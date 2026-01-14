Tiba-Tiba Dipecat Real Madrid, Xabi Alonso Akhirnya Buka Suara

Hubungan pelatih dengan ruang ganti yang bertabur bintang selalu menjadi sorotan di Real Madrid. Isu ketegangan sempat mencuat, terutama terkait relasinya dengan Vinicius Junior. Winger Brasil itu beberapa kali dicadangkan, dan reaksinya yang emosional saat ditarik keluar pada laga sebelumnya melawan Barcelona—yang dimenangi Madrid di La Liga—memicu spekulasi perpecahan.

Situasi makin memanas pada malam final Piala Super Spanyol, ketika Kylian Mbappe disebut mencegah rekan-rekannya memberikan guard of honour kepada Barcelona saat seremoni juara, meski Alonso dikabarkan telah meminta tradisi itu dijalankan. Insiden tersebut disebut-sebut menjadi pemicu final berakhirnya masa jabatannya.

Namun demikian, dia tetap memuji timnya dalam pesan perpisahannya di Instagram sehari setelah kepergiannya.

“Tahap profesional ini berakhir, dan memang tidak berjalan seperti yang kami harapkan. Melatih Real Madrid adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab,” tulis Alonso. “Saya berterima kasih kepada klub, para pemain, dan terutama para penggemar Madrid atas kepercayaan dan dukungan mereka. Saya pergi dengan rasa hormat, syukur, dan kebanggaan karena telah memberikan yang terbaik.”