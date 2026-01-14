WOW! Kylian Mbappe Lakukan Aksi NEKAT Demi Selamatkan Jabatan Xabi Alonso Di Real Madrid

Kondisi medis Mbappe sebelum final memang serius. Cedera lutut yang ia alami cukup parah hingga tim medis menjadwalkan ia baru boleh kembali bermain pada akhir Januari. Namun situasi genting mengubah rencana. Alonso, yang menyadari posisinya di ujung tanduk, sangat mendorong keterlibatan Mbappe sekalipun hanya sebagai opsi menit-menit akhir, menurut laporan tersebut.

Mbappe pun mengabulkan permintaan staf pelatih yang ia hormati dan sepakat untuk bermain. Bertentangan dari rumor yang beredar sebelum laga, bomber Prancis itu tidak menerima suntikan pereda nyeri. Ia bermain sembari menahan rasa sakit, mengabaikan berbagai peringatan medis tentang risiko kambuhnya cedera.

Risikonya tak main-main. Memperparah keseleo lutut bisa berujung cedera lebih serius yang berpotensi memaksanya absen untuk waktu yang lama pada periode fase gugur Liga Champions yang krusial. Kesediaan Mbappe mengabaikan peringatan ini menegaskan betapa parahnya krisis di Real Madrid, juga menyoroti hebatnya loyalitas skuad Los Blancos, atau setidaknya loyalitas dari sang bintang utama, kepada Alonso.

Meski sudah berkorban, bekas bintang Paris Saint-Germain itu justru dikritik usai kekalahan Piala Super Spanyol karena disebut-sebut mengajak rekan-rekannya untuk tak memberikan guard of honour kepada Barcelona. Padahal, laporan lain menyebutkan bahwa Alonso menginstruksikan anak-anak asuhnya untuk tetap menjalankan tradisi tersebut.