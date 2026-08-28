Kampanye Piala Dunia Malik Tillman adalah salah satu yang layak dikenang. Setelah musim yang aneh di Bayer Leverkusen, yang ditandai tekanan, perubahan, dan performa di bawah standar, Tillman menjadi gelandang paling komplet milik Amerika Serikat saat mereka memenangi laga fase gugur Piala Dunia kedua dalam sejarah modern. Gelandang itu menjadi elemen kunci dalam hampir semua yang dilakukan Amerika Serikat, sekaligus motor penggerak bagi tim yang membutuhkan energi.

Namun sekarang, situasinya terlihat sedikit ganjil. Leverkusen punya manajer baru, Carles Martínez Novell, dan ekspektasi akan tinggi. Bayern Munich menjadi favorit untuk menjuarai Bundesliga. Namun di bawah mereka, persaingan untuk memperebutkan tiga slot Liga Champions yang tersisa tampak terbuka. Dan meski Tillman tidak menutup pintu untuk apa yang akan menjadi kepergian mengejutkan dari klub, kontribusi apa pun darinya musim ini akan sangat membantu membawa tim bersejarah Jerman itu kembali ke kompetisi utama Eropa.

Namun, dia bukan satu-satunya pemain Amerika yang punya peran akhir pekan ini. Ada nama-nama langganan pemain tim nasional putra Amerika Serikat yang tersebar di berbagai penjuru benua. Antonee Robinson perlu menemukan sedikit performanya lagi setelah penampilan kacau melawan Chelsea. Brenden Aaronson, sekali lagi, akan sangat terbantu jika bisa membukukan kontribusi gol. Lalu ada kasus menarik Ricardo Pepi, yang terus mencetak gol meski dikaitkan dengan kepindahan dari PSV.

Tanpa berlama-lama lagi, inilah yang patut disimak saat GOAL mengulas alur cerita utama yang melibatkan para pemain Amerika di luar negeri akhir pekan ini.