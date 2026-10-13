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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Youth League: Inter imbang kontra Bruges, Napoli mengalami bencana di Villarreal

Inter
SSC Napoli
Inter U19
SSC Napoli U19
UEFA Youth League
Serie A
Inter U19 vs Club Brugge U19
Club Brugge U19
Villarreal U19 vs SSC Napoli U19
Villarreal U19

Dua tim Italia kembali tersandung di Liga Champions junior

Bersamaan dengan Liga Champions, pertandingan fase liga UEFA Youth League 2026/2027 juga berlanjut. Namun, tidak ada kabar baik dari dua wakil Italia yang berlaga hari ini di kompetisi antarklub Eropa terpenting pada level junior. Inter dan Napoli sama-sama gagal menebus kekalahan yang mereka alami pada laga pembuka.

Inter asuhan Bigica ditahan Bruges 1-1 di kandang, sementara Napoli asuhan Nocerino menelan kekalahan telak 5-0 saat bertandang ke markas Villarreal.


  • Inter imbang melawan Bruges

    Inter asuhan Bigica mengawali laga dengan baik dan unggul pada menit pertama, tepatnya setelah 40 detik. Carrara mengontrol dan melindungi bola di kotak penalti setelah menerima umpan silang El Mahboubi dari sisi kanan, lalu menaklukkan Kestemont dengan tembakan diagonal yang apik. Inter menciptakan banyak peluang, beberapa kali nyaris menggandakan keunggulan, dan tembakan Breda membentur mistar. Namun, permainan mereka menurun menjelang akhir laga dan mereka harus menerima gol penyama kedudukan pada menit ke-87, ketika tembakan Da Silva dari luar kotak penalti menaklukkan Farronato untuk memastikan skor akhir 1-1.


    Setelah kalah 3-0 dari Real di Madrid, Inter memang menambah poin, tetapi untuk sementara masih berada di luar posisi yang memberikan tiket ke babak 32 besar.

  • Napoli Hancur di Villarreal

    Napoli sebenarnya mengawali kiprah dengan baik meski kalah 2-1 dari Arsenal pada laga pembuka. Namun, mereka benar-benar runtuh saat bertandang ke Spanyol untuk menghadapi Villarreal yang diperkuat mantan pemain Napoli, Pepe Reina.

    Di Spanyol, pertandingan belum berjalan 5 menit ketika Roca dan Raul Garcia langsung membawa Villarreal unggul. Satu-satunya peluang berbahaya Napoli datang pada menit ke-31, saat tembakan Barido membentur tiang dan sempat memberi harapan akan adanya kebangkitan. Namun, kartu merah untuk Zappalà menjelang akhir babak pertama akibat menyikut lawan dengan siku terangkat membuat arah pertandingan semakin jelas. Villarreal terus menambah gol hingga menang 5-0. Raul Garcia mencetak gol penutup itu sekaligus melengkapi koleksi pribadinya menjadi 4 gol ke gawang Pugliese.


    Posisi Napoli di klasemen tetap buruk setelah menelan dua kekalahan dari dua pertandingan dan belum meraih poin. Hanya Sabah Baku yang mencatatkan hasil lebih buruk, dengan 0 gol dan 8 kali kebobolan, dibandingkan Napoli yang mencetak 1 gol dan kebobolan 7 kali.

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