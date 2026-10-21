Setelah meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang dalam dua pertandingan pertama, Inter dan Como bangkit dan kembali bersaing pada pertandingan ketiga fase liga Youth League 2026/2027. Inter menang meyakinkan 2-0 atas Shakhtar Donetsk, sementara Como menang 2-1 di kandang atas Manchester United. Kedua tim pun kembali menempati zona klasemen yang akan memberi mereka tempat di play-off.
Youth League, Como dan Inter bangkit: dua kemenangan mereka melengkapi torehan empat kemenangan wakil Italia
Luar biasa, Como!
Hasil di Stadion Comunale Angelo Volonté di Rovello Porro menjadi catatan bersejarah bagi Como Primavera, yang meraih kemenangan bersejarah pertamanya di Eropa dengan mengalahkan Manchester United 2-1.
Dua gol awal dari Matteo Papaccioli pada menit ke-4 dan Matteo Albini pada menit ke-19 menjadi penentu bagi anak asuh Gianluca Falsini. Gol Jack Fletcher pada menit ke-50 membuat Manchester United U-19 kembali memiliki peluang, tetapi Como mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang, antara lain berkat penyelamatan Sgarbi.
RINCIAN PERTANDINGAN
Como-Manchester United 2-1
Pencetak gol: 4' Papaccioli (C), 19' Albini (C), 50' Fletcher (M)
Como (3-4-1-2): Sgarbi; João Gabriel, De Paoli, Grilli, Albini; Cassano (Arui 58’), Andrealli, Broggian; Fustini (Cauli 77’), Papaccioli (Bosze 58’), Candido De Paula (Tigano 58’).
Cadangan: Visentin, Ronchetti, Epifani, Ortelli, Arioli.
Pelatih: Falsini
Manchester United (4-3-3): Byrne-Hughes; Helafu, McCormack, Mills, Watson; McEvoy (Camacho 61’), J. Fletcher (Ajayi 71’), Thwaites; Mantato (Brown 83’), Ibragimov (kapten), Thompson.
Cadangan: Hardy, Ngwashi, O’Brien, Orozco, Eze, Rooney.
Pelatih: Lawrence
Inter tampil meyakinkan
Kemenangan pertama musim ini bagi tim muda Inter asuhan Emiliano Bigica. Setelah tampil kaku pada awal babak pertama, mereka memecah kebuntuan pada masa tambahan waktu lewat tendangan cungkil Vukaj yang melewati Chympoiesh setelah sang kiper gagal mengantisipasi bola saat keluar dari gawang. Pada babak kedua, Carrara, penyerang paling menjanjikan pada awal musim ini, menggandakan keunggulan.
DATA PERTANDINGAN
Inter-Shakhtar 2-0
Pencetak gol: 46' Vukaj (I), 75' Carrara (I)
Inter (4-3-3): Galliera; Lissi (72' Evangelista), Donato, Peletti, Sorino (80' Rocca); D'Agostino, Cerpelletti, Grisoni Fasana (54' Putsen); El Mahboubi (72' Moressa), Carrara, Vukaj (80' Franchi)
Cadangan: Farronato, Breda, La Torre, Matarrese
Pelatih: Bigica
Shakhtar Donetsk (4-3-3): Chympoiesh; Shukalovych (62' Pylypiuk), Mylokost, Kostiuk, Kaliuzhnyi; Derykon (77' Voloshko), Chornenkyi, Tiutiunov; Petruk (62' Kuriachyi), Harmash (77' Tverdokhlib), Zubriy (83' Safonov)
Cadangan: Torkhov, Kicha, Sereda, Verhun
Pelatih: Byelik
KLASEMEN
Kemenangan Inter dan Como menyusul kemenangan Roma atas Slovan Bratislava serta Napoli atas Bodo/Glimt kemarin. Dalam klasemen sementara, Roma tetap kokoh di peringkat ke-10 dengan 6 poin. Tidak ada tim yang lolos langsung ke babak 16 besar Youth League. Sementara itu, Inter dan Como menempati dua posisi terakhir yang berhak tampil di playoff, yakni peringkat ke-21 dan ke-22, dengan masing-masing 4 poin. Napoli menyusul di peringkat ke-27 dengan 3 poin yang diraih kemarin.
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