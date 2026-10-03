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Yamal, Rodri, dan Merino mencetak gol saat Spanyol melanjutkan kampanye dominan mereka di Nations League
Dominasi awal menentukan arah pertandingan
Spanyol tidak membuang waktu untuk menegaskan dominasi mereka di Estadio Carlos Tartiere. Mereka unggul lebih dulu pada menit keenam ketika Lamine Yamal melepaskan tendangan kaki kiri brilian ke sudut atas gawang usai menerima umpan apik dari Dani Olmo. Spanyol terus memberikan tekanan, dan usaha mereka kembali membuahkan hasil ketika Rodri menggandakan keunggulan pada menit ke-35. Rodri melepaskan tembakan kaki kanan yang akurat dari tengah kotak penalti, membuat kiper Czechia Antonín Kinsky tidak memiliki peluang dan memicu selebrasi liar dari penonton tuan rumah.
- AFP
Ceko mengancam dengan kebangkitan di babak kedua
Meski tertinggal dua gol, Ceko menunjukkan daya juang setelah jeda dan berhasil memperkecil ketertinggalan. Pada menit ke-69, Jirí Sláma menuntaskan serangan balik cepat dengan melepaskan tembakan rendah ke pojok bawah gawang setelah mendapat umpan dari Adam Hlozek. Ceko terus menekan demi gol penyeimbang dramatis dan menguji David Raya, tetapi pada akhirnya upaya mereka tidak membuahkan hasil. Kekalahan ini berarti Ceko kini menelan kekalahan ketiga secara beruntun di Grup 3, membuat mereka tetap terpuruk di dasar klasemen tanpa satu poin pun dan menghadapi ancaman serius degradasi.
Merino amankan tiga poin penuh
Saat pertandingan memasuki fase akhir, Spanyol kembali menguasai jalannya laga dan secara efektif mengakhiri perlawanan. Mikel Merino, yang masuk sebagai pemain pengganti, memanfaatkan serangan balik cepat di menit ke-89 untuk menyarangkan gol ketiga. Kemenangan 3-1 memastikan Spanyol memenangi ketiga pertandingan fase grup mereka, dengan mengoleksi sembilan poin maksimal. Spanyol kini berada di peringkat pertama, unggul tiga poin atas Inggris di posisi kedua yang mengoleksi enam poin, sementara Kroasia tertahan di peringkat ketiga dengan hanya tiga poin setelah rangkaian pertandingan terbaru.
- Getty Images Sport
Apa berikutnya untuk Spanyol?
Spanyol kini akan berusaha membawa catatan sempurna ini ke laga UEFA Nations League berikutnya saat mereka berupaya memastikan tempat di fase gugur secara resmi. Sementara itu, Ceko menghadapi perjuangan berat dan harus mati-matian mencari kemenangan penting untuk menjaga harapan mereka tetap hidup.
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