"Semoga Ada Belas Kasihan Dari Tuhan" - Xabi Alonso Diprediksi Bakal Hancur Di Real Madrid Karena Pemainnya Sudah Tak Bisa Diatur

Tekanan semakin meningkat pada Alonso di Santiago Bernabeu, dengan Real Madrid kesulitan untuk meniru dominasi musim-musim sebelumnya. Juara Spanyol tersebut mengalami mimpi buruk pada bulan Desember, menderita kekalahan mengejutkan di kandang dari Celta Vigo sebelum kalah dari Manchester City di Liga Champions pada pertengahan pekan.

Laporan dari ibu kota Spanyol menunjukkan bahwa ruang ganti telah mulai lelah dengan metode Alonso, dengan keluhan yang muncul tentang sesi analisis video yang "berlebihan" dan kurangnya kebebasan kreatif. Berbicara di Sky Sport Germany, mantan CEO Bayern, Kahn, menyarankan bahwa perjuangan ini tidak dapat dihindari karena filosofi Alonso pada dasarnya tidak kompatibel dengan budaya 'Galactico'.

"Ini tidak mengejutkan karena idenya tidak sesuai dengan Real Madrid," jelas Kahn. "Pendekatan yang diikuti Xabi dengan sistem sepak bola dan permainan posisi ini memerlukan pemain yang sangat spesifik. Namun, di Real Madrid, sepak bola yang dimainkan benar-benar berbeda.

"Ini tentang kebebasan dan individualitas; para pemain tidak ingin ditekan ke dalam sistem di sana, dan itulah kesalahpahaman besar. Anda memerlukan pelatih yang menemukan cara terbaik untuk menggabungkan para superstar, tetapi bukan satu yang mulai menjelaskan kepada mereka bahwa mereka harus bermain dalam sistem yang sangat spesifik."