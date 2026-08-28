Amerika di Luar Negeri: Bisakah Brenden Aaronson melangkah lebih jauh bersama Leeds?
Kampanye Piala Dunia Malik Tillman adalah salah satu yang layak dikenang. Setelah musim yang aneh di Bayer Leverkusen, yang ditandai tekanan, perubahan, dan performa di bawah standar, Tillman menjadi gelandang paling komplet milik Amerika Serikat saat mereka memenangi laga fase gugur Piala Dunia kedua dalam sejarah modern. Gelandang itu menjadi elemen kunci dalam hampir semua yang dilakukan Amerika Serikat, sekaligus motor penggerak bagi tim yang membutuhkan energi.
Namun sekarang, situasinya terlihat sedikit ganjil. Leverkusen punya manajer baru, Carles Martínez Novell, dan ekspektasi akan tinggi. Bayern Munich menjadi favorit untuk menjuarai Bundesliga. Namun di bawah mereka, persaingan untuk memperebutkan tiga slot Liga Champions yang tersisa tampak terbuka. Dan meski Tillman tidak menutup pintu untuk apa yang akan menjadi kepergian mengejutkan dari klub, kontribusi apa pun darinya musim ini akan sangat membantu membawa tim bersejarah Jerman itu kembali ke kompetisi utama Eropa.
Namun, dia bukan satu-satunya pemain Amerika yang punya peran akhir pekan ini. Ada nama-nama langganan pemain tim nasional putra Amerika Serikat yang tersebar di berbagai penjuru benua. Antonee Robinson perlu menemukan sedikit performanya lagi setelah penampilan kacau melawan Chelsea. Brenden Aaronson, sekali lagi, akan sangat terbantu jika bisa membukukan kontribusi gol. Lalu ada kasus menarik Ricardo Pepi, yang terus mencetak gol meski dikaitkan dengan kepindahan dari PSV.
Tanpa berlama-lama lagi, inilah yang patut disimak saat GOAL mengulas alur cerita utama yang melibatkan para pemain Amerika di luar negeri akhir pekan ini.
Bisakah Aaronson melangkah maju lagi?
Aaronson adalah pemain yang menarik. Ia bekerja keras, penuh energi, dan terus berkembang sebagai playmaker. Namun ada kesan bahwa seharusnya ia bisa memberi lebih, bahwa ia semestinya lebih baik daripada catatan kariernya yang berisi 33 gol dan 31 assist dalam 268 pertandingan liga.
Meski begitu, ia telah mendapatkan kepercayaan dari manajer Daniel Farke setelah melewati cukup banyak momen sulit di Leeds. Setidaknya pada musim ini, ia tampak akan menjadi starter utama dalam sistem ini. Debutnya musim ini cukup meyakinkan, dengan penampilan rapi dan lincah di sayap kiri dalam kemenangan 1-0 atas Nottingham Forest. Ia memang tidak menciptakan peluang, tetapi tujuh kontribusi bertahan, 14 sprint yang diselesaikan, dan enam kali merebut bola darinya adalah gambaran yang sangat khas tentang permainannya.
Seperti biasa, pertanyaannya akan tetap soal kualitas serangan. Harry Wilson merupakan rekrutan yang solid untuk Leeds di sisi kanan, dan seharusnya bisa mengurangi sebagian beban Aaronson, yang terbatas sebagai playmaker. Namun, Leeds membutuhkan sedikit percikan tambahan di sepertiga akhir lapangan, terutama saat menghadapi Brentford yang disiplin pada Minggu sore.
Tillman mendapat kesempatan untuk membuktikan dirinya
CATATAN: Tillman bermain 65 menit dalam kekalahan Leverkusen 3-2 dari Elversberg
Tillman menjalani Piala Dunia yang luar biasa. Mauricio Pochettino melakukan apa yang tak pernah bisa dilakukan dua pelatih di Bayer Leverkusen, dan membayangkan ulang playmaker Amerika itu sebagai No.8. Peran No.10 teknis dan luwes yang diperlihatkan sang pemain Amerika di PSV pun hilang. Di sini, Tillman hadir dalam versi baru sebagai mesin pressing dan progresi bola. Tentu saja, sentuhan-sentuhan menyenangkannya masih ada, terutama berkat dua tendangan bebas yang benar-benar luar biasa dan akan tercatat dalam kisah USMNT.
Namun, sepakbola klub akan terasa aneh tahun ini. Leverkusen saat ini sangat berbeda dibanding tim yang didatangi Tillman 12 bulan lalu. Saat itu, mereka adalah tim Liga Champions, yang mungkin masih terbawa euforia setelah mengakhiri cengkeraman Bayern Munich atas Bundesliga pada 2024. Versi yang sekarang ini timpang, dihancurkan oleh kampanye suram yang membuat mereka harus puas hanya tampil di Liga Europa. Tillman tidak efektif di sana, dengan total hanya mencatatkan enam gol dan satu assist untuk raksasa Jerman itu.
Karena itu, di sinilah ia harus membalikkan keadaan. Pelatih baru Carles Martínez Novell adalah penunjukan yang menarik, setelah melakukan banyak hal dengan sumber daya terbatas di Toulouse selama empat tahun. Ia adalah pelatih yang sedang menanjak, penunjukan yang tepat untuk klub seperti ini. Ia juga memainkan sepakbola progresif, dan Tillman seharusnya cukup cocok, baik sebagai No. 8 ala Poch maupun No. 10 klasik. Bagaimanapun, ada ruang untuk Tillman di sini, dan laga melawan Elversberg, pendatang baru Bundesliga, bisa menjadi panggung yang tepat untuk mewujudkannya.
Saatnya Jedi tampil ke depan
Debut Alvaro Arbeloa sebagai manajer Fulham berlangsung kacau. Fulham punya banyak talenta menyerang, serta sejumlah pemain muda dengan kecenderungan kreatif. Arbeloa, sosok yang tidak mampu menjinakkan ego-ego di ruang ganti Real Madrid secara taktis, mungkin saja akhirnya menemukan tempat yang sempurna. Kekalahan 3-2 dari Chelsea biarlah berlalu, Fulham terlihat bagus, dan juga sangat menghibur.
Robinson jelas menjadi bagian dari upaya itu. Kecocokan taktisnya di sini menarik. Arbeloa menginginkan kekacauan yang terkontrol di sepertiga akhir lapangan. Ia juga ingin para bek sayapnya bermain seambisius mungkin. Itu sangat cocok untuk Robinson, yang sejak dulu dikenal berkat kemampuannya merangsek ke depan dan menjadi kehadiran kreatif. Buktinya? Pada laga itu, ia melepaskan lebih banyak umpan yang memecah lini dibandingkan winger kiri Fulham, Cesar Palacios. Masalahnya, tentu saja, Fulham tidak menang. Dan Cole Palmer membuat Robinson kewalahan sepanjang sebagian besar laga. Palmer tampil dengan masterclass. Robinson benar-benar tak mampu mendekatinya.
Ia membutuhkan penampilan pemulihan, setidaknya dari sisi defensif. Dan di sinilah Sunderland masuk, yang juga sedang berada dalam situasi aneh. Sunderland, secara cukup mengejutkan, lolos ke Eropa tahun lalu, dan harus mengatur kebugaran menjelang kampanye Liga Europa yang akan menguras tenaga. Mereka terdengar seperti tim yang sangat bisa dikalahkan.
Pepi, Dest, berharap terus menang
Kampanye Piala Dunia Pepi tidak sepenuhnya berjalan sesuai rencana. Sebelum turnamen, ia diperkirakan akan bersaing secara terbuka dengan Folarin Balogun untuk memperebutkan tempat sebagai starter. Hasil akhirnya, nol gol dan nol assist dalam sekitar 200 menit, sangat mengecewakan bagi pemain yang tampak siap menjalani turnamen terobosannya.
Secara lebih luas, beberapa bulan terakhir memang terasa ganjil bagi Pepi. Pada Januari, ia dilaporkan berada di ambang kepindahan ke tim Premier League. Setelah mengalami patah lengan, ia kembali mencetak gol untuk PSV, tetapi mungkin sedang mencari level baru untuk bermain. Kepindahan juga tidak pernah terwujud pada musim panas ini, dan meski mencetak gol dalam dua laga terakhirnya, Pepi tampak seperti berjalan di tempat.
Namun, hal itu tentu tidak sepenuhnya penting bagi PSV. Pepi adalah andalan utama mereka, dan mereka membutuhkan dirinya untuk mencetak gol. Memang, mereka punya gelar untuk dipertahankan dan kampanye Liga Champions untuk dipikirkan. Namun sebelum semua itu, ada Utrecht di kandang. Jika mampu menjaga performa di liga, di mana ia sudah mengemas dua gol dalam tiga penampilan, ini bisa menjadi musim lain yang layak dikenang.