Kesempatan TERAKHIR Xabi Alonso?! Bisa Dipecat Usai Real Madrid Vs Manchester City

Enam pekan lalu, Real Madrid masih tenggelam dalam euforia kemenangan El Clasico yang memberi mereka keunggulan lima poin dari Barcelona. Namun situasinya berubah drastis setelah tumbang 2-0 dari Celta Vigo, Senin (8/12), yang merupakan kemenangan pertama Os Celestes di Bernabeu dalam 19 tahun

Kini Los Blancos tertinggal empat poin dari Barca dan bisa turun ke peringkat tiga jika Villarreal menang pada laga tunda mereka. Xabi Alonso, yang baru bergabung musim panas ini setelah sukses membawa Bayer Leverkusen juara Bundesliga tanpa terkalahkan, mengakui bahwa kekalahan itu merupakan “pukulan telak”.

Ia berbicara kepada pers: “Kami sudah merencanakan laga ini untuk bermain dengan tempo tinggi setelah pertandingan melawan Athletic Bilbao. Tapi kami kurang di beberapa aspek, dan cedera mengacaukan rencana kami. Ini kabar buruk karena kondisi tim sudah penuh cedera. Ini menjadi pukulan telak lagi. Kami kesulitan bereaksi, mungkin reaksi terbaik kami justru datang saat bermain dengan 10 orang. Kami menekan dengan keras, berlari, terus berjuang. Kami paham para penggemar pulang dengan amarah. Kami harus menunjukkan wajah berbeda pada Rabu nanti.”

Madrid memang krisis pemain belakang. Eder Militao, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, dan Ferland Mendy semuanya masih menepi di ruang perawatan.