Empat tahun setelah kebersamaan mereka di Feyenoord, Jansen baru saja ditunjuk sebagai manajer Celtic dan langsung ingin bereuni dengan pemain Swedia itu. "Larsson adalah pemain nomor satu di sepak bola Belanda yang ia inginkan," kata general manager Celtic Jock Brown saat itu. "Dia benar-benar pemainnya Wim Jansen."

Itu adalah bagian dari perombakan besar. Klub raksasa Glasgow itu diliputi ketakutan: Rangers baru saja menjuarai liga untuk kesembilan kalinya secara beruntun dan mereka menyanyikan soal gelar ke-10 yang sudah di depan mata. Celtic tak sanggup menghadapi penghinaan semacam itu.

"Pada saat itu, pergi ke liga Skotlandia dianggap sebagai langkah mundur," kata Larsson di podcast Stick to Football , seraya menambahkan: "Saya datang sebagai penerus Pierre van Hooijdonk dan menjalani masa yang fantastis di sana. Di Celtic juga, saya menempatkan kepentingan tim di atas segalanya. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik dan bekerja keras di setiap pertandingan."

Menjelang ulang tahunnya yang ke-26 dan masih belum terbukti, Larsson jauh dari sosok yang dielu-elukan sebagai penyelamat. Fans mengira mereka merekrut pemain gagal ketika pemain Swedia itu masuk dari bangku cadangan dan menghadiahkan gol penentu kemenangan untuk Hibernian dalam pertandingan liga pertamanya. Ia mencetak gol pertamanya, sundulan sambil menjatuhkan diri, melawan St Johnstone tiga pekan kemudian, tetapi itu segera diikuti gol bunuh diri dalam laga kualifikasi Eropa melawan Tirol. Meski begitu, rekrutan anyar itu tampil fantastis, memainkan peran kunci dalam empat gol saat Celtic menang 6-3.

"Gol bunuh diri saya luar biasa, dan setelah membuat Chic Charnley menjadi sosok besar di Skotlandia karena kesalahan saya yang memberinya kemenangan pada pertandingan liga pertama untuk Hibs, saya tidak ingin tersingkir dari Piala UEFA karena kesalahan saya," ujarnya. "Saya melihat headline besar yang berbunyi: 'Larsson menyingkirkan Celtic dari Eropa!' dan saya tidak menginginkan itu."

Setelah itu, gol-gol penting di liga terus mengalir, termasuk dua gol dalam kemenangan 2-0 atas Aberdeen, gol penentu kemenangan atas Hearts, dan gol pembuka dalam kemenangan tipis atas Kilmarnock. Dalam pertandingan terakhir musim itu, Larsson mencetak gol pertama melawan St Johnstone, gol ke-16-nya di liga, saat Celtic finis dua poin di atas Rangers dan mengakhiri penderitaan mereka di kompetisi domestik. Itu adalah trofi kedua yang dimenangi Larsson di Skotlandia, setelah ia juga mencetak gol dalam kemenangan final Piala Liga atas Dundee United.

Jansen pergi pada akhir musim dan posisinya digantikan pelatih Jozef Venglos, tetapi musim berikutnya menjadi musim yang menyedihkan bagi Celtic. Terlepas dari 28 gol Larsson di liga, termasuk tiga gol dalam derby Old Firm, Rangers menjuarai liga dengan keunggulan enam poin.

Larsson juga memukau di kompetisi piala. Dalam perjalanan mereka menuju final Piala Skotlandia, para pemain seperti Larsson, Mark Viduka, Paul Lambert, Johan Mjallby, Reggie Blinker, dan Craig Burley bertandang ke Greenock untuk laga perempat-final melawan Morton dari divisi kedua. Setelah gol elegan dari Viduka pada menit kesembilan, gol pertamanya untuk Celtic, terlihat jelas bahwa mereka tak perlu bermain ngotot. Morton mampu mencegah kerusakan lebih jauh hingga menit ke-60, ketika Larsson mencungkil bola melewati Paul Fenwick dan, dengan sempurna mengantisipasi upaya sundulan balik sang bek kepada Ally Maxwell, dengan santai menendangnya melewati sang kiper. Kelas Larsson kembali terlihat menjelang akhir laga ketika ia menerima umpan di dalam kotak penalti, berputar, lalu melepaskan tendangan keras ke arah gawang. Bola mengenai Viduka dan masuk untuk mengubah skor menjadi 3-0.

Berdiri di barisan depan Cowshed pada malam Maret pertengahan pekan yang dingin dan basah itu, berjuang untuk melihat melewati tembok, adalah penulis ini. Pada usia tujuh tahun, saya sudah mulai menyadari bahwa Morton bukan tim yang tak terkalahkan, tetapi saya meninggalkan stadion dengan kesadaran bahwa saya baru saja menyaksikan kelas sepak bola yang berbeda di depan mata saya. Para pahlawan masa kecil saya disingkirkan dengan mudah. Saya belum pernah melihat tim yang lebih baik bermain di Cappielow, dan tentu saja belum pernah melihat individu yang lebih baik daripada Larsson.