"Kami Belum Berantakan!" - Lagi-Lagi Petik Hasil Mengecewakan, Xabi Malah Sebut Ada Yang Meningkat Di Real Madrid
Real Madrid ditahan imbang dramatis oleh Elche
Madrid mengalami malam yang mengecewakan lagi ketika mereka ditahan imbang 2-2 oleh Elche pada hari Minggu. Meskipun mendominasi penguasaan bola dan menciptakan banyak peluang, Los Blancos mendapati diri mereka tertinggal dua kali dalam pertandingan. Aleix Febas membuka skor untuk Elche pada menit ke-53, hanya untuk disamakan oleh Dean Huijsen untuk Real Madrid pada menit ke-78.
Namun, Elche kembali memimpin melalui Alvaro Rodriguez hanya enam menit kemudian, mengancam untuk menimbulkan kekalahan mengejutkan pada pemimpin liga Spanyol. Butuh gol penyama kedudukan di menit ke-87 dari Jude Bellingham untuk menyelamatkan satu poin bagi Real Madrid, memastikan mereka menghindari kekalahan kedua di liga musim ini. Hasil ini membuat Real Madrid masih di puncak klasemen La Liga dengan 32 poin dari 13 pertandingan, namun keunggulan mereka atas rival Barcelona terpangkas menjadi hanya satu poin.
Alonso menegaskan semangat tim tetap baik meskipun mengalami kemunduran baru-baru ini
Setelah pertandingan, Alonso berbicara kepada media dan menghadapi pertanyaan tentang performa terbaru timnya, yang telah membuat mereka imbang dalam dua pertandingan liga terakhir. Ketika ditanya apakah timnya telah mengalami kemunduran, Alonso dengan tegas menjawab.
"Kami belum jatuh," tegas Alonso. "Kami masih bersaing; konteks setiap pertandingan berbeda. Hasilnya adalah yang terpenting, dan kami menyadarinya serta bersikap kritis terhadap diri sendiri. Semangatnya bagus; kami harus merespons kesulitan. Ini adalah Real Madrid. Kami hidup dengan kritik; kami ingin memperbaiki diri."
Meski memiliki pandangan positif terhadap semangat tim, Alonso mengakui kekecewaan dari hasil tersebut. "Setelah menjalani perjalanan yang baik, kami mendapatkan beberapa hasil yang tidak kami inginkan. Kami tahu apa yang kami inginkan; kami harus terus bergerak maju. Kami tidak senang; kami selalu ingin menang. Kami tidak bisa merasa puas. Masih banyak pertandingan yang tersisa, jadi kami harus fokus pada yang berikutnya dengan menganalisis apa yang kami lakukan hari ini."
Hubungan pemain-pelatih sedang 'meningkat'
Topik penting lainnya yang dibahas oleh Alonso adalah hubungan antara staf pelatih dan para pemain. Di tengah penurunan performa baru-baru ini, muncul pertanyaan tentang koneksi dalam tim. Namun, Alonso menegaskan bahwa hubungan tersebut semakin kuat seiring waktu.
"Koneksi semakin membaik; kami memiliki lebih banyak waktu dan berinteraksi lebih banyak, kami saling mengenal lebih baik," ujar Alonso. "Kami semua berada di perahu yang sama, merayakan kemenangan. Kami menderita jika tidak menang. Koneksi ini baik. Kami perlu membalikkan situasi ini, dimulai dengan Athena."
Manajer Madrid itu juga mengklarifikasi situasi terkait Vinicius Jr, yang belakangan ini mengalami pengurangan waktu bermain dan memulai dari bangku cadangan melawan Elche. Alonso memastikan bahwa ia memiliki komunikasi terbuka dengan winger asal Brasil tersebut dan Vinicius memahami perannya saat ini.
"Tidak, kami sudah membicarakannya. Kami sering membicarakannya," jelas Alonso. "Dia mengerti; dia tahu peran yang bisa dimainkan. Kami pernah melakukannya sebelumnya, seperti di Getafe. Hari ini kami tidak puas, tapi semua orang bersemangat untuk kembali ke jalur yang benar."
Apa selanjutnya untuk Real Madrid?
Madrid perlu segera melupakan hasil yang mengecewakan ini saat mereka mengalihkan perhatian kembali ke Liga Champions. Mereka akan menghadapi Olympiacos di Athena pada hari Rabu, di mana mereka akan mencari kemenangan untuk meningkatkan moral dan memperkuat posisi mereka di babak grup. Setelah komitmen Eropa mereka, mereka akan kembali ke La Liga pada hari Senin depan dengan pertandingan kandang melawan Girona, yang berada di peringkat ke-18 dalam tabel. Alonso dan para pemainnya akan berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan di kedua kompetisi untuk membungkam para kritikus dan mengembalikan musim mereka ke jalurnya.
