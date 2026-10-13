Napoli sebenarnya mengawali kiprah dengan baik meski kalah 2-1 dari Arsenal pada laga pembuka. Namun, mereka benar-benar runtuh saat bertandang ke Spanyol untuk menghadapi Villarreal yang diperkuat mantan pemain Napoli, Pepe Reina.

Di Spanyol, pertandingan belum berjalan 5 menit ketika Roca dan Raul Garcia langsung membawa Villarreal unggul. Satu-satunya peluang berbahaya Napoli datang pada menit ke-31, saat tembakan Barido membentur tiang dan sempat memberi harapan akan adanya kebangkitan. Namun, kartu merah untuk Zappalà menjelang akhir babak pertama akibat menyikut lawan dengan siku terangkat membuat arah pertandingan semakin jelas. Villarreal terus menambah gol hingga menang 5-0. Raul Garcia mencetak gol penutup itu sekaligus melengkapi koleksi pribadinya menjadi 4 gol ke gawang Pugliese.





Posisi Napoli di klasemen tetap buruk setelah menelan dua kekalahan dari dua pertandingan dan belum meraih poin. Hanya Sabah Baku yang mencatatkan hasil lebih buruk, dengan 0 gol dan 8 kali kebobolan, dibandingkan Napoli yang mencetak 1 gol dan kebobolan 7 kali.