Enggak Ada Xabi Alonso, Lega! Real Madrid Mulai Kembali Pembicaraan Kontrak Untuk Vinicius Junior Setelah Pelatih Yang Tak Disukai Para Pemain Itu Lengser
Vinicius berbicara tentang transfer: Tawaran uang besar di Liga Pro Saudi
Kontrak saat ini Vinicius akan habis pada tahun 2027. Real secara alami enggan untuk melihat aset berharga - yang tampil menonjol dalam debat Ballon d’Or sepanjang tahun 2024 - memasuki 12 bulan terakhir dari kontraknya.
Peluang dia meninggalkan ibu kota Spanyol sebagai agen bebas ditutup, dengan penjualan bernilai tinggi akan disetujui jika tidak ada kontrak baru yang berhasil dinegosiasikan. Pemain sayap berusia 25 tahun itu terus menarik banyak minat dari Liga Pro Saudi.
Tawaran disebut-sebut telah diajukan dari Timur Tengah, dengan beberapa di antaranya dilaporkan bernilai €1 miliar (£867 juta/$1,2 miliar) selama jangka waktu kontrak jangka panjang. Angka-angka seperti itu tidak mungkin diabaikan dan akan selalu menarik perhatian.
Harapan perpanjangan setelah pemecatan Alonso
Vinicius tampaknya ditakdirkan untuk memasuki pembicaraan transfer pada satu tahap, dengan hubungan yang tegang di Bernabeu bersama pemenang Alonso. ESPN melaporkan bahwa kemungkinan perpanjangan kontrak yang disetujui akan "tidak ada" jika Alonso tetap memimpin Los Blancos.
Dia diberhentikan dari tugasnya kurang dari 24 jam setelah kekalahan di final Piala Super Spanyol melawan rival Clasico Barcelona. Vinicius mencetak gol dalam pertandingan tersebut, di mana dia mencetak gol solo yang menakjubkan, tetapi dia jauh dari bahagia.
Pelatih sementara Madrid, Alvaro Arbeloa, dengan cepat memuji Vinicius setelah hubungan secara perlahan dibangun kembali. ESPN di antara mereka yang melaporkan bahwa Real berniat untuk membuka diskusi kontrak lagi.
Ketentuan kontrak: Real Madrid belum memenuhi tuntutan Vinicius
Namun, diklaim bahwa "perbedaan antara gaji yang diminta oleh pemain Brasil, dan apa yang bersedia ditawarkan klub, masih dianggap substansial". Real dikabarkan telah menyodorkan kepada Vinicius sebuah kesepakatan yang akan bernilai sekitar €20 juta per tahun (£17 juta/$23 juta). Negosiasi dikatakan terhenti karena "Vinícius menuntut tambahan €10 juta dalam bentuk bonus".
Pembicaraan lebih lanjut direncanakan setelah Piala Dunia 2026, tetapi sekarang mereka dimajukan dengan keluarnya Alonso dari lingkaran. Namun, kubu Vinicius tidak yakin bahwa Real dapat menemukan dana yang diperlukan untuk membuat kesepakatan. Blancos percaya bahwa persyaratan dapat disusun mirip dengan yang sedang dikerjakan oleh Kylian Mbappe - dengan sejumlah bonus yang meningkatkan angka.
Mengapa Vinicius dan Alonso berselisih
ESPN mengonfirmasi bahwa “Alonso telah menjadi faktor negatif dalam negosiasi yang dilanjutkan karena keputusan manajerialnya”, dengan Vinicius bersiap menunggu pintu keluar yang terbuka. Dia bentrok dengan mantan manajernya setelah mengetahui bahwa dia akan dicadangkan untuk pertandingan semifinal Piala Dunia Antarklub FIFA melawan Paris Saint-Germain pada musim panas 2025.
Masalah memuncak selama pertandingan Clasico dengan Barca di Santiago Bernabeu pada bulan Oktober, dengan Vinicius memprotes keras di depan umum saat diganti selama babak kedua pertandingan tersebut. Dia kemudian meminta maaf atas tindakannya, tetapi kerusakan sudah terjadi.
Meskipun Vinicius dan Alonso sengaja berpelukan di tepi lapangan, ESPN mengatakan hubungan mereka "tetap bersifat profesional dan bersahabat”. Sekarang hubungan itu resmi berakhir, dengan Real mencari pelatih kepala permanen baru.
Siapa pun yang mengambil alih kursi pelatih akan ingin memastikan bahwa Vinicius adalah bagian dari proyek jangka panjang di Madrid. Landasan akan segera diletakkan di sana, dengan optimisme kembali meningkat terkait perpanjangan kontrak.
Mengakhiri ketidakpastian di luar lapangan juga bisa menguntungkan Vinicius di dalam lapangan, karena dia kesulitan mendapatkan semangat musim ini. Dengan banyak gangguan yang diperhitungkan - termasuk Piala Dunia di musim panas - dia mencatatkan hanya enam gol dan tujuh assist melalui 28 penampilan di semua kompetisi.
