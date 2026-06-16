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Berardi SassuoloGetty Images
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Zoff: "Juventus-Berardi belum terlambat. Kita butuh pemain Italia yang berkarisma"

Juventus
D. Berardi
D. Zoff
E. Martinez
D. Vlahovic
Transfers

Mantan kapten dan pejabat klub tersebut menilai penyerang Sassuolo itu sebagai tambahan kekuatan yang ideal bagi Spalletti

Juventus yang baru (sekali lagi) perlahan mulai terbentuk, dan kedatangan Giovanni Carnevali menggantikan Damien Comolli mungkin akhirnya akan memberikan para penggemar Bianconeri sebuah perubahan di bursa transfer yang menjauh dari algoritma dan statistik, serta lebih berfokus pada proyek "gaya lama" yang diisi oleh pemain-pemain berkualitas tinggi dan berkarisma.


Dalam konteks ini, patut dicatat pernyataan mantan ikon Italia dan Juventus, Dino Zoff, yang selain memuji target transfer Dibu Martinez, juga mengharapkan kembalinya pemain-pemain Italia yang berkualitas dan berkarisma ke skuad, dengan satu nama yang menonjol dari masa lalu: Domenico Berardi.


  • JUVE MEMBUTUHKAN PEMAIN ASAL ITALIA

    "Tim nasional junior kita selalu terbukti mampu menghadapi situasi apa pun. Oleh karena itu, sebaiknya kita bersikap hati-hati dan tidak membayangkan bahwa dua kemenangan yang diraih Baldini ini telah menyelesaikan semua masalah. Sedikit pemain Italia di Juventus? Ya, itu memang bagian dari masalahnya. Secara historis, Juventus selalu memainkan peran penting bagi tim nasional kita. Dalam beberapa tahun terakhir, aspek ini sedikit terabaikan, tetapi tidak ada kata terlambat untuk memperbaikinya."

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  • PEMAIN BERKUALITAS UNTUK MENGINCAR GELAR JUARA

    "Memiliki pemain muda Italia yang menjanjikan dan memiliki kemampuan teknis yang mumpuni dalam skuad sangatlah penting bagi klub-klub papan atas Italia. Tentu saja, mereka harus ditemukan dan itu sama sekali tidak mudah. Selain itu, saya ingin menekankan bahwa ketika saya berbicara tentang pemain Italia, yang saya maksud sebenarnya adalah sosok-sosok Italia. Mereka adalah figur yang dapat menyumbangkan karisma mereka bagi tim untuk membantu para pemain muda berkembang.


    Fondasi skuad ini sudah bagus, di setiap posisi di lapangan. Jika pemain baru yang tepat datang, mereka bisa meningkatkan level tim. Namun, saya yakin klub ini berada di jalur yang tepat untuk membangun skuad yang layak bersaing di Liga Champions dan, siapa tahu, mungkin juga untuk merebut gelar juara liga."

  • VLAHOVIC DAN BERARDI

    "Jika kita melihat periode terakhir ini—antara persaingan musim lalu dan cedera-cedera musim ini—sulit untuk memberikan penilaian yang komprehensif, karena ia terlalu sedikit bermain. Saya menyukainya: menurut saya dia adalah penyerang tengah yang bagus. Terserah Juventus untuk menilai, tergantung ketersediaan pemain, apakah akan berusaha mempertahankannya atau tidak.


    Terlambat untuk Berardi? Sama sekali tidak. Dalam konteks Juve yang ambisius, dia masih bisa berkontribusi. Dia pemain yang sangat bagus dan saya ragu dia akan kesulitan beradaptasi."

  • DIBU MARTINEZ DIPROMOSIKAN

    "Dibu Martinez? Di Juventus, yang terpenting adalah hasilnya, dan para pemain bebas melakukan apa pun yang mereka inginkan di lapangan, asalkan mereka memberikan kontribusi bagi tim. Tidak masalah apakah seorang kiper eksentrik atau pendiam: yang penting dia bisa menahan bola dengan baik. Dan kiper asal Argentina itu telah membuktikan kemampuannya di Premier League maupun di tim nasional. Dia membuat saya terkesan. Vicario? Saya suka: dia adalah kiper yang lengkap dan saya yakin pengalamannya di Inggris telah membuatnya berkembang pesat."