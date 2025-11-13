Getty
"Tak Tahu Jawabannya" - Zlatan Ibrahimovic Bergerilya Bajak Robert Lewandowski Dari Barcelona Untuk AC Milan
Butuh perbaikan dengan hadirnya striker kelas dunia
Raksasa Serie A ini bertekad memperbaiki lini serang mereka dengan mengangkut striker profil tinggi yang berada di ujung kontrak. Lewandowski sendiri kontraknya berakhir ketika musim 2025/26 rampung.
Pemain internasional Polandia itu telah mengemas 108 gol dan 20 assist dalam 159 penampilan bagi raksasa Catalans di seluruh kompetisi. Musim ini, dia mencetak tujuh gol dalam sembilan pertandingan La Liga.
Belum ada sodoran kontrak baru dari Barca
Pihak Barca sampai saat ini belum tertarik untuk segera mengegosiasikan kontrak anyar buat Lewandowski.
"Saya masih tak tahu jawabannya. Itulah kenapa saya tidak terburu-buru. Saya merasa tenang," kata Lewandowski.
"Dan itulah hal terpenting. Misalnya, sekalipun klub menghubungi saya sekarang, saya tidak akan menjawab pertanyaan itu. Sebab, saya juga perlu untuk merasakan yang terbaik bagi diri saya. Sekarang ini, saya tenang, tidak terburu-buru. Saya tidak mengharapkan apa pun lagi saat ini," lanjutnya.
Agenda pertemuan Milan dan perwakilan Lewandowski
Hirarki di San Siro dikabarkan akan memulai pertemuan dengan perwakilan dari Lewandowski dalam beberapa pekan ke depan untuk mengetahui struktur gaji yang dimiliki sang striker.
Eks bintang Bayern Munich itu bergaji €20 juta per tahun dan sepertinya harus rela menerima pemotongan gaji jika yang bersangkutan mengambil langkah transfer.
Ibrahimovic bakal jadi kunci transfer
Berbagai laporan menyebut bahwa Ibrahimovic bisa menjadi salah satu kunci bagi Milan untuk mendorong terwujudnya perekrutan Lewandowski, dengan harapan besarnya si pemain bisa menjadi panutan bagi para pemuda di tubuh Rossoneri.
Di sisi lain, pemain berusia 37 itu disebut-sebut enggan meninggalkan keluarganya meski Milan hanya berjarak dua jam penerbangan bagi sang penyerang veteran yang telah membangun kehidupan di Spanyol dalam beberapa tahun terakhir.
