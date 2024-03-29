Zinedine Zidane 2023Getty Images
Richard Mills dan Yosua Arya

Bursa Manajer Bayern Munich: Apakah Zinedine Zidane Masuk Daftar Target?

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Mantan bos Real Madrid Zinedine Zidane dilaporkan tidak masuk dalam daftar untuk menggantikan manajer Bayern Munich Thomas Tuchel.

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  • Bayern cari pengganti Tuchel
  • Target utama mereka, Alonso, bertahan di Leverkusen
  • Zidane tidak masuk dalam daftar

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