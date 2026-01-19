Terungkap: Kapan Xabi Alonso Akan Putuskan Masa Depannya Usai Dipecat Real Madrid - Ada Potensi Balik Ke Premier League

Sikap itu diambil di tengah pembicaraan mengenai orang Spanyol tersebut yang muncul sebagai kandidat potensial untuk mengambil alih di Tottenham. Thomas Frank sedang mengalami tekanan yang meningkat hanya beberapa bulan setelah memulai tugasnya di London utara.

Spurs dilaporkan “bertekad untuk memberi Frank waktu dan klub bersimpati terhadap beberapa faktor yang membuat pekerjaannya lebih sulit, seperti kurangnya kepemimpinan dan pengalaman dalam skuad, cedera pada pemain penyerang dan perubahan di posisi kunci di luar lapangan”.

Namun, para penggemar telah meluapkan kekecewaan mereka terhadap penampilan terbaru - dengan hanya tiga kemenangan yang diraih dari 15 pertandingan terakhir klub - dan beberapa dari mereka meneriakkan “Anda akan dipecat pagi ini” kepada pelatih kepala yang tertekan selama kekalahan 2-1 yang suram di kandang melawan West Ham.

Disebutkan bahwa “kurangnya alternatif yang jelas untuk menggantikan Frank di tengah musim diyakini menjadi bagian dari dilema klub, terutama karena ada bahaya penunjukan yang salah dapat mendorong Spurs lebih dekat ke zona degradasi”.

Tottenham duduk di peringkat 14 dalam tabel Liga Premier, 10 poin dari West Ham yang berada di posisi 18. Ada perasaan internal bahwa “penunjukan sementara di klub tidak berjalan baik dalam beberapa musim terakhir”, dengan adanya keinginan untuk menghindari skenario itu lagi jika memungkinkan.