"Es gibt immer wieder Gespräche mit Manu", bestätigte Sportdirektor Christoph Freund bei einer Pressekonferenz am Freitag. Von einer baldigen Entscheidung über eine mögliche Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags geht Freund aber offenbar nicht aus.
Zieht sich die Entscheidung länger als gedacht? Offene Torwart-Frage beim FC Bayern
"Kita lihat saja apa yang akan terjadi pada bulan April dan awal Mei, ketika dia kembali bermain sebagai kiper, bagaimana perasaannya saat itu, termasuk dalam pertandingan-pertandingan di Inggris." Nanti Neuer akan "menghubungi kami" dan "kemudian kami akan berdiskusi bersama dan melihat arah yang harus diambil." Yang penting adalah "apa yang dikatakan instingnya".
Pada awal tahun ini, saat mengunjungi klub penggemar, Neuer masih menekankan bahwa ia bersikap "positif" terhadap perpanjangan kontrak dan akan "memutuskan secara final" pada akhir Maret atau awal April. Saat ini, tampaknya masih sangat terbuka apakah Neuer akan melanjutkan kariernya, yang kemungkinan juga berkaitan dengan masalah kesehatannya yang terus berlanjut.
Manuel Neuer sedang berjuang mengatasi masalah cedera
Menjelang Natal, Neuer absen untuk pertama kalinya akibat robekan serat otot. Pada pertengahan Februari, ia mengalami robekan serat otot lagi di betis saat bertanding melawan Werder Bremen di Bundesliga. Dua minggu lalu, ia kembali ke starting lineup saat melawan Borussia Mönchengladbach, namun harus ditarik keluar saat jeda babak pertama dan sejak itu absen lagi.
Neuer akan digantikan oleh Jonas Urbig yang berusia 22 tahun. "Biasanya" Urbig juga akan menjadi starter pada Sabtu melawan Union Berlin, kata pelatih Vincent Kompany. Dengan demikian, Neuer baru akan kembali ke gawang FC Bayern setelah jeda internasional mendatang - saat itu ia akan berusia 40 tahun. Pada hari Jumat, Neuer merayakan ulang tahunnya yang ke-40.
Vincent Kompany berbicara tentang akhir kariernya
"Usia 40 itu masih muda," kata Kompany, yang akan melewati usia tersebut pada 10 April mendatang. Kompany telah mengakhiri karier aktifnya pada tahun 2020. "Secara mental," ia sebenarnya masih bisa terus bermain, tetapi "lututku memutuskan lain". Pada dasarnya, di fase-fase akhir karier seperti ini, "semangat juang adalah hal terpenting," kata Kompany.
"Manu telah bangkit dari cedera yang sangat parah, itu sungguh mengesankan. Musim ini dia dalam performa yang luar biasa. Bisa terus-menerus tampil seperti itu—itu masalah mental. Tapi pada suatu saat tubuhmu akan berkata: lanjut atau tidak. Itulah yang terjadi padaku. 40 tahun itu masih muda, tapi kamu harus punya motivasi yang besar untuk terus-menerus mencapai level itu."
FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya
Tanggal Waktu Pertandingan Sabtu, 21 Maret 15.30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Sabtu, 4 April 15.30 SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga) Selasa, 7 April 21.00 Real Madrid - FC Bayern (Liga Champions) Sabtu, 11 April 18.30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) Rabu, 15 April 21.00 FC Bayern - Real Madrid (Liga Champions)