Bursa Manajer Bayern Munich: Apakah Zinedine Zidane Masuk Daftar Target?

Getty ImagesRichard Mills dan Yosua AryaBursa Manajer Bayern Munich: Apakah Zinedine Zidane Masuk Daftar Target?Zinedine ZidaneBayern MunichXabi AlonsoBayer LeverkusenTransfersBundesligaMantan bos Real Madrid Zinedine Zidane dilaporkan tidak masuk dalam daftar untuk menggantikan manajer Bayern Munich Thomas Tuchel.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniBayern cari pengganti TuchelTarget utama mereka, Alonso, bertahan di LeverkusenZidane tidak masuk dalam daftar