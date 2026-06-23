Para klub elit Eropa dilaporkan sedang memburu Alvarez: PSG, juara Liga Champions; Arsenal, juara Liga Inggris; dan tentu saja rival-rival Atlético dari Spanyol, FC Barcelona dan Real Madrid.

Real Madrid, misalnya, menawarkan 150 juta euro untuk sang juara dunia 2022, yang langsung ditolak mentah-mentah oleh Rojiblancos.

Atletico mengejek Barca di media sosial dan menuduh juara Spanyol itu menyebarkan berita palsu serta sengaja membocorkan informasi.