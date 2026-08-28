Brian Madjo: Penyerang muda Aston Villa yang meneladani permainan Karim Benzema dan Robert Lewandowski
Tujuh bulan setelah ia meneken kontrak dengan Aston Villa, Brian Madjo akhirnya menjalani debut resminya. Sengketa dengan FIFA membuat rekrutan Januari berusia 17 tahun itu tidak memenuhi syarat untuk tampil hingga sisa musim lalu, tetapi ia mendapat lampu hijau pada musim panas.
Panggungnya pun luar biasa. Saat Aston Villa, pemegang gelar Liga Europa, tertinggal dari pemenang beruntun Liga Champions Paris Saint-Germain di Piala Super UEFA, Madjo memperkenalkan dirinya.
Penyerang itu menjadi ancaman konstan sepanjang babak pertama. Ia menyia-nyiakan tiga peluang bagus, dua kali nyaris meleset dari sasaran lewat sundulan dan merepotkan para bek PSG. Lalu tepat di penghujung babak pertama, ia memenangi duel fisik dengan Willian Pacho untuk menyambut umpan silang di tiang jauh dan mencetak gol penyeimbang.
Sebuah gol indah dari seorang remaja, apalagi tercipta saat menghadapi tim terkuat di Eropa! Apakah ini menjadi pertanda dari apa yang akan datang dari pemain yang sudah tiga kali membela tim nasional Luksemburg itu, yang kini ingin bermain untuk Inggris. GOAL mengulas pemain yang pernah dibandingkan dengan Romelu Lukaku itu.
Bagaimana semuanya bermula
Lahir di Enfield, London, Madjo mencapai Premier League lewat Luksemburg, setelah pindah ke sana bersama keluarganya saat masih kecil. Di sanalah bakat alaminya pertama kali terlihat, meski perkembangan pesatnya menciptakan dilema bagi pelatih lokal.
Pada awal usia remajanya, bintang yang sedang naik daun itu sudah menjulang di atas rekan-rekan sebayanya. Khawatir keunggulan fisiknya akan menghambat perkembangan di area-area penting dalam permainannya, direktur teknik Federasi Sepakbola Luksemburg, Manuel Cardoni, turun tangan dengan menyarankan para pelatih menarik Madjo dari lini depan dan memainkannya di lini tengah.
Dikerubungi lawan di area tengah lapangan, Madjo tidak bisa sekadar mengandalkan kekuatan fisik untuk mengatasi mereka, melainkan harus mempertimbangkan pilihannya, belajar mengontrol bola dengan kedua kaki, dan meningkatkan umpan-umpannya.
Perubahan itu memberikan dampak luar biasa. Melihat kombinasi kekuatan dan teknik halus yang dimilikinya, klub Prancis Metz merekrutnya pada 2023, yang kemudian mempercepat perkembangannya dengan cepat.
Sebagai pemain berusia 15 tahun yang bermain melawan pemain-pemain hingga empat tahun lebih tua, Madjo tampil menggila di liga U19 Prancis dengan mencetak 13 gol dalam 26 pertandingan pada musim 2024–25.
"Dia berada di atas level [semua orang] di U19," kenang manajer Metz Stephane Le Mignan. "Dia memiliki tubuh yang berkembang lebih maju untuk usianya, sehingga dia mampu memenuhi tuntutan fisik."
Kenaikannya begitu luar biasa sehingga tim nasional Luksemburg menolak menunggu sampai dia diuji di Ligue 1. Pada Maret 2025, hanya dua bulan setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-16, Madjo mengenakan jersey Luksemburg untuk debut seniornya dalam laga persahabatan melawan Swedia.
Namun, meski sudah beradu langsung dengan bek-bek internasional senior, dia tetap harus menunggu lima bulan lagi untuk penampilan profesional pertamanya bersama Metz.
Bagaimana perkembangannya
Madjo menjalani debutnya di Ligue 1 pada Agustus tahun lalu, menjadi starter dalam pertandingan melawan Strasbourg dan Lyon. Untuk memastikan perkembangannya tidak mandek, Metz membagi menit bermainnya antara tim utama dan tim cadangan mereka di Championnat National 3, tempat ia menunjukkan ketajamannya dengan mencetak dua gol melawan Neuilly-sur-Marne pada November.
Hanya tiga penampilan singkat lagi di Ligue 1 yang kemudian menyusul, tetapi aksinya di tim muda telah membuat potensinya terlihat jelas bagi para pemandu bakat di seluruh Eropa. Metz tidak bisa mempertahankannya. Aston Villa datang dengan tawaran €12 juta dan ia setuju pindah ke Birmingham.
Meski Madjo lahir di Inggris, Villa tidak bisa mendaftarkannya karena regulasi FIFA yang melarang transfer internasional pemain di bawah 18 tahun. Karena Madjo sudah pernah mewakili tim nasional Luksemburg, hal itu dipandang FIFA sebagai transfer internasional. Remaja tersebut dilarang membela klub hingga ulang tahunnya yang ke-18 pada Januari 2027.
Terjebak dalam ketidakpastian, sang penyerang meluapkan frustrasinya di media sosial. Ia mengunggah ulang sebuah Instagram Story dirinya dengan keterangan singkat namun putus asa: "bebaskan anjing gue".
Tidak mau menunggu, Villa membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga. Pada Juli, klub mengajukan banding atas keputusan tersebut, dan pada bulan berikutnya CAS memutuskan berpihak kepada mereka, sehingga Madjo diizinkan bermain hanya beberapa hari sebelum debut eksplosifnya di Piala Super UEFA.
Kekuatan terbesar
Perbandingan yang terus bermunculan soal Madjo adalah dengan mantan striker Chelsea dan Inter, Lukaku, tetapi terlalu berlama-lama pada hal itu justru meremehkan ragam talenta yang dimiliki pemain muda tersebut.
"Profilnya mirip," aku direktur FA Luksemburg, Cardoni. "Namun, meski kami tetap berpijak di bumi, Brian punya profil yang lebih komplet [daripada Lukaku], karena dia bagus di ruang sempit, sangat bagus dalam hal permainan posisi. Dia juga bagus dalam melakukan pergerakan di belakang lini lawan, dan dia juga bisa menyuplai bola dengan kedua kaki. Dia punya ruang berkembang yang sangat besar."
Pemolesan teknis itu mungkin merupakan hasil dari keputusan Cardoni yang memaksanya bermain di lini tengah sentral.
Saat ditanya apakah dia benar-benar menikmati periode bermain di lini tengah pada level U14 itu, Madjo tertawa. "Tidak juga, tapi bagaimanapun... saya harus mempersiapkan diri untuk bermain melawan pemain senior yang ukurannya sama seperti saya. Di level itu, Anda tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan alami. Anda harus punya kelebihan lain."
Hal itu membantu membentuknya menjadi penyerang yang komplet. Alih-alih memburu gol, Madjo bangga pada pergerakannya tanpa bola dan pressing-nya.
"Pertama, saat membelakangi gawang, saya fokus pada bola-bola pantul, tetapi juga pada bermain ke depan," katanya soal kekuatannya. "Saya berusaha punya visi dan kecerdasan bermain. Saya lebih suka tampil bagus dan tidak mencetak gol daripada mencetak gol lalu terus kehilangan penguasaan bola. Tim adalah yang utama."
Kemampuannya mempertahankan bola meninggalkan kesan mendalam pada legenda Luksemburg dan mantan striker Metz, Nico Braun, yang dibuat takjub saat remaja itu tiba di Prancis.
"Saya melihat rekamannya, saya melihat dia melindungi bola, saya melihat kontrol bolanya, yang dia lakukan tidak seperti siapa pun di Metz," kata Braun. "Saya melihat betapa cepat Anda harus bangun untuk merebut bola itu darinya, dan saya tidak bisa membayangkan hal lain selain ini: dia akan punya karier yang hebat!"
Sementara Madjo menerima perbandingan dengan Lukaku dengan sering menonton cuplikan pemain Belgia itu sebelum pertandingan, ia membentuk permainannya berdasarkan pemain lain. Dia mengatakan menganalisis pergerakan Brian Brobbey, Robert Lewandowski, dan Karim Benzema, terus mencari untuk menambahkan dimensi baru pada permainannya yang sudah membuat bek-bek senior ketakutan.
Masih ada ruang untuk perbaikan
Pemain kelahiran London itu sadar bahwa bakat mentah yang ia miliki tidak menjamin dirinya akan menjadi bintang Premier League bersama Villa. Ketika ditanya soal kelemahannya, remaja itu berkata: "Teknik saya, yang sedang saya coba tingkatkan, kaki kiri saya juga, tetapi juga mobilitas saya agar bisa lebih lincah,"
Meski ia menyoroti kaki kirinya sebagai area utama yang perlu ditingkatkan, justru kaki ‘lemah’ itulah yang ia gunakan untuk membobol gawang kiper PSG Matvey Safonov di Piala Super UEFA.
Madjo mendedikasikan jam tambahan bersama pelatih fisik untuk meningkatkan mobilitasnya meski postur 1,93 m yang dimilikinya menghadirkan tantangan. Mengingat kontrol rapatnya dan kemampuannya turun lebih dalam, peningkatan kelincahan akan membuatnya bisa semakin merepotkan para bek dan menjadikannya ancaman yang lebih besar.
Apa selanjutnya?
Terlepas dari aksi heroiknya di Salzburg, fans Aston Villa harus menunggu sedikit lebih lama untuk melihatnya tampil di Premier League. Dalam pukulan cedera yang membuat frustrasi bagi skuad Unai Emery, ia dipastikan absen pada awal musim domestik, kemungkinan hingga September.
Para fans tentu akan sangat menantikan kembalinya dia. Debutnya di Piala Super UEFA menggambarkan dengan sempurna kekuatan, kegigihan, dan kemampuan penyelesaiannya.
Meski ada tanda-tanda kurang pengalaman berupa kontrol yang terlalu berat, sundulan yang melenceng dari sasaran, dan kehilangan bola yang membuat Khvicha Kvaratskhelia bisa menciptakan gol pembuka PSG, tetap ada lebih dari cukup hal positif.
Golnya membuat ia menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA pada usia baru 17 tahun 212 hari, sebuah cara luar biasa untuk memulai karier Anda.
Setelah kekalahan 2-1 dari tim asuhan Luis Enrique, manajer Villa Emery penuh pujian untuk Madjo, dengan mengatakan: "Pengalaman yang akan didapat [Madjo dan George Hemmings] dari malam seperti ini akan sangat penting. Mereka menunjukkan bahwa mereka belajar dengan cepat dan bahwa mereka bekerja keras."
Setelah tumbuh besar di Luksemburg dan secara luar biasa mewakili negara yang terkurung daratan itu di level internasional senior, wonderkid tersebut kini telah mengalihkan kesetiaannya ke negara tempat kelahirannya, dan saat ini bermain untuk tim Inggris U17.
Untuk saat ini, semua masih menunggu dengan cemas cederanya pulih sebelum Emery akhirnya bisa melepas harapan timnas Inggris itu ke lini pertahanan Premier League.