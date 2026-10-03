Meski tertinggal dua gol, Ceko menunjukkan daya juang setelah jeda dan berhasil memperkecil ketertinggalan. Pada menit ke-69, Jirí Sláma menuntaskan serangan balik cepat dengan melepaskan tembakan rendah ke pojok bawah gawang setelah mendapat umpan dari Adam Hlozek. Ceko terus menekan demi gol penyeimbang dramatis dan menguji David Raya, tetapi pada akhirnya upaya mereka tidak membuahkan hasil. Kekalahan ini berarti Ceko kini menelan kekalahan ketiga secara beruntun di Grup 3, membuat mereka tetap terpuruk di dasar klasemen tanpa satu poin pun dan menghadapi ancaman serius degradasi.