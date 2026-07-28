Keputusan Federasi Sepak Bola Prancis untuk menunjuk Zinedine Zidane sebagai direktur teknik tim nasional bukan sekadar perubahan di bangku cadangan, melainkan sebuah pengumuman tentang dimulainya babak baru dalam sejarah "Les Bleus".

Tim nasional yang menjalani 14 tahun di bawah kepemimpinan Didier Deschamps, salah satu pelatih tersukses sepanjang sejarahnya, kini memasuki sebuah proyek berbeda yang dipimpin oleh pelatih yang belum pernah menjalani pengalaman internasional apa pun, namun ia telah menciptakan salah satu era terhebat dalam sejarah Real Madrid.

Tugas yang menanti Zidane melampaui sekadar meraih hasil instan atau memenangi gelar baru, sebab ia akan dituntut untuk menjawab tiga pertanyaan utama: bagaimana ia menjaga warisan Deschamps? Mampukah ia memindahkan filosofinya yang sukses dari Real Madrid ke sepak bola tim nasional? Dan apakah absennya dari kepelatihan sejak tahun 2021 akan memengaruhi peluang keberhasilannya?