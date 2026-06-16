Zoff: "Juventus-Berardi belum terlambat. Kita butuh pemain Italia yang berkarisma"

Juventus yang baru (sekali lagi) perlahan mulai terbentuk, dan kedatangan Giovanni Carnevali menggantikan Damien Comolli mungkin akhirnya akan memberikan para penggemar Bianconeri sebuah perubahan di bursa transfer yang menjauh dari algoritma dan statistik, serta lebih berfokus pada proyek "gaya lama" yang diisi oleh pemain-pemain berkualitas tinggi dan berkarisma.
Dalam konteks ini, patut dicatat pernyataan mantan ikon Italia dan Juventus, Dino Zoff, yang selain memuji target transfer Dibu Martinez, juga mengharapkan kembalinya pemain-pemain Italia yang berkualitas dan berkarisma ke skuad, dengan satu nama yang menonjol dari masa lalu: Domenico Berardi.