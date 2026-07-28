Goal.com
LiveTiket
Zinedine ZidaneGetty Images

Diterjemahkan oleh

Zidane Masuk ke Ladang Ranjau: 3 Pertanyaan yang Menanti Jawaban

Z. Zidane
France
FEATURES
Real Madrid
D. Deschamps
France vs Belgium
Belgium
UEFA Nations League A
France vs Italy
Italy
Belgium vs France
Turkiye vs France
Turkiye
Prancis
Spanyol
Belgia
Italia
Turki
Mesir
Aljazair
Maroko

Kembalinya Sang Legenda atau Petualangan Penuh Risiko?

Keputusan Federasi Sepak Bola Prancis untuk menunjuk Zinedine Zidane sebagai direktur teknik tim nasional bukan sekadar perubahan di bangku cadangan, melainkan sebuah pengumuman tentang dimulainya babak baru dalam sejarah "Les Bleus".

Tim nasional yang menjalani 14 tahun di bawah kepemimpinan Didier Deschamps, salah satu pelatih tersukses sepanjang sejarahnya, kini memasuki sebuah proyek berbeda yang dipimpin oleh pelatih yang belum pernah menjalani pengalaman internasional apa pun, namun ia telah menciptakan salah satu era terhebat dalam sejarah Real Madrid.

Tugas yang menanti Zidane melampaui sekadar meraih hasil instan atau memenangi gelar baru, sebab ia akan dituntut untuk menjawab tiga pertanyaan utama: bagaimana ia menjaga warisan Deschamps? Mampukah ia memindahkan filosofinya yang sukses dari Real Madrid ke sepak bola tim nasional? Dan apakah absennya dari kepelatihan sejak tahun 2021 akan memengaruhi peluang keberhasilannya?

  • Mbappé Deschamps 2018 World Cup Getty Images

    Deschamps Tinggalkan Timnas yang Siap, Namun Meninggalkan Warisan yang Berat

    Jarang sekali seorang pelatih baru memulai tugasnya bersama tim nasional yang memiliki kualitas dan stabilitas sebesar ini. Selama 14 tahun, Deschamps bukan hanya menciptakan sebuah generasi emas, tetapi juga membangun budaya kompetitif yang menjadi bagian dari karakter timnas Prancis.

    Ia meraih gelar Piala Dunia 2018, mencapai final Euro 2016, final Piala Dunia 2022, kemudian semifinal Piala Dunia 2026, sebuah rekam jejak yang membuat Prancis selalu hadir di fase-fase akhir turnamen-turnamen besar.

    Namun nilai sesungguhnya dari warisan Deschamps tidak hanya terletak pada gelar-gelar, melainkan pada pembangunan sebuah sistem yang mampu bersaing meski nama-nama pemain berganti.

    Sejak pensiunnya Ribery dan Benzema (pada periode yang berbeda), lalu munculnya Mbappe, kemudian bangkitnya generasi Camavinga, Tchouameni, dan Olise, timnas tetap mempertahankan keseimbangannya.

    Di sinilah tantangan sesungguhnya bagi Zidane dimulai; sebab ia tidak mewarisi sebuah tim yang membutuhkan pembangunan ulang, melainkan sebuah tim yang terbiasa bersaing di setiap turnamen.

    • Iklan
  • GOAL ITALY Deschamps FranciaGetty GOAL

    Mazhab Realisme VS Mazhab Fleksibilitas

    Deschamps kerap menuai kritik karena gaya "pragmatis"-nya, tetapi ia telah berulang kali membuktikan bahwa sepak bola turnamen berbeda dari sepak bola liga.

    Mantan pelatih Prancis itu mengandalkan tiga pilar tetap: "blok pertahanan terorganisasi yang mempersempit ruang antarlini, kecepatan transisi dari bertahan ke menyerang, serta pemanfaatan kualitas individu di sepertiga akhir lapangan".

    Tujuan Prancis bukanlah menguasai bola, melainkan menguasai pertandingan. Dalam banyak laga besar, Deschamps membiarkan penguasaan bola berada di kaki lawan, sebagai gantinya menguasai ruang dan mengatur tempo, hal yang tampak jelas saat menghadapi Argentina, Belgia, Jerman, dan Inggris di berbagai turnamen.

    Gaya ini memberi timnas stabilitas defensif yang besar, tetapi di sisi lain terkadang mengurangi pemanfaatan penuh atas melimpahnya kekuatan serang yang dimilikinya.

    Jika Deschamps mewakili mazhab kedisiplinan, maka Zidane mewakili mazhab fleksibilitas. Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang pelatih Prancis ini adalah anggapan bahwa ia mengandalkan cara bermain yang tetap.

    Kenyataannya, Zidane tidak terpaku pada skema taktik sebanyak keterikatannya pada prinsip. Selama dua periodenya bersama Real Madrid, ia bermain dengan 4-3-3, 4-4-2, dan 4-2-3-1, tanpa membuat timnya kehilangan jati dirinya.

    Filosofinya berpijak pada empat elemen utama: "menguasai lini tengah, memberi pemain kebebasan mengambil keputusan, mengubah skema taktik sesuai lawan, serta mengelola pertandingan alih-alih memaksakan satu gaya bermain".

    Inilah yang membuat banyak analis menggambarkannya sebagai "pelatih yang beradaptasi dengan para pemainnya, bukan pelatih yang memaksa para pemainnya beradaptasi dengannya".

  • FBL-EUR-C1-DORTMUND-REAL MADRIDAFP

    Apa yang bisa dibawa Zidane dari Real Madrid ke Prancis?

    Kesuksesan Zidane bersama Real Madrid tidak hanya berpijak pada gagasan teoretis, melainkan pada penerapannya secara praktis melawan tim-tim terkuat Eropa.

    Pertama: Fleksibilitas Skema Taktis

    Perubahan cara bermain pada diri Zidane bukanlah bukti ketiadaan identitas, melainkan bukti dimilikinya beragam solusi.

    Bersama Prancis, ia diperkirakan akan mengandalkan lebih dari satu sistem dalam satu pertandingan, tergantung pada lawan dan situasi skor.

    Kedua: Menguasai Lini Tengah

    Jika trio Kroos, Modric, dan Casemiro menjadi kunci sukses Real Madrid, maka Prancis kini memiliki elemen-elemen yang mampu menjalankan peran serupa.

    Aurelien Tchouameni memberi tim keseimbangan defensif. Eduardo Camavinga menyuguhkan kemampuan memecah tekanan dan melakukan transisi dengan bola.

    Adapun Michael Olise, ia bisa menjalankan peran pengatur serangan yang bergerak di antara lini. Keragaman ini memberi Zidane pilihan-pilihan yang tidak dimiliki banyak pelatih internasional.

    Ketiga: Mengelola Para Bintang

    Mungkin inilah kekuatan terbesar Zidane di Madrid. Ia bukanlah pelatih terbaik dunia dari sisi taktik, tetapi ia termasuk pelatih terbaik dalam mengelola sosok-sosok besar.

    Ia berhasil menjaga keharmonisan ruang ganti yang berisi Ronaldo, Ramos, Modric, Marcelo, Benzema, Kroos, dan Bale.

    Hal serupa juga akan dituntut di dalam timnas Prancis yang menghimpun sejumlah besar bintang dengan status besar.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Real Madrid Unveils New Signing Kylian MbappeGetty Images Sport

    Proyek "Ronaldo Baru"

    Pemain yang perannya paling mungkin berubah dengan kedatangan Zidane adalah Kylian Mbappe. Deschamps memperlakukan sang kapten timnas sebagai winger atau penyerang yang turut ambil bagian dalam tugas-tugas bertahan.

    Sementara itu, Zidane kemungkinan besar akan memberinya kebebasan menyerang yang lebih besar. Model yang paling mendekati hal ini adalah cara ia menggunakan Cristiano Ronaldo di Real Madrid.

    Ronaldo tidak terpaku pada satu posisi, melainkan terus bergerak di antara area tengah dan sisi lapangan, serta muncul di zona-zona pencetakan gol pada momen yang tepat.

    Zidane diperkirakan akan memberikan kebebasan yang sama kepada Mbappe, dengan mengurangi peran-peran bertahannya, agar ia menyimpan energinya untuk menuntaskan peluang di dalam kotak penalti.

    Perubahan ini bisa meningkatkan angka kontribusi golnya, tetapi pada saat yang sama akan menambah tanggung jawab para pemain tengah dan sayap dalam melakukan tugas menutup pertahanan.

  • FBL-FRA-ZIDANE-FFFAFP

    Apakah Absennya yang Lama Merupakan Sebuah Risiko?

    Semua kesuksesan Zidane diraih bersama Real Madrid. Adapun timnas Prancis, ia menghadirkan tantangan yang sama sekali berbeda. Di klub, seorang pelatih bekerja bersama para pemain setiap hari. Sedangkan di timnas, periode pemusatan latihan tidak lebih dari beberapa hari saja setiap beberapa bulan.

    Ini berarti detail taktis yang rumit menjadi kurang penting dibandingkan kejelasan ide dan kemudahan penerapannya. Selain itu, pelatih tim nasional tidak bisa membeli pemain yang dibutuhkannya, melainkan harus membangun sistemnya sesuai dengan elemen-elemen yang ada. Oleh karena itu, kesuksesan Zidane akan bergantung pada sejauh mana kemampuannya menyederhanakan filosofinya tanpa kehilangan esensinya.

    Zidane juga telah menjauh dari dunia kepelatihan selama hampir lima tahun. Selama periode itu, sepak bola berubah secara signifikan. Intensitas pressing tinggi meningkat. Data dan analisis digital menjadi bagian mendasar dari pengambilan keputusan. Metode membangun serangan pun berkembang pesat.

    Ketiadaan ini memunculkan pertanyaan yang wajar: apakah Zidane masih memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan? Jawabannya tidak akan terlihat pada konferensi pers pertama, melainkan pada detail di dalam lapangan.

    Namun sejarah memberikan pelatih asal Prancis itu keunggulan penting. Sepanjang perjalanannya bersama Real Madrid, ia membuktikan bahwa dirinya tidak bergantung pada satu pola saja, melainkan mahir berkembang dan beradaptasi dengan berbagai kondisi.

  • FBL-FRA-ZIDANE-FFFAFP

    Awal yang Tak Menoleransi Kesalahan: Akankah Identitasnya Berubah?

    Zidane akan menjalani ujian resmi pertamanya melawan Turki, kemudian Belgia, lalu Italia. Tiga pertandingan yang akan dengan cepat menentukan wujud proyek baru ini.

    Timnas Prancis tidak memberikan kemewahan waktu kepada para pelatihnya, dan media Prancis tidak memperlakukan Zidane sebagai pelatih pemula, melainkan sebagai legenda yang keberhasilannya sudah dinantikan sejak hari pertama.

    Karena itu, setiap kegagalan dini akan langsung menghidupkan kembali perbandingan dengan Deschamps, sementara awal yang kuat bisa memberikan momentum luar biasa bagi proyek ini.

    Tidak mungkin Zidane akan melakukan revolusi taktik secara total. Yang lebih mendekati kenyataan adalah ia mempertahankan hal terpenting yang ditinggalkan Deschamps, yaitu kedisiplinan bertahan, sambil menambahkan unsur-unsur yang hilang dari timnas dalam beberapa tahun terakhir, seperti penguasaan bola yang efektif, fleksibilitas taktik, dan kebebasan yang lebih besar bagi para talenta ofensif.

    Dengan kata lain, kita mungkin akan menyaksikan sebuah timnas yang mempertahankan kekokohannya, tetapi menjadi lebih mampu memaksakan karakternya, alih-alih sekadar mengandalkan reaksi.

    Pada akhirnya, Zinedine Zidane tidak memulai proyeknya bersama timnas Prancis dari titik nol, melainkan dari sebuah puncak yang dibangun Didier Deschamps selama 14 tahun.

    Keberhasilannya akan bergantung pada kemampuannya mewujudkan persamaan yang langka dalam sepak bola modern: menghormati warisan tanpa terjebak dalam belenggu masa lalu, serta menghadirkan identitas baru tanpa mengorbankan stabilitas.

    Jika ia berhasil memadukan fleksibilitas taktiknya, pengalamannya dalam mengelola para bintang, dan ketangguhan mental yang ia peroleh selama tahun-tahunnya di Real Madrid, maka timnas Prancis bisa memasuki era baru yang tidak kalah sukses dari era Deschamps, dan mungkin lebih meyakinkan dari sisi teknis.