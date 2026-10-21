Hasil di Stadion Comunale Angelo Volonté di Rovello Porro menjadi catatan bersejarah bagi Como Primavera, yang meraih kemenangan bersejarah pertamanya di Eropa dengan mengalahkan Manchester United 2-1.

Dua gol awal dari Matteo Papaccioli pada menit ke-4 dan Matteo Albini pada menit ke-19 menjadi penentu bagi anak asuh Gianluca Falsini. Gol Jack Fletcher pada menit ke-50 membuat Manchester United U-19 kembali memiliki peluang, tetapi Como mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang, antara lain berkat penyelamatan Sgarbi.





RINCIAN PERTANDINGAN

Como-Manchester United 2-1





Pencetak gol: 4' Papaccioli (C), 19' Albini (C), 50' Fletcher (M)





Como (3-4-1-2): Sgarbi; João Gabriel, De Paoli, Grilli, Albini; Cassano (Arui 58’), Andrealli, Broggian; Fustini (Cauli 77’), Papaccioli (Bosze 58’), Candido De Paula (Tigano 58’).

Cadangan: Visentin, Ronchetti, Epifani, Ortelli, Arioli.

Pelatih: Falsini





Manchester United (4-3-3): Byrne-Hughes; Helafu, McCormack, Mills, Watson; McEvoy (Camacho 61’), J. Fletcher (Ajayi 71’), Thwaites; Mantato (Brown 83’), Ibragimov (kapten), Thompson.

Cadangan: Hardy, Ngwashi, O’Brien, Orozco, Eze, Rooney.

Pelatih: Lawrence