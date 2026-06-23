Dan pernyataan Alvarez setelah kemenangan Argentina 2-0 atas Austria dalam pertandingan grup Piala Dunia kedua pada Senin malam tidak menyisakan ruang untuk spekulasi. "Yang terbaik bagi semua pihak adalah transfer," kata pemain berusia 26 tahun itu dalam wawancara dengan ESPN. "Saya ingin mewujudkan impian saya."
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"Yang Terbaik untuk Semua": Juara Dunia Julian Alvarez dari Atlético Madrid melontarkan pernyataan mengejutkan
Para klub elit Eropa dilaporkan sedang memburu Alvarez: PSG, juara Liga Champions; Arsenal, juara Liga Inggris; dan tentu saja rival-rival Atlético dari Spanyol, FC Barcelona dan Real Madrid.
Real Madrid, misalnya, menawarkan 150 juta euro untuk sang juara dunia 2022, yang langsung ditolak mentah-mentah oleh Rojiblancos.
Atletico mengejek Barca di media sosial dan menuduh juara Spanyol itu menyebarkan berita palsu serta sengaja membocorkan informasi.
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Alvarez menyampaikan keinginannya untuk pindah kepada pihak manajemen Atleti
"Saya tahu ini bukan saat yang tepat untuk berbicara," kata Alvarez setelah pertandingan di Dallas, "tapi saya juga tidak ingin terus-menerus bersembunyi. Saya ingin menjadi orang yang jujur, dan saya sudah berbicara dengan orang-orang di Atlético yang perlu saya temui." Kepada mereka, ia telah menyampaikan keinginannya untuk pindah.
Alvarez tidak mengungkapkan ke mana ia ingin pergi, namun menurut ESPN, ia tertarik bergabung dengan Barcelona, yang sedang mencari pengganti Robert Lewandowski yang akan hengkang.
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Julian Alvarez sejauh ini hanya menjadi pemain cadangan di Piala Dunia
Karier Alvarez mulai bersinar pada tahun 2022 di Piala Dunia di Qatar, di mana pemain yang saat itu berusia 22 tahun itu, bersama Lionel Messi, berperan besar dalam keberhasilan Argentina meraih gelar juara. Melalui River Plate dan Manchester City, ia bergabung dengan Atlético pada musim panas 2024 dengan biaya transfer sebesar 75 juta euro, dan menandatangani kontrak hingga tahun 2030.
Dalam 106 pertandingan di bawah asuhan rekan senegaranya, Diego Simeone, Alvarez mencetak 49 gol dan memberikan 17 assist, namun belum pernah meraih gelar juara. Pada musim lalu.
Pada Piala Dunia yang sedang berlangsung di AS, Kanada, dan Meksiko, Alvarez sejauh ini belum menjadi faktor penentu. Sementara Messi mencetak kelima gol dalam dua kemenangan yang diraih sang juara bertahan sejauh ini, Alvarez harus puas dengan peran sebagai pemain pengganti.