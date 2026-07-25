Lamine Yamal, bintang Barcelona dan timnas Spanyol, merupakan salah satu pemain paling menonjol di seluruh dunia, berkat bakatnya yang tak terbantahkan serta kerendahan hatinya yang luar biasa.

Yamal, yang berusia 19 tahun, memiliki kekayaan yang diperkirakan mencapai sekitar 15 juta dolar, menurut situs Celebrity Net Worth, dan diprediksi akan menjadi salah satu pesepakbola dengan bayaran tertinggi di dunia.

Majalah HELLO dalam laporan ini mengulas bagaimana Yamal mengumpulkan kekayaannya, sekaligus menyoroti perjalanannya dari seorang anak dari kelas pekerja menjadi ikon dunia:

Popularitas dan pengaruh Yamal begitu besar, hingga mendorong Barcelona untuk merobek kontrak lamanya, yang menjamin gaji tahunan totalnya sekitar 1,82 juta dolar, dan sebagai gantinya memberinya kontrak baru yang sangat besar.

Pada Mei 2025, ia menandatangani kontrak selama 6 tahun dengan tim, yang menaikkan gajinya menjadi sekitar 18 juta dolar per tahun sebelum pajak, sebuah jumlah yang dapat meningkat secara signifikan bila dihitung dengan bonus yang terkait dengan performa.

Berkat kontrak yang menakjubkan ini, Lamine Yamal menempati peringkat kesepuluh dalam daftar majalah Forbes untuk pesepakbola dengan bayaran tertinggi di dunia.

Tidak mengherankan bila Barcelona berupaya mempertahankan bakatnya, setelah ia menjadi pemain termuda yang tampil bersama tim utama dalam sejarah klub, saat berusia 15 tahun 9 bulan dan 16 hari. Ia juga merupakan pemain termuda yang mencetak gol dengan kostum timnas Spanyol, pencetak gol termuda dalam sejarah EURO, dan selain itu, ia menjadi pemain termuda yang dinominasikan untuk penghargaan Ballon d'Or, ketika ia baru berusia tujuh belas tahun.