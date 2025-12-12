Getty/GOAL
"Semoga Ada Belas Kasihan Dari Tuhan" - Xabi Alonso Diprediksi Bakal Hancur Di Real Madrid Karena Pemainnya Sudah Tak Bisa Diatur
'Ide-ide Alonso tidak cocok dengan Real Madrid'
Tekanan semakin meningkat pada Alonso di Santiago Bernabeu, dengan Real Madrid kesulitan untuk meniru dominasi musim-musim sebelumnya. Juara Spanyol tersebut mengalami mimpi buruk pada bulan Desember, menderita kekalahan mengejutkan di kandang dari Celta Vigo sebelum kalah dari Manchester City di Liga Champions pada pertengahan pekan.
Laporan dari ibu kota Spanyol menunjukkan bahwa ruang ganti telah mulai lelah dengan metode Alonso, dengan keluhan yang muncul tentang sesi analisis video yang "berlebihan" dan kurangnya kebebasan kreatif. Berbicara di Sky Sport Germany, mantan CEO Bayern, Kahn, menyarankan bahwa perjuangan ini tidak dapat dihindari karena filosofi Alonso pada dasarnya tidak kompatibel dengan budaya 'Galactico'.
"Ini tidak mengejutkan karena idenya tidak sesuai dengan Real Madrid," jelas Kahn. "Pendekatan yang diikuti Xabi dengan sistem sepak bola dan permainan posisi ini memerlukan pemain yang sangat spesifik. Namun, di Real Madrid, sepak bola yang dimainkan benar-benar berbeda.
"Ini tentang kebebasan dan individualitas; para pemain tidak ingin ditekan ke dalam sistem di sana, dan itulah kesalahpahaman besar. Anda memerlukan pelatih yang menemukan cara terbaik untuk menggabungkan para superstar, tetapi bukan satu yang mulai menjelaskan kepada mereka bahwa mereka harus bermain dalam sistem yang sangat spesifik."
- Getty Images Sport
'Vinicius merasa dirinya lebih besar dari klub'
Sementara Kahn fokus pada taktik, analis rekan Hamann menyoroti keruntuhan disiplin sebagai penyebab utama krisis. Hamann percaya bahwa keputusan klub untuk memboikot upacara Ballon d'Or pada 2024 karena Vinicius Jr tidak memenangkannya menciptakan preseden berbahaya, secara fatal menggeser dinamika kekuasaan menuju para pemain. Lolosnya pemain Brasil ini dari hukuman serius karena reaksinya saat digantikan melawan Barcelona adalah bukti bahwa Madrid sekarang "tidak dapat diatur".
"Penurunan dimulai dengan FIFA Ballon d'Or, ketika Vini Jr. dan seluruh klub memboikot acara tersebut," kata Hamann. "Itu memberi Vini perasaan bahwa dia lebih besar dari klub. Kemudian datanglah Barcelona, ketika dia digantikan setelah 70 menit, membuat kehebohan besar, dan tidak menerima hukuman.
"Pelatihnya selesai setelah itu, dan sekarang ini hanya akibat dari apa yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Saat ini, mereka tidak dapat diatur. Dibutuhkan lima atau enam bulan untuk menghancurkan saham terpanas di pasar pelatihan, dan jika Alonso tidak dapat mengaturnya, maka semoga Tuhan menaruh belas kasihan pada siapa pun yang mengikuti jejaknya."
Madrid kesulitan setelah awal yang kuat
Komentar dari dua legenda Jerman tersebut menyoroti kesulitan unik dari pekerjaan di Real Madrid. Berbeda dengan klub elite Eropa lainnya di mana manajer adalah arsitek utama dari identitas tim, kesuksesan terbaru di Bernabeu secara historis datang di bawah manajer seperti Carlo Ancelotti atau Zinedine Zidane - sosok yang memfasilitasi bakat bintang mereka daripada menerapkan grid taktis yang kompleks. Alonso tiba sebagai pelatih muda paling diidamkan di Eropa, tetapi upayanya untuk menerapkan 'permainan posisi' yang terstruktur yang membuatnya memenangkan Bundesliga tampaknya telah membuat ruang ganti yang terbiasa dengan kebebasan di lapangan menjadi terasing.
Alonso menikmati awal yang sempurna setelah bergabung dari Bayer Leverkusen pada musim panas. Timnya memenangkan tujuh pertandingan pertama mereka di La Liga dan Liga Champions sebelum akhirnya kalah 5-2 dari Atletico Madrid. Enam kemenangan beruntun lainnya diikuti - termasuk kemenangan 2-1 di Clasico - tetapi kekalahan di Eropa dari Liverpool memulai rangkaian buruk mereka saat ini, yang membuat mereka hanya menang dua dari delapan pertandingan terakhir. Mereka sekarang tertinggal empat poin di belakang Barcelona di La Liga dan berada di posisi ketujuh di tabel Liga Champions.
- Getty Images Sport
Apa yang terjadi selanjutnya?
Alonso kini menghadapi periode kritis menjelang jeda musim dingin untuk menyelamatkan pekerjaannya. Dia harus menemukan cara untuk menyeimbangkan prinsip-prinsip taktisnya dengan kebebasan individu yang jelas diminta oleh bintangnya. Mereka kembali ke aksi domestik dengan pertandingan melawan Alaves pada hari Minggu diikuti dengan pertandingan Copa del Rey di tengah pekan.
Iklan