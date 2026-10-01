Pelatih tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, berbicara menjelang laga Nations League melawan Italia: “Sundulan kepala kepada Materazzi? Itu gambar yang mustahil dilupakan, mengingat tayangannya terus diputar, tetapi karier saya tidak hanya terbatas pada insiden itu saja”

“Juventus adalah bagian dari hal-hal positif dalam karier saya. Di Juve-lah saya menjadi pemain penting. Setelah itu saya tidak pernah berbicara lagi dengan Materazzi. Saya tidak bangga dengan apa yang saya lakukan, tetapi saya tidak menyesal. Itu bagian dari perjalanan saya, dan dalam hidup, ini berlaku untuk semua orang, kita tidak selalu hanya melakukan hal-hal yang indah. Sekarang kami berada di momen lain dalam karier saya dan kita lihat apa yang akan terjadi juga melawan Italia. Lalu jelas bahwa kartu merah pada 2006 yang menutup karier saya juga bersama tim nasional, memberi saya motivasi tambahan untuk kembali sebagai pelatih tim nasional, yang merupakan mimpi yang menjadi kenyataan. Saya selalu percaya pada diri saya, pada hal-hal positif, saya telah mempersiapkan diri dan sekarang saya siap melatih dan memberikan segalanya untuk tim ini”





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