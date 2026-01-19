Getty
Terungkap: Kapan Xabi Alonso Akan Putuskan Masa Depannya Usai Dipecat Real Madrid - Ada Potensi Balik Ke Premier League
Gelar Bundesliga & mimpi buruk Madrid: Karier kepelatihan Alonso
Alonso melihat namanya melambung tinggi saat mengawasi kejayaan gelar Bundesliga di Bayer Leverkusen, dengan kampanye 2023-24 diselesaikan tanpa menderita kekalahan di liga utama Jerman. Dia tidak diharapkan untuk bertahan lama setelah kemenangan tersebut.
Mantan internasional Spanyol yang memenangkan Piala Dunia diberikan kesempatan untuk kembali ke tanah airnya selama musim panas 2025. Dia segera mengambil kesempatan untuk menghidupkan kembali hubungannya dengan Real Madrid - setelah sebelumnya tampil dalam 236 pertandingan untuk Los Blancos sebagai pemain.
Namun, petualangan itu tidak berjalan sesuai rencana, dengan Alonso dikatakan telah bentrok dengan pemain seperti Vinicius Junior dan Jude Bellingham sebelum secara tidak sopan dikeluarkan. Dia sekarang sedang menganggur dan menunggu tawaran menarik.
Menuju Premier League? Kapan Alonso berniat mendengarkan tawaran
Menurut The Times, mantan gelandang Liverpool Alonso "berminat untuk pindah ke Premier League" setelah menghabiskan lima tahun karir bermainnya di Anfield - menikmati kemenangan Piala FA dan Liga Champions di Merseyside.
Pertemuan kembali dengan The Reds telah dispekulasikan, saat pertanyaan aneh diajukan mengenai masa depan Arne Slot, tetapi Alonso belum menekan pelatih asal Belanda tersebut. Hal ini karena diklaim bahwa dia berniat untuk "beristirahat dan akan mempertimbangkan tawaran apa pun mulai Juni".
Tidak ada panggilan SOS dari Tottenham yang akan dijawab
Sikap itu diambil di tengah pembicaraan mengenai orang Spanyol tersebut yang muncul sebagai kandidat potensial untuk mengambil alih di Tottenham. Thomas Frank sedang mengalami tekanan yang meningkat hanya beberapa bulan setelah memulai tugasnya di London utara.
Spurs dilaporkan “bertekad untuk memberi Frank waktu dan klub bersimpati terhadap beberapa faktor yang membuat pekerjaannya lebih sulit, seperti kurangnya kepemimpinan dan pengalaman dalam skuad, cedera pada pemain penyerang dan perubahan di posisi kunci di luar lapangan”.
Namun, para penggemar telah meluapkan kekecewaan mereka terhadap penampilan terbaru - dengan hanya tiga kemenangan yang diraih dari 15 pertandingan terakhir klub - dan beberapa dari mereka meneriakkan “Anda akan dipecat pagi ini” kepada pelatih kepala yang tertekan selama kekalahan 2-1 yang suram di kandang melawan West Ham.
Disebutkan bahwa “kurangnya alternatif yang jelas untuk menggantikan Frank di tengah musim diyakini menjadi bagian dari dilema klub, terutama karena ada bahaya penunjukan yang salah dapat mendorong Spurs lebih dekat ke zona degradasi”.
Tottenham duduk di peringkat 14 dalam tabel Liga Premier, 10 poin dari West Ham yang berada di posisi 18. Ada perasaan internal bahwa “penunjukan sementara di klub tidak berjalan baik dalam beberapa musim terakhir”, dengan adanya keinginan untuk menghindari skenario itu lagi jika memungkinkan.
Frank diperkirakan akan diberi lebih banyak waktu di Spurs
Alonso tampaknya tidak memiliki keinginan untuk mengambil alih kepemimpinan manajerial lagi dalam waktu dekat, jadi dia tidak akan menjawab panggilan SOS dari Spurs. Mauricio Pochettino, yang tidak pernah menghindar dari fakta bahwa dia ingin kembali ke London utara, juga sedang sibuk saat ini. Dia sedang mengawasi acara dengan USMNT menjelang Piala Dunia di rumah musim panas ini.
Vinai Venkatesham, kepala eksekutif Spurs, mengatakan tentang situasi saat ini ketika berbicara langsung kepada penggemar dalam surat terbuka yang diterbitkan dalam program pertandingan klub: “Kita semua merasakan kesenjangan antara di mana kita berada dan di mana kita ingin berada, dan meskipun kita tahu kemajuan membutuhkan waktu, kita berbagi ketidaksabaran Anda untuk menutupnya. Pendukung kami menginginkan kemenangan dan penampilan yang bisa dibanggakan, dan kami tahu tim utama pria telah tertinggal dari di mana kita ingin berada sejauh ini musim ini."
Upaya sedang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, tetapi Alonso tidak akan menjadi bagian dari proses itu karena Frank diberi lebih banyak waktu untuk memperbaiki keadaan dan membuktikan bahwa tidak perlu mencari pengganti pada 2026.
