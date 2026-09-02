Bagaimana Henrik Larsson menjadi King of Kings
Dihormati oleh sejumlah nama paling terkemuka di sepakbola dunia, Henrik Larsson meraih kesuksesan ke mana pun ia pergi. Dari gelar liga dan piala domestik hingga final Eropa, pemain Swedia itu meninggalkan jejaknya di Celtic, Barcelona, dan Manchester United sepanjang karier yang dibanjiri gol.
Bagi banyak orang, Larsson adalah sosok bak dewa. Namun, hingga hari ini masih ada yang berpendapat bahwa legenda mantan striker itu dibesar-besarkan. Ia menyia-nyiakan tahun-tahun terbaiknya di Glasgow, kata mereka yang tidak percaya, sehingga catatan luar biasanya bersama Celtic dianggap sangat dipengaruhi oleh standar sepakbola Skotlandia.
Namun, ada satu bukti sejati atas kemampuan Larsson yang nyaris ilahi. Bukan lemari trofi yang berisi medali juara Scottish Premier League, La Liga, Premier League, dan Liga Champions. Bukan penghargaan Sepatu Emas Eropa 2001 atau gelar Pemain Terbaik Swedia miliknya. Bahkan bukan pula deretan gol luar biasa yang menghasilkan trofi untuk klub dan tim nasional, yang salah satunya memenangi penghargaan Gol Turnamen Euro 2004.
Begini, perpecahan dalam masyarakat Skotlandia sangat mengakar. Ini jauh lebih dari sekadar rivalitas antara Celtic dan Rangers. Bahkan mereka yang tidak berpihak pada salah satu sisi dari perpecahan hijau-biru itu tetap diminta memilih favorit. "Kamu bilang kamu fan Morton, tapi timmu yang sebenarnya siapa?" bisa jadi jawabannya. Tetaplah berpegang pada netralitasmu dan kamu akan tetap diminta memilih salah satu. Terkadang interogasi itu akan merambah ke nama sekolah tempat kamu belajar dan mungkin juga agamamu. Keberpihakanmu pasti ada di suatu sisi, begitu keyakinan mereka.
Banyak orang begitu terobsesi membenci kubu seberang hingga hal itu memengaruhi keputusan sehari-hari yang tidak penting: kami punya keluarga yang menolak makan permen hijau dan tumbuh bersama teman-teman yang orang tuanya tidak mengizinkan warna oranye ada di rumah.
Terlepas dari segala kekerdilan dan teori konspirasi itu, ada satu hal yang bahkan akan disepakati para fanatik Old Firm yang paling garis keras: Henrik Larsson adalah sebuah fenomena.
Kebangkitan dini
Kebangkitan Larsson bermula di luar sebuah kompleks perumahan di pinggiran Helsingborg, di selatan Swedia. Di sanalah ia belajar bermain sepak bola, tetapi sebagai putra dari ayah asal Tanjung Verde dan ibu Swedia, ia menghadapi diskriminasi.
"Di kompleks ini, saya satu-satunya yang berkulit lebih gelap. Saya beberapa kali berkelahi di sini," katanya kepada The Guardian. "Jika mereka memanggil Anda [the N-word], atau hal lain, saya dulu memukul mereka. Saya pikir mentalitas itu datang dari rumah. Anda harus membela diri sendiri. Masa kecil saya tidak mudah. Tetapi Anda punya dua pilihan: terpuruk dan menangis atau terus menjalaninya. Saya memilih opsi kedua."
Masa kecilnya mungkin telah membentuk semacam pelindung batin yang tak tertembus, tetapi dengan rambut gimbalnya yang nyentrik dan selebrasi menjulurkan lidah, Larsson bermain dengan aura bohemian yang bebas tanpa beban. Terobosan sesungguhnya datang saat ia memasuki awal usia 20-an bersama Helsingborg di divisi kedua. Setelah membantu mereka promosi dan tampil gemilang di kasta tertinggi, catatan gol spektakulernya menarik perhatian Feyenoord, yang kemudian merekrut pemain 22 tahun itu pada 1993.
"Grasshoppers dari Swiss menunjukkan minat," katanya kepada ElfVoetbal. "Mereka datang ke sini dan kami berbicara dengan baik. Sebuah peluang besar di luar negeri. Tetapi tiba-tiba agen saya menelepon. Saya harus menunggu. Agen pemain Feyenoord, Jan Mastenbroek, telah menghubungi saya. Mereka benar-benar ingin merekrut saya.
"Pilihan itu tidak sulit. Sepak bola klub Belanda bersaing di level tertinggi Eropa dan Feyenoord baru saja menjadi juara. Saya menilai Feyenoord lebih tinggi dalam segala hal. Saya menonton pertandingan Piala Eropa melawan Porto (November, tepat sebelum dia meneken kontrak) di De Kuip. Mike Obiku dan John van Loen bermain di lini depan. Saya harus menyingkirkan salah satu dari mereka. Saya langsung merasakan atmosfer stadion yang penuh... Dengan transfer saya, sebuah mimpi menjadi kenyataan."
Wim Jansen, yang merekrut Larsson, pergi tak lama setelah kedatangannya karena perselisihan dengan klub, sehingga Larsson butuh waktu untuk mulai menemukan ritmenya di Rotterdam. Hanya mencetak satu gol pada musim debutnya, ia justru lebih produktif di Piala Winners Eropa pada musim keduanya, dengan sering mencetak gol dalam perjalanan Feyenoord ke perempat-final.
Tetapi terlepas dari seringnya Larsson tampil dan catatan golnya yang terus membaik, situasi memburuk di bawah Arie Haan. Feyenoord tidak mampu menandingi Ajax dan PSV di liga, tetapi mereka memenangkan dua Piala Belanda. "Di lapangan, saya tidak pernah merasa benar-benar bahagia di Feyenoord; di luar lapangan, itu adalah tahun-tahun yang luar biasa yang tak ingin saya lewatkan," kata Larsson.
Pada tahun keempatnya, ia frustrasi karena terus-menerus ditarik keluar dan memutuskan pergi. Kepindahan ke PSV asuhan Dick Advocaat ditolak karena tuntutan Feyenoord, tetapi mereka juga menolak berpegang pada kesepakatan yang memungkinkan dirinya bergabung dengan tim luar negeri dengan biaya yang lebih kecil. Ia membawa klub Rotterdam itu ke tribunal dan menang, membuka jalan untuk transfer senilai £650.000 ke Celtic pada Juli 1997.
Sang Raja tiba
Empat tahun setelah kebersamaan mereka di Feyenoord, Jansen baru saja ditunjuk sebagai manajer Celtic dan langsung ingin bereuni dengan pemain Swedia itu. "Larsson adalah pemain nomor satu di sepak bola Belanda yang ia inginkan," kata general manager Celtic Jock Brown saat itu. "Dia benar-benar pemainnya Wim Jansen."
Itu adalah bagian dari perombakan besar. Klub raksasa Glasgow itu diliputi ketakutan: Rangers baru saja menjuarai liga untuk kesembilan kalinya secara beruntun dan mereka menyanyikan soal gelar ke-10 yang sudah di depan mata. Celtic tak sanggup menghadapi penghinaan semacam itu.
"Pada saat itu, pergi ke liga Skotlandia dianggap sebagai langkah mundur," kata Larsson di podcast Stick to Football , seraya menambahkan: "Saya datang sebagai penerus Pierre van Hooijdonk dan menjalani masa yang fantastis di sana. Di Celtic juga, saya menempatkan kepentingan tim di atas segalanya. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik dan bekerja keras di setiap pertandingan."
Menjelang ulang tahunnya yang ke-26 dan masih belum terbukti, Larsson jauh dari sosok yang dielu-elukan sebagai penyelamat. Fans mengira mereka merekrut pemain gagal ketika pemain Swedia itu masuk dari bangku cadangan dan menghadiahkan gol penentu kemenangan untuk Hibernian dalam pertandingan liga pertamanya. Ia mencetak gol pertamanya, sundulan sambil menjatuhkan diri, melawan St Johnstone tiga pekan kemudian, tetapi itu segera diikuti gol bunuh diri dalam laga kualifikasi Eropa melawan Tirol. Meski begitu, rekrutan anyar itu tampil fantastis, memainkan peran kunci dalam empat gol saat Celtic menang 6-3.
"Gol bunuh diri saya luar biasa, dan setelah membuat Chic Charnley menjadi sosok besar di Skotlandia karena kesalahan saya yang memberinya kemenangan pada pertandingan liga pertama untuk Hibs, saya tidak ingin tersingkir dari Piala UEFA karena kesalahan saya," ujarnya. "Saya melihat headline besar yang berbunyi: 'Larsson menyingkirkan Celtic dari Eropa!' dan saya tidak menginginkan itu."
Setelah itu, gol-gol penting di liga terus mengalir, termasuk dua gol dalam kemenangan 2-0 atas Aberdeen, gol penentu kemenangan atas Hearts, dan gol pembuka dalam kemenangan tipis atas Kilmarnock. Dalam pertandingan terakhir musim itu, Larsson mencetak gol pertama melawan St Johnstone, gol ke-16-nya di liga, saat Celtic finis dua poin di atas Rangers dan mengakhiri penderitaan mereka di kompetisi domestik. Itu adalah trofi kedua yang dimenangi Larsson di Skotlandia, setelah ia juga mencetak gol dalam kemenangan final Piala Liga atas Dundee United.
Jansen pergi pada akhir musim dan posisinya digantikan pelatih Jozef Venglos, tetapi musim berikutnya menjadi musim yang menyedihkan bagi Celtic. Terlepas dari 28 gol Larsson di liga, termasuk tiga gol dalam derby Old Firm, Rangers menjuarai liga dengan keunggulan enam poin.
Larsson juga memukau di kompetisi piala. Dalam perjalanan mereka menuju final Piala Skotlandia, para pemain seperti Larsson, Mark Viduka, Paul Lambert, Johan Mjallby, Reggie Blinker, dan Craig Burley bertandang ke Greenock untuk laga perempat-final melawan Morton dari divisi kedua. Setelah gol elegan dari Viduka pada menit kesembilan, gol pertamanya untuk Celtic, terlihat jelas bahwa mereka tak perlu bermain ngotot. Morton mampu mencegah kerusakan lebih jauh hingga menit ke-60, ketika Larsson mencungkil bola melewati Paul Fenwick dan, dengan sempurna mengantisipasi upaya sundulan balik sang bek kepada Ally Maxwell, dengan santai menendangnya melewati sang kiper. Kelas Larsson kembali terlihat menjelang akhir laga ketika ia menerima umpan di dalam kotak penalti, berputar, lalu melepaskan tendangan keras ke arah gawang. Bola mengenai Viduka dan masuk untuk mengubah skor menjadi 3-0.
Berdiri di barisan depan Cowshed pada malam Maret pertengahan pekan yang dingin dan basah itu, berjuang untuk melihat melewati tembok, adalah penulis ini. Pada usia tujuh tahun, saya sudah mulai menyadari bahwa Morton bukan tim yang tak terkalahkan, tetapi saya meninggalkan stadion dengan kesadaran bahwa saya baru saja menyaksikan kelas sepak bola yang berbeda di depan mata saya. Para pahlawan masa kecil saya disingkirkan dengan mudah. Saya belum pernah melihat tim yang lebih baik bermain di Cappielow, dan tentu saja belum pernah melihat individu yang lebih baik daripada Larsson.
Dari patah kaki hingga Sepatu Emas Eropa
Larsson memenangi banyak penghargaan individu berkat penampilannya pada musim itu, termasuk yang pertama dari empat Sepatu Emas Scottish Premier League, meski Rangers meraih treble.
Tawaran pun berdatangan, seperti yang ia katakan kepada The Guardian: "Saya punya kesempatan pindah ke Manchester United pada 1990-an dari Celtic. Saya akan mendapatkan bayaran lebih besar, mungkin £10.000 atau £15.000 per pekan lebih banyak. Tapi saya baru saja melewati tiga setengah tahun di Feyenoord yang naik turun. Saya baru saja menemukan pijakan saya [di Celtic] dan saya ingin melanjutkannya. Kami bermain di Piala UEFA, saya bermain untuk Swedia, saya merasa tidak perlu pergi ke tempat lain... Saya tidak menjadi superstar di Barcelona, saya menjadi superstar di Celtic."
Larsson memulai musim 1999-2000 dengan luar biasa, mencetak 12 gol dalam 13 pertandingan pada fase awal masa kepelatihan John Barnes yang bernasib buruk. Namun, sungguh ajaib kisah ini tidak berakhir di sini.
Laga putaran kedua Piala UEFA Celtic melawan Lyon nyaris mengakhiri kariernya. Dalam duel dengan Serge Blanc pada 10 menit pertama, kaki sang striker patah di dua tempat. Itu pemandangan yang mengerikan. Gelandang Celtic Lambert berkata setelah pertandingan: “Ini benar-benar kejutan besar bagi Henrik. Saya melihat kakinya dan itu bukan pemandangan yang enak dilihat. Ini tragedi besar baginya. Dia sudah menjadi pemain luar biasa sepanjang saya berada di sini. Kami hanya ingin melihat dia kembali secepat mungkin."
"Anda bisa langsung tahu bahwa itu serius dari reaksi para pemain yang berada dekat dengannya," kata Barnes. "Kami tidak memberi tahu para pemain sampai setelah pertandingan seberapa parah cederanya."
Bertahun-tahun kemudian, Larsson menjelaskan bahwa ia berusaha menahan tekel Blanc dengan kaki kirinya sambil merebut bola dengan kaki satunya. "Saya memakai sepatu yang salah. Seseorang lupa mengemas sepatu saya untuk pertandingan itu. Selain itu, saya mengalami retak akibat stres di kaki kiri saya [sebelum pertandingan]," katanya. "Tiba-tiba saya hanya terbaring di tanah. Tekelnya tidak terlalu keras; ini lebih soal sudut saat saya ditekel."
Ia dianggap beruntung karena hanya absen selama delapan bulan, lalu kembali bermain pada laga liga terakhir musim itu. Hebatnya, entah bagaimana ia kembali dengan performa yang bahkan lebih baik dari sebelumnya. Lima puluh tiga gol dalam 50 pertandingan pada tahun pertamanya setelah kembali: itu seperti melampaui batas manusia!
Bukan hanya soal Larsson bisa mencetak gol, tetapi juga bagaimana ia melakukannya. Sentuhan halus, cungkilan indah, tembakan dari sudut sempit, atau mempermalukan lini pertahanan sepenuhnya, ia nyaris tak masuk akal saat menguasai bola dan menunjukkan kecerdasan luar biasa tanpa bola. Larsson sama anggunnya dengan mematikannya.
Kali ini Celtic meraih treble. Pria bernomor punggung 7 itu menjadi Pemain Terbaik versi semua orang. Top skor SPL dengan 35 gol, yang memberinya Sepatu Emas Eropa, setiap golnya bernilai lebih rendah daripada gol-gol Hernan Crespo untuk Lazio, Andriy Shevchenko untuk AC Milan, Raul untuk Real Madrid, dan Jimmy Floyd Hasselbaink untuk Chelsea. Ia juga mencetak dua gol di final Piala Skotlandia saat Celtic mengalahkan Hibs 3-0, dan hat-trick-nya membuat final Piala Liga melawan Kilmarnock menjadi pertunjukan satu orang.
Celtic melenggang meraih gelar SPL pada musim berikutnya dengan 103 poin saat Larsson mencetak 35 gol dalam 47 pertandingan di semua kompetisi sebagai bagian dari duet fenomenal bersama John Hartson. Meski begitu, mereka kalah di dua final piala dari Rangers.
"Larsson adalah salah satu striker terbaik di Eropa, mungkin di dunia," kata bos Rangers Advocaat. “Jika Anda melihat [Gabriel] Batistuta, kadang dia tidak terlihat selama 90 menit, tetapi dia mencetak dua gol. Larsson bahkan punya lebih dari itu, karena selain menjadi pemain bagus dan pencetak gol, dia memiliki etos kerja yang luar biasa."
Celtic di Seville
Musim 2002-03 benar-benar luar biasa. Sekali lagi, hanya ada sedikit pertandingan ketika Larsson tidak mencetak gol atau memberi assist. Ia bahkan memborong dua gol dalam hasil imbang 3-3 melawan Rangers. Perebutan gelar SPL ditentukan pada hari terakhir musim, Celtic menang 4-0 dengan Larsson menyumbang satu assist untuk memastikan mereka mengakhiri musim dengan 97 poin dan selisih gol +72, sementara Rangers menaklukkan Dunfermline 6-1 untuk finis dengan 97 poin dan +73.
Namun, itu belum semuanya bagi Celtic pada tahun itu. Mereka menggila di Eropa, terutama Larsson. Blackburn, Celta Vigo, Liverpool, dan Boavista semuanya menjadi korban saat ia mencetak sembilan gol dalam jumlah pertandingan yang sama di Piala UEFA untuk membawa tim asuhan Martin O'Neill melaju ke final.
Melawan Porto asuhan Jose Mourinho, Larsson menjadi kreator utama sekaligus ancaman gol terbesar Celtic, dengan mencetak gol penyeimbang lewat sundulan tidak lama setelah turun minum. Ia mengulangi hal itu 10 menit kemudian setelah tim O'Neill kembali tertinggal, tetapi Porto kemudian menang di babak perpanjangan waktu.
"Saya sama sekali tidak bahagia [soal final itu]," katanya. "Saya lebih memilih tidak mencetak dua gol itu dan kami memenangkan pertandingan. Itu bukan kenangan yang menyenangkan, tetapi sekarang saya sudah belajar menerimanya. Saya butuh waktu lama untuk melupakannya. Kita berbicara soal hitungan tahun, karena Anda seharusnya tidak kalah dalam pertandingan itu. Mencetak dua gol melawan Porto. Kami seharusnya tidak kalah. Mereka menjuarai Liga Champions pada tahun berikutnya, jadi mereka adalah tim yang sangat bagus, tetapi saya masih merasa kami menguasai mereka. Kami menguasai mereka."
Melangkah maju
Pada musim berikutnya, klub Glasgow itu kembali mendominasi kompetisi domestik dengan Larsson mencetak 30 gol dalam 37 pertandingan liga dan memborong dua gol dalam kemenangan final piala atas Dunfermline. Mereka menutup musim dengan unggul 17 poin atas Rangers di SPL, dengan Larsson mencetak dua gol dalam kemenangan 2-1 atas Dundee United pada laga terakhir musim itu. Meski begitu, hari itu juga menjadi hari yang sedih: itu adalah laga terakhirnya di Celtic Park. Air mata mengalir di dalam dan luar stadion pada hari itu ketika King of Kings pergi.
Larsson berusia 34 tahun dan saat itu telah menolak banyak tawaran dari Premier League. “Saya tidak pernah tertarik pergi ke selatan dan mungkin mendapatkan sedikit lebih banyak uang karena saya punya kontrak yang bagus di Celtic,” katanya. “Sama sekali tidak ada penyesalan soal itu. Bagaimana saya bisa menyesal? Karier yang saya miliki di Celtic, jumlah gol dan assist, serta hubungan dengan para suporter dan klub, saya tidak bisa menyesali itu. Itu adalah sesuatu yang akan saya hargai selama saya hidup."
Sementara itu, Barcelona belum memenangi satu pun trofi sejak 1999, dan ketika musim kedua Frank Rijkaard akan dimulai, mereka membutuhkan penyerang yang andal dan berpengalaman untuk bergabung dengan sesama rekrutan baru Ludovic Giuly dan Samuel Eto’o. Sebagai agen bebas yang baru saja memenangi Goal of the Tournament Euro 2004 bersama Swedia, Larsson direkrut dengan kontrak satu tahun dengan opsi untuk tahun kedua. Setelah mencetak gol melawan Celtic pada pertandingan pertamanya di Liga Champions, ia mengalami cedera ligamen anterior cruciatum dan absen pada sebagian besar musim pertamanya yang berakhir dengan gelar, tetapi ia tetap dicintai di Barca karena apa yang ia lakukan pada musim keduanya.
Larsson menjadi pemasok gol yang konsisten pada 2005-06 saat Barca menjuarai La Liga, tetapi kontribusi terbesarnya datang sebagai pemain pengganti di final Liga Champions melawan Arsenal. Begitu ia menggantikan Mark van Bommel pada menit ke-60 saat Barca tertinggal 1-0, ia mengejar setiap bola yang datang ke arahnya. Seperempat jam kemudian, ia berada di sisi kiri untuk mengalihkan bola kepada Eto'o untuk gol penyama kedudukan. Lalu, umpan cerdasnya dari sisi kanan menemukan Juliano Belletti di area berbahaya dan tiba-tiba skor menjadi 2-1.
"Orang-orang selalu membicarakan Ronaldinho, dan semuanya, tetapi saya tidak melihatnya hari ini, saya melihat Henrik Larsson. Dia masuk, dia mengubah permainan, itulah yang menentukan pertandingan," kata Thierry Henry setelah laga. "Sepanjang waktu kalian membicarakan Ronaldinho dan Eto’o dan orang-orang seperti mereka. Mari bicara tentang orang yang benar-benar membuat perbedaan; itu adalah Henrik Larsson, yang membuat dua assist. Saya tidak melihat Ronaldinho dan saya tidak melihat Eto’o."
Fenomena Brasil dan pemenang Ballon d’Or dua kali Ronaldinho kemudian mengatakan tentang pria yang meninggalkan Barca pada musim panas itu setelah memainkan 62 pertandingan dan mencetak 22 gol: "Ketika dia datang ke Barcelona, Henrik mengatakan hal-hal baik tentang saya, tetapi pada saat dia pergi, dia adalah idola saya. Faktanya, dia sudah menjadi idola saya bahkan sebelum itu. Saya ingat dia bermain untuk Swedia di Piala Dunia 1994. Henrik mengajari saya banyak hal tentang sepakbola, dan saya belajar lebih banyak darinya sebagai pribadi. Saya kecewa dia pergi ke Swedia karena saya akan sangat senang bisa bermain dengannya lebih lama lagi."
Helsingborg berhasil memulangkan Larsson pada 2006 dan, tidak mengejutkan, ia tampil luar biasa untuk mereka, sering mencetak gol di liga. Yang mengejutkan adalah kepindahannya dengan status pinjaman ke Manchester United pada bulan Desember.
Sir Alex Ferguson membutuhkan seseorang untuk mengisi lini depan dengan Ole Gunnar Solskjaer cedera, sehingga Wayne Rooney dan Louis Saha menjadi satu-satunya penyerang yang secara konsisten bugar, jadi kesepakatan peminjaman selama tiga bulan pada masa jeda musim di Swedia pun diatur. Pengaruh Larsson mungkin terbatas, tetapi pada usia hampir 36 tahun, ia meninggalkan Old Trafford dengan gelar Premier League atas namanya.
"Saya selalu mengagumi Larsson. Saya mencoba merekrutnya ketika dia berada di Celtic, tetapi kemudian mereka berhasil meyakinkannya untuk bertahan," kata Ferguson. "Dia pemain hebat. Ini bisnis yang luar biasa bagi kami. Kami mendatangkan seseorang yang bisa mengubah pertandingan."
Namun, tidak perlu menjadi orang Skotlandia untuk melihat bakat ilahi Henrik Larsson. Seluruh dunia akan mengingat King of Kings.