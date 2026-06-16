Zoff: "Juventus-Berardi belum terlambat. Kita butuh pemain Italia yang berkarisma"

"Memiliki pemain muda Italia yang menjanjikan dan memiliki kemampuan teknis yang mumpuni dalam skuad sangatlah penting bagi klub-klub papan atas Italia. Tentu saja, mereka harus ditemukan dan itu sama sekali tidak mudah. Selain itu, saya ingin menekankan bahwa ketika saya berbicara tentang pemain Italia, yang saya maksud sebenarnya adalah sosok-sosok Italia. Mereka adalah figur yang dapat menyumbangkan karisma mereka bagi tim untuk membantu para pemain muda berkembang.





Fondasi skuad ini sudah bagus, di setiap posisi di lapangan. Jika pemain baru yang tepat datang, mereka bisa meningkatkan level tim. Namun, saya yakin klub ini berada di jalur yang tepat untuk membangun skuad yang layak bersaing di Liga Champions dan, siapa tahu, mungkin juga untuk merebut gelar juara liga."