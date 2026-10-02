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FBL-EUR-NATIONS-SRB-NEDAFP
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Xavi menyalahkan dirinya atas buruknya babak pertama saat Belanda menyelamatkan hasil imbang melawan Yunani

X. Hernandez
Netherlands
UEFA Nations League A
Greece vs Netherlands
Greece

Pelatih Belanda Xavi Hernandez mengambil tanggung jawab penuh atas penampilan buruk timnya pada babak pertama saat bermain imbang 2-2 melawan Yunani. Juru taktik asal Spanyol itu bahkan meminta maaf kepada para pemainnya di ruang ganti sebelum tiga pergantian pemain yang terinspirasi menyelamatkan satu poin berharga di UEFA Nations League di Thessaloniki.

  • Xavi mengambil tanggung jawab

    Xavi mengambil tanggung jawab penuh atas start lambat timnya saat bermain imbang 2-2 di Nations League melawan Yunani di Thessaloniki. Belanda sempat tertinggal setelah penampilan babak pertama yang terpecah-pecah dan kurang menggigit, yang membuat pelatih asal Spanyol itu secara terbuka memikul kesalahan atas kesulitan awal mereka.

    Meski tampil jauh lebih baik setelah jeda hingga tim tamu mencuri satu poin pada akhir laga, pria 46 tahun itu menegaskan bahwa 45 menit pembuka berada jauh di bawah standar yang dibutuhkan tim nasionalnya.

  • FBL-EUR-NATIONS-SRB-NEDAFP

    Permintaan maaf di ruang ganti

    Alih-alih kehilangan kesabaran, Xavi mengungkapkan bahwa ia mengambil pendekatan tenang saat jeda babak, dengan memilih untuk meminta maaf secara langsung kepada skuadnya. Ia mengakui bahwa susunan taktik awal dan pilihannya mungkin berkontribusi pada penampilan mereka yang tidak padu.

    "Babak pertama benar-benar sangat buruk," kata Xavi kepada NOS. "Penting untuk menciptakan peluang sejak awal, tetapi kami tidak melakukan apa pun. Intensitas dan ambisi tidak cukup. Itu salah saya. Mungkin susunan pemainnya tidak tepat.

    "Apakah saya berteriak di ruang ganti? Tidak, saya tenang. Para pemain sedikit sedih. 'Maaf, itu salah saya,' kata saya kepada para pemain saat jeda babak. Kami harus mengubah mentalitas kami."

  • Tiga pergantian yang krusial

    Kata-kata jujur Xavi, dipadukan dengan perubahan taktik yang cepat, memicu kebangkitan yang luar biasa. Sang pelatih membuat keputusan tegas dengan melakukan tiga pergantian pemain saat jeda, menarik keluar Quinten Timber, Guus Til, dan Ruben van Bommel untuk memasukkan Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch, dan Noa Lang.

    Masuknya tiga gelandang itu langsung mengubah momentum, memungkinkan Belanda mengatur tempo dan mengambil kendali pertandingan. Meski Xavi tetap menuntut lebih dan mengharapkan standar yang lebih tinggi sejak peluit pertama, ia mengungkapkan kebanggaannya atas daya juang timnya dan memandang kebangkitan pada babak kedua sebagai fondasi penting untuk masa jabatannya.

    "Saya tidak pernah puas dengan hasil imbang, tetapi itu bagian dari proses," pungkas Xavi. "Kami ingin bermain seperti yang kami lakukan pada babak kedua. Saya senang dengan itu. Saya telah melihat dua wajah, tetapi ini baru permulaan."

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  • XaviNOS

    Mempercayai proses

    Perubahan taktik itu pada akhirnya membuahkan hasil, dengan Belanda bangkit untuk mengamankan satu poin yang diraih dengan susah payah di kandang lawan. Belanda kini akan berupaya membawa kembali kepercayaan diri yang terbarukan dan momentum babak kedua itu ke pertandingan-pertandingan Nations League mendatang, saat Xavi terus membentuk tim ini dengan hati-hati sesuai visinya yang khas.

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