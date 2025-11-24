"Kami Belum Berantakan!" - Lagi-Lagi Petik Hasil Mengecewakan, Xabi Malah Sebut Ada Yang Meningkat Di Real Madrid

Setelah pertandingan, Alonso berbicara kepada media dan menghadapi pertanyaan tentang performa terbaru timnya, yang telah membuat mereka imbang dalam dua pertandingan liga terakhir. Ketika ditanya apakah timnya telah mengalami kemunduran, Alonso dengan tegas menjawab.

"Kami belum jatuh," tegas Alonso. "Kami masih bersaing; konteks setiap pertandingan berbeda. Hasilnya adalah yang terpenting, dan kami menyadarinya serta bersikap kritis terhadap diri sendiri. Semangatnya bagus; kami harus merespons kesulitan. Ini adalah Real Madrid. Kami hidup dengan kritik; kami ingin memperbaiki diri."

Meski memiliki pandangan positif terhadap semangat tim, Alonso mengakui kekecewaan dari hasil tersebut. "Setelah menjalani perjalanan yang baik, kami mendapatkan beberapa hasil yang tidak kami inginkan. Kami tahu apa yang kami inginkan; kami harus terus bergerak maju. Kami tidak senang; kami selalu ingin menang. Kami tidak bisa merasa puas. Masih banyak pertandingan yang tersisa, jadi kami harus fokus pada yang berikutnya dengan menganalisis apa yang kami lakukan hari ini."

