AFP
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Zinedine Zidane memuji Prancis yang "luar biasa" setelah penampilan masterclass Michael Olise menginspirasi comeback dramatis di Nations League melawan Belgia
Zidane raih kemenangan kandang pertama
Zidane meraih kemenangan kandang pertamanya sebagai pelatih Prancis setelah kemenangan dramatis 4-1 di Nations League atas Belgia. Prancis bangkit sangat terlambat di Stade de France, membalikkan defisit satu gol pada fase akhir pertandingan.
Tiga pemain pengganti di babak kedua benar-benar mengubah arah pertandingan. Desire Doue, Rayan Cherki, dan Olise mencetak empat gol dalam rentang 14 menit yang eksplosif untuk mengamankan tiga poin krusial. Hasil ini memperkuat cengkeraman Prancis di Grup A1. Tim asuhan Zidane kini unggul tiga poin atas Italia, yang meraih kemenangan 3-1 atas Turki pada malam yang sama.
- AFP
Para pemain pengganti memicu comeback telat yang menakjubkan
Belgia membungkam pendukung tuan rumah pada menit ke-35 ketika Dodi Lukebakio lolos dari jebakan offside. Ia menyambut umpan panjang brilian dari Romeo Lavia dan menceploskan bola melewati kiper debutan Guillaume Restes.
Prancis kesulitan menemukan gol hingga Zidane melakukan perubahan dari bangku cadangan, dan pergeseran taktik itu membuahkan hasil secara spektakuler. Doue menyamakan kedudukan pada menit ke-77 lewat tembakan mendatar akurat ke pojok kanan bawah.
Empat menit kemudian, Cherki memaksa Maarten Vandevoordt melakukan kesalahan, dengan bola memantul dari sang kiper untuk membawa Prancis berbalik unggul. Olise kemudian menjadi pusat perhatian dengan mencetak dua gol dalam tiga menit untuk menuntaskan penghancuran itu.
Zidane memuji kerja kolektif tim
Rentetan serangan di akhir laga itu menyoroti kedalaman skuad luar biasa yang dimiliki Zidane. Namun, legenda Prancis itu cepat memuji seluruh skuad atas komitmen mereka sepanjang jeda internasional.
"Malam ini, inilah sepakbola, inilah yang kami cintai," kata Zidane, seperti dikutip ESPN. "Kami menghadapi beberapa kesulitan di babak pertama, tetapi itu bagian dari permainan, ini jenis pertandingan yang sesekali Anda dapatkan. Senang rasanya bisa membereskan keadaan, yang memang kami lakukan, dan kami berhasil memainkan babak kedua yang luar biasa."
Olise menyuarakan sentimen yang sama dengan pelatihnya setelah penampilan singkat penentu kemenangan itu, dengan mengatakan: "Ini juga merupakan upaya kolektif. Dia [Zidane] membawa ide-ide, kami mengikutinya, kami sudah melakukannya dengan baik dalam empat pertandingan terakhir, dan kami akan terus seperti ini."
- AFP
Kualifikasi ke perempat final sudah di depan mata
Prancis kini berada di ambang mengamankan tempat mereka di perempat-final Nations League. Dua tim teratas dari setiap grup akan melaju ke fase gugur tahun depan.
Pasukan Zidane seharusnya sudah memastikan kelolosan mereka andaikata Italia kehilangan poin melawan Turki. Namun, mereka kini harus menunggu hingga jeda internasional terakhir tahun ini untuk secara resmi mengunci tempat mereka. Prancis akan menuntaskan kampanye fase grup mereka pada November. Mereka akan menjalani laga tandang krusial ke Italia sebelum kembali ke kandang untuk menjamu Turki dalam pertandingan terakhir Grup A1.
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