sama menariknya sebagai prospek seperti keduanya pada masa mereka di Dortmund.
Naik ke tim senior tentu merupakan lompatan, tetapi Albert sudah berada di sekitar level itu selama beberapa waktu sekarang. Setelah bergabung dengan tim utama Dortmund untuk Piala Dunia Antarklub pada 2025, ia menjadi pemain Amerika termuda yang pernah bermain di Bundesliga musim lalu ketika tampil pada usia baru 16 tahun 340 hari. Ia juga baru-baru ini menjadi starter dalam laga DFB-Pokal untuk Dortmund, yang menolak ketertarikan peminjaman terhadap remaja itu karena rencana klub untuk tim utama, kata sumber kepada GOAL.
Dari semua pemain di pemusatan latihan, Albert memiliki pengalaman senior paling sedikit. Ia mungkin juga memiliki potensi paling tinggi, itulah sebabnya ia sekarang bersama kelompok ini.
Adri Mehmeti
Perbandingan dengan Sergio Busquets mungkin terlalu dini, tetapi jika Anda menyaksikan permainan Mehmeti, Anda bisa melihat visinya. Ada sosok gelandang yang matang di sana, tetapi usianya masih baru 17 tahun.
Di bawah bimbingan legenda USMNT Michael Bradley, Mehmeti telah menjadi andalan di New York Red Bulls, mengendalikan permainan di lini tengah meski usianya masih sangat muda. Mehmeti sudah sangat komplet, dengan sang gelandang berada di persentil ke-98 untuk sentuhan, persentil ke-96 untuk duel yang dimenangi, persentil ke-95 untuk tekel, dan persentil ke-98 untuk operan yang berhasil diselesaikan.
Semua angka itu menunjukkan ketenangan, kematangan, dan pada akhirnya bakat yang sangat besar, itulah sebabnya ia bisa menjadi pusat permainan USMNT selama bertahun-tahun ke depan. Ia juga akan terbantu karena bisa belajar dari produk Red Bulls lainnya, Tyler Adams, sepanjang kamp pertamanya ini. Ketenangan Mehmeti di lini tengah Red Bulls telah memberi pemain berusia 17 tahun itu kesempatan untuk belajar bersama Tyler Adams dalam kamp USMNT pertamanya.
Zavier Gozo
Ada alasan Crystal Palace baru saja menggelontorkan $15 juta untuk Gozo. Itu karena ia punya kemampuan untuk menjadi bagian dari masa depan mereka, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Palace tampaknya cukup puas untuk memasukkan mantan bintang Real Salt Lake itu ke tim secara bertahap, tetapi Gozo sudah menjalani debutnya di Premier League dan Piala Liga untuk klub tersebut. Ini masih tahap awal bagi Gozo, yang bergabung dengan Palace pada musim panas ini setelah kampanye terobosannya di MLS yang membuatnya terpilih sebagai MLS All-Star.
Hal besar lainnya adalah, seperti Albert, Gozo adalah pemain yang bermain di posisi yang dibutuhkan. AS kekurangan pemain sayap sepanjang sebagian besar era belakangan ini, dan Gozo paling ideal dimainkan sebagai pemain sayap. Ia juga bisa bermain sebagai bek sayap jika Pochettino memilih jalur itu, tetapi apa pun pilihannya, Gozo adalah sosok yang siap meledak bersama tim nasional maupun klub papan atas Premier League.