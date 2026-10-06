Rentetan serangan di akhir laga itu menyoroti kedalaman skuad luar biasa yang dimiliki Zidane. Namun, legenda Prancis itu cepat memuji seluruh skuad atas komitmen mereka sepanjang jeda internasional.

"Malam ini, inilah sepakbola, inilah yang kami cintai," kata Zidane, seperti dikutip ESPN. "Kami menghadapi beberapa kesulitan di babak pertama, tetapi itu bagian dari permainan, ini jenis pertandingan yang sesekali Anda dapatkan. Senang rasanya bisa membereskan keadaan, yang memang kami lakukan, dan kami berhasil memainkan babak kedua yang luar biasa."

Olise menyuarakan sentimen yang sama dengan pelatihnya setelah penampilan singkat penentu kemenangan itu, dengan mengatakan: "Ini juga merupakan upaya kolektif. Dia [Zidane] membawa ide-ide, kami mengikutinya, kami sudah melakukannya dengan baik dalam empat pertandingan terakhir, dan kami akan terus seperti ini."