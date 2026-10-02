Xavi menyalahkan dirinya atas buruknya babak pertama saat Belanda menyelamatkan hasil imbang melawan Yunani

Alih-alih kehilangan kesabaran, Xavi mengungkapkan bahwa ia mengambil pendekatan tenang saat jeda babak, dengan memilih untuk meminta maaf secara langsung kepada skuadnya. Ia mengakui bahwa susunan taktik awal dan pilihannya mungkin berkontribusi pada penampilan mereka yang tidak padu.

"Babak pertama benar-benar sangat buruk," kata Xavi kepada NOS. "Penting untuk menciptakan peluang sejak awal, tetapi kami tidak melakukan apa pun. Intensitas dan ambisi tidak cukup. Itu salah saya. Mungkin susunan pemainnya tidak tepat.

"Apakah saya berteriak di ruang ganti? Tidak, saya tenang. Para pemain sedikit sedih. 'Maaf, itu salah saya,' kata saya kepada para pemain saat jeda babak. Kami harus mengubah mentalitas kami."