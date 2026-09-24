Xavi soal Ballon d'Or Lamine Yamal, Hansi Flick, dan debut Belanda

Menurut SPORT, pelatih Belanda Xavi Hernandez mendukung sensasi Barcelona Lamine Yamal untuk memenangkan penghargaan bergengsi Ballon d'Or tahun ini. Berbicara kepada SPORT di markas KNVB di Zeist menjelang debutnya sebagai pelatih melawan Jerman, Xavi memuji penyerang berusia 19 tahun itu sebagai talenta generasional.

Meski mengakui kuatnya kampanye Lionel Messi di Piala Dunia, Xavi menegaskan bahwa para pemenang Piala Dunia asal Spanyol layak mendapat pengakuan utama.

Mantan gelandang Barcelona itu menyatakan keyakinan penuh bahwa remaja tersebut akan mendominasi sepakbola dunia.