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Zinedine ZidaneGetty
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Zidane: "Sundulan kepala kepada Materazzi? Tidak ada penyesalan"

France

Pelatih tim nasional Prancis berbicara menjelang laga Nations League melawan Italia.

Pelatih tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, berbicara menjelang laga Nations League melawan Italia: “Sundulan kepala kepada Materazzi? Itu gambar yang mustahil dilupakan, mengingat tayangannya terus diputar, tetapi karier saya tidak hanya terbatas pada insiden itu saja”

“Juventus adalah bagian dari hal-hal positif dalam karier saya. Di Juve-lah saya menjadi pemain penting. Setelah itu saya tidak pernah berbicara lagi dengan Materazzi. Saya tidak bangga dengan apa yang saya lakukan, tetapi saya tidak menyesal. Itu bagian dari perjalanan saya, dan dalam hidup, ini berlaku untuk semua orang, kita tidak selalu hanya melakukan hal-hal yang indah. Sekarang kami berada di momen lain dalam karier saya dan kita lihat apa yang akan terjadi juga melawan Italia. Lalu jelas bahwa kartu merah pada 2006 yang menutup karier saya juga bersama tim nasional, memberi saya motivasi tambahan untuk kembali sebagai pelatih tim nasional, yang merupakan mimpi yang menjadi kenyataan. Saya selalu percaya pada diri saya, pada hal-hal positif, saya telah mempersiapkan diri dan sekarang saya siap melatih dan memberikan segalanya untuk tim ini”


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  • “Italia adalah negara besar dalam sepakbola, terasa aneh tidak melihat mereka di Piala Dunia selama tiga edisi berturut-turut, tetapi saya tidak terlalu mengetahui situasinya, saya tidak tahu mengapa itu bisa terjadi. Namun, saya tahu Italia adalah tim yang bagus, mungkin tidak lagi seperti tim pada 2006, tetapi dalam satu pertandingan apa pun bisa terjadi. Tim asuhan Mancini adalah tim yang sulit dihadapi. Mereka kalah dari Belgia dan menang meyakinkan di Turki. Karena itu kami harus siap dan berada dalam kondisi terbaik untuk menang".


  • “Saya pernah ditangani banyak pelatih hebat dan Lippi sangat menonjol terutama dalam hal taktik. Orang Italia punya kultur taktik yang penting, tidak ada yang perlu dipelajari dari yang lain. Dan saya juga punya sedikit kultur itu”




  • "Juventus adalah bagian dari hal-hal positif dalam karier saya. Di Juve saya menjadi pemain penting. Setelah itu saya tidak pernah berbicara lagi dengan Materazzi. Saya tidak bangga dengan apa yang saya lakukan, tetapi saya tidak menyesal. Itu adalah bagian dari perjalanan saya, dan dalam hidup, ini berlaku untuk semua orang, kita tidak selalu hanya melakukan hal-hal yang indah. Sekarang kami berada di momen lain dalam karier saya dan mari kita lihat apa yang akan terjadi juga melawan Italia. Lalu jelas, kartu merah pada 2006 yang mengakhiri karier saya juga bersama tim nasional, memberi saya motivasi tambahan untuk kembali sebagai pelatih tim nasional, yang merupakan mimpi yang menjadi kenyataan. Saya selalu percaya pada diri saya, pada hal-hal positif, saya mempersiapkan diri dan sekarang saya siap untuk melatih dan memberikan segalanya untuk tim ini"

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