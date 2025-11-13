"Tak Tahu Jawabannya" - Zlatan Ibrahimovic Bergerilya Bajak Robert Lewandowski Dari Barcelona Untuk AC Milan

Pihak Barca sampai saat ini belum tertarik untuk segera mengegosiasikan kontrak anyar buat Lewandowski.

"Saya masih tak tahu jawabannya. Itulah kenapa saya tidak terburu-buru. Saya merasa tenang," kata Lewandowski.

"Dan itulah hal terpenting. Misalnya, sekalipun klub menghubungi saya sekarang, saya tidak akan menjawab pertanyaan itu. Sebab, saya juga perlu untuk merasakan yang terbaik bagi diri saya. Sekarang ini, saya tenang, tidak terburu-buru. Saya tidak mengharapkan apa pun lagi saat ini," lanjutnya.