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Lamine YamalGetty Images

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Yamal: Harta Jutaan Euro di Usia 19 Tahun setelah Perjalanan Penuh Perjuangan

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LaLiga
Barcelona
L. Yamal
Spanyol

Lamine Yamal, bintang Barcelona dan timnas Spanyol, merupakan salah satu pemain paling menonjol di seluruh dunia, berkat bakatnya yang tak terbantahkan serta kerendahan hatinya yang luar biasa.

Yamal, yang berusia 19 tahun, memiliki kekayaan yang diperkirakan mencapai sekitar 15 juta dolar, menurut situs Celebrity Net Worth, dan diprediksi akan menjadi salah satu pesepakbola dengan bayaran tertinggi di dunia.

Majalah HELLO dalam laporan ini mengulas bagaimana Yamal mengumpulkan kekayaannya, sekaligus menyoroti perjalanannya dari seorang anak dari kelas pekerja menjadi ikon dunia:

Popularitas dan pengaruh Yamal begitu besar, hingga mendorong Barcelona untuk merobek kontrak lamanya, yang menjamin gaji tahunan totalnya sekitar 1,82 juta dolar, dan sebagai gantinya memberinya kontrak baru yang sangat besar.

Pada Mei 2025, ia menandatangani kontrak selama 6 tahun dengan tim, yang menaikkan gajinya menjadi sekitar 18 juta dolar per tahun sebelum pajak, sebuah jumlah yang dapat meningkat secara signifikan bila dihitung dengan bonus yang terkait dengan performa.

Berkat kontrak yang menakjubkan ini, Lamine Yamal menempati peringkat kesepuluh dalam daftar majalah Forbes untuk pesepakbola dengan bayaran tertinggi di dunia.

Tidak mengherankan bila Barcelona berupaya mempertahankan bakatnya, setelah ia menjadi pemain termuda yang tampil bersama tim utama dalam sejarah klub, saat berusia 15 tahun 9 bulan dan 16 hari. Ia juga merupakan pemain termuda yang mencetak gol dengan kostum timnas Spanyol, pencetak gol termuda dalam sejarah EURO, dan selain itu, ia menjadi pemain termuda yang dinominasikan untuk penghargaan Ballon d'Or, ketika ia baru berusia tujuh belas tahun.

  • Lamine YamalGetty Images

    Kemitraan Komersial

    Lamine Yamal menandatangani kontrak senilai 34 juta dolar dengan perusahaan Adidas. Lamine juga meraup keuntungan besar dari kemitraannya dengan berbagai merek dagang seperti Beats by Dre, OPPO, Powerade, Konami, dan organisasi UNICEF.

    Meski demikian, kontraknya dengan Adidas tetap menjadi yang paling menguntungkan, karena berbagai laporan menyebutkan bahwa Yamal akan menerima 34 juta dolar dari kemitraan yang berlangsung selama sepuluh tahun ini.

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  • Lamine Yamal Mounir Nasraoui Social gfx/ Goal Arabia

    Anak dari kelas pekerja

    Kedua orang tua Lamine memberikan dukungan besar bagi perjalanan olahraganya, dan meskipun kini ia telah menjadi seorang miliuner, masa kecil Lamine tidak selalu mudah. 

    Pemain asal Spanyol ini tumbuh besar di Barcelona, sebagai anak tunggal dari Mounir Nasraoui, seorang tukang cat bangunan keturunan Maroko, dan Sheila Ebana, seorang pelayan keturunan Guinea Ekuatorial.

    Seluruh keluarganya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya, dan remaja tersebut kerap berbicara tentang cinta dan penghargaannya kepada neneknya dari pihak ayah, Fatima, yang menanamkan padanya etos kerja dan kegigihan.

    Yamal berkata dalam kemunculannya di podcast Resonancia de Corazón con José Ramón de la Morena, "Orang pertama yang tiba di Spanyol adalah nenek saya, yang menyelinap ke sebuah bus yang datang dari Maroko dan berhasil sampai ke Mataró".

    Ia menambahkan, "Ia mulai bekerja di 3 pekerjaan agar ayah saya bisa datang, karena ia masih tinggal di Maroko. Dan ketika nenek saya berhasil menabung sejumlah uang, ia membayar seorang wanita untuk membawa ayah saya dan saudara perempuannya, yang tiba di Spanyol ketika mereka berusia tiga tahun".

    Kedua orang tua sayap asal Spanyol ini berpisah ketika ia berusia tiga tahun, dan ia tumbuh besar di lingkungan kelas pekerja, sementara kedua orang tuanya berjuang untuk mencari nafkah.

    Dengan demikian, kehidupan Yamal berubah, dari seorang anak yang tumbuh dalam kondisi sederhana di dalam lingkungan rakyat kecil Barcelona menjadi salah satu bintang sepak bola paling menonjol di dunia, sementara hal yang paling ia banggakan tetaplah kemampuannya untuk membalas budi kepada keluarganya dan memberi mereka kehidupan yang lebih nyaman dan stabil.

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