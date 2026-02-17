"Ya, aku menginjaknya" - Pemain pinjaman Manchester City, Claudio Echeverri, mengakui pelanggaran terhadap Jules Kounde menjelang gol penentu kontroversial Girona di menit akhir melawan Barcelona

Pemain pinjaman Manchester City, Echeverri, memainkan peran kunci dalam gol penentu yang kontroversial untuk Girona. Dengan skor imbang 1-1, pemain muda Argentina itu menantang Kounde, yang berujung pada gol penentu yang dicetak Beltran pada menit ke-86. Meskipun ada protes keras dari bangku cadangan Blaugrana di dan tinjauan VAR, wasit memutuskan untuk mengesahkan gol tersebut, mengamankan kemenangan bersejarah bagi tuan rumah.

Pertandingan sebelumnya melihat Yamal melewatkan peluang emas untuk membawa Barcelona unggul, dengan tendangan penalti yang mengenai tiang gawang pada masa injury time babak pertama. Meskipun Pau Cubarsi membuka skor dengan sundulan melengkung, Thomas Lemar segera menyamakan kedudukan, menyiapkan panggung untuk drama di menit-menit akhir. Pengakuan Echeverri setelah peluit akhir hanya menambah api frustrasi Barcelona setelah pekan yang sulit bagi raksasa Catalan.

Echeverri sendiri jujur saat berbicara dengan media, mengakui bahwa ada kontak dengan bek Prancis tersebut selama transisi cepat. "Ya, saya menginjak kaki Kounde, tapi saya sedang berlari dengan kecepatan tinggi dan tidak melakukannya dengan sengaja," akunya. "Jika wasit menganggapnya sebagai pelanggaran, saya akan mengerti."