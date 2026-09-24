AFP
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Xavi soal Ballon d'Or Lamine Yamal, Hansi Flick, dan debut Belanda
Xavi mendukung Lamine Yamal untuk meraih kejayaan Ballon d'Or
Menurut SPORT, pelatih Belanda Xavi Hernandez mendukung sensasi Barcelona Lamine Yamal untuk memenangkan penghargaan bergengsi Ballon d'Or tahun ini. Berbicara kepada SPORT di markas KNVB di Zeist menjelang debutnya sebagai pelatih melawan Jerman, Xavi memuji penyerang berusia 19 tahun itu sebagai talenta generasional.
Meski mengakui kuatnya kampanye Lionel Messi di Piala Dunia, Xavi menegaskan bahwa para pemenang Piala Dunia asal Spanyol layak mendapat pengakuan utama.
Mantan gelandang Barcelona itu menyatakan keyakinan penuh bahwa remaja tersebut akan mendominasi sepakbola dunia.
- Getty Images Sport
Mantan pelatih bangga telah mengembangkan inti skuad Barcelona
Xavi membahas warisannya di Camp Nou, menekankan kebanggaannya karena mempromosikan produk akademi seperti Lamine Yamal, Fermin Lopez, dan Pau Cubarsi menjadi juara dunia. Ia mengenang perannya dalam menstabilkan klub Catalan itu pada salah satu era finansial paling menantang dalam 25 tahun terakhir.
Manajer berusia 46 tahun itu memuji pelatih saat ini, Hansi Flick, karena melanjutkan momentum kuat Barcelona.
"Kami melakukan bagian kami untuk membantu generasi ini meraih hal-hal besar," kata Xavi. "Jika kami bisa berkontribusi dengan cara apa pun terhadap pemulihan klub selama periode yang praktis merupakan yang terburuk dalam sejarahnya, kami sudah senang. Lamine itu spesial, dia berbeda, dia 19 tahun dan tanpa ragu dia akan memenanginya, tetapi ini akan menjadi tahun yang bagus baginya untuk memenanginya sekarang."
Filosofi bersama asal Belanda menggerakkan proyek Belanda
Mengarahkan perhatiannya ke tantangan internasional barunya, Xavi menyoroti keterkaitan taktis yang kuat antara sepakbola Belanda dan permainan posisi tradisional Barcelona. Adaptasinya di kompleks KNVB di Zeist berjalan mulus, dengan para pemain dan staf bersepeda menuju sesi latihan harian.
Xavi mencatat bahwa kesamaan prinsip menyerang membuat keputusan untuk menerima kontrak empat tahun dari federasi Belanda menjadi mudah.
"Kami memiliki banyak keterkaitan dengan negara ini pada level sepakbola," jelas Xavi. "Orang-orang ingin melihat permainan menyerang, mereka ingin melihat permainan posisi, filosofi yang sama seperti yang kami miliki di Barcelona. Saya merasakan keterkaitan ini."
- AFP
Belanda memulai era baru melawan Jerman asuhan Klopp di Amsterdam
Masa jabatan Xavi dimulai dengan duel bergengsi UEFA Nations League melawan Jerman asuhan Jurgen Klopp di Johan Cruyff Arena, Amsterdam. Meski kehilangan playmaker yang cedera, Frenkie de Jong dan Xavi Simons, sang pelatih tetap yakin dengan daya saing skuadnya.
Belanda bersiap menghadapi jadwal grup yang padat, termasuk laga-laga mendatang melawan Serbia dan Yunani.
Xavi bertekad langsung menerapkan identitas taktisnya di kandang sendiri.
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