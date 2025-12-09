Getty Images Sport
Kesempatan TERAKHIR Xabi Alonso?! Bisa Dipecat Usai Real Madrid Vs Manchester City
Real Madrid terpuruk
Enam pekan lalu, Real Madrid masih tenggelam dalam euforia kemenangan El Clasico yang memberi mereka keunggulan lima poin dari Barcelona. Namun situasinya berubah drastis setelah tumbang 2-0 dari Celta Vigo, Senin (8/12), yang merupakan kemenangan pertama Os Celestes di Bernabeu dalam 19 tahun
Kini Los Blancos tertinggal empat poin dari Barca dan bisa turun ke peringkat tiga jika Villarreal menang pada laga tunda mereka. Xabi Alonso, yang baru bergabung musim panas ini setelah sukses membawa Bayer Leverkusen juara Bundesliga tanpa terkalahkan, mengakui bahwa kekalahan itu merupakan “pukulan telak”.
Ia berbicara kepada pers: “Kami sudah merencanakan laga ini untuk bermain dengan tempo tinggi setelah pertandingan melawan Athletic Bilbao. Tapi kami kurang di beberapa aspek, dan cedera mengacaukan rencana kami. Ini kabar buruk karena kondisi tim sudah penuh cedera. Ini menjadi pukulan telak lagi. Kami kesulitan bereaksi, mungkin reaksi terbaik kami justru datang saat bermain dengan 10 orang. Kami menekan dengan keras, berlari, terus berjuang. Kami paham para penggemar pulang dengan amarah. Kami harus menunjukkan wajah berbeda pada Rabu nanti.”
Madrid memang krisis pemain belakang. Eder Militao, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, dan Ferland Mendy semuanya masih menepi di ruang perawatan.
Alonso dalam tekanan
Menurut laporan The Athletic, hanya enam poin dari lima laga terakhir La Liga membuat masa depan Alonso menjadi pembahasan terbesar di internal Real Madrid. Setelah dipecundangi Celta Vigo, presiden klub Florentino Perez, direktur umum Jose Angel Sanchez, serta pimpinan senior lainnya disebut mengadakan diskusi internal terkait situasi tim dan posisi sang manajer.
Sumber internal klub bahkan tidak yakin Alonso akan tetap menjabat jika Real Madrid kalah dari Manchester City di Liga Champions besok Kamis (11/12). Pihak klub sejatinya ingin melanjutkan proyek Alonso, namun hasil adalah yang terpenting di klub sebesar Los Blancos. Para petinggi diklaim tidak senang dengan performa dan citra tim yang terus memburuk. Ada pula kekhawatiran bahwa para pemain tak memiliki hubungan yang baik dengan Alonso dan ide-ide taktiknya. Jika dia dipecat, opsi darurat yang muncul adalah pelatih Real Madrid Castilla, alvaro Arbeloa, atau sosok legenda klub Zinedine Zidane, meski belum jelas apakah manajer asal Prancis itu tertarik kembali melatih untuk ketiga kalinya.
Seruan Alonso untuk bersatu
Di tengah tren negatif ini, Alonso menyerukan agar seluruh elemen klub bersatu dan tetap percaya pada proses. Ia menegaskan musim masih panjang dan Real Madrid bisa bangkit jika bekerja secara kolektif.
“Jika kita semua bersatu, menyadari bahwa ini sepakbola, kita bisa membalikkan keadaan,” ujarnya. “Musim masih panjang, tampil buruk di kandang adalah hal yang lumrah. Memang tidak ideal, tapi kita harus melihat ke depan. Kita tahu akan otokritik dan standar tinggi yang dituntut di klub ini. Kita tahu bahwa kekalahan amat menyakitkan. Ini tanggung jawab semua orang, bukan cuma pemain, staf pelatih, atau klub. Kita semua harus berkomitmen untuk melakukan segalanya dengan benar dan menghadapi setiap pertandingan seperti yang paling penting.”
"Hari ini, tiga poin yang hilang memang penting, tapi tak jadi penentu. Masih ada jalan panjang yang harus dilalui. Ini tanggung jawab dan pekerjaan yang harus dipikul bersama oleh semua orang."
Real Madrid sudah dinanti Manchester City
Saat ini Real Madrid duduk di peringkat kelima klasemen fase liga Liga Champions, posisi yang relatif aman untuk melaju ke fase gugur secara otomatis. Namun posisi itu bisa terancam jika mereka kalah dari Manchester City yang sedang bangkit.
Menjelang bentrokan itu, Alonso menegaskan: “Kami semua berbagi kesalahan. Kami semua berada dalam situasi ini bersama-sama, dalam suka dan duka. Harus menanganinya dengan penuh tanggung jawab. Jangan melihat terlalu jauh ke depan. Kondisi tim sulit karena cedera dan kami harus mengubah banyak hal setiap pertandingan. Kita lihat saja apa yang terjadi hari Rabu.”
