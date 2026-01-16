Enggak Ada Xabi Alonso, Lega! Real Madrid Mulai Kembali Pembicaraan Kontrak Untuk Vinicius Junior Setelah Pelatih Yang Tak Disukai Para Pemain Itu Lengser

ESPN mengonfirmasi bahwa “Alonso telah menjadi faktor negatif dalam negosiasi yang dilanjutkan karena keputusan manajerialnya”, dengan Vinicius bersiap menunggu pintu keluar yang terbuka. Dia bentrok dengan mantan manajernya setelah mengetahui bahwa dia akan dicadangkan untuk pertandingan semifinal Piala Dunia Antarklub FIFA melawan Paris Saint-Germain pada musim panas 2025.

Masalah memuncak selama pertandingan Clasico dengan Barca di Santiago Bernabeu pada bulan Oktober, dengan Vinicius memprotes keras di depan umum saat diganti selama babak kedua pertandingan tersebut. Dia kemudian meminta maaf atas tindakannya, tetapi kerusakan sudah terjadi.

Meskipun Vinicius dan Alonso sengaja berpelukan di tepi lapangan, ESPN mengatakan hubungan mereka "tetap bersifat profesional dan bersahabat”. Sekarang hubungan itu resmi berakhir, dengan Real mencari pelatih kepala permanen baru.

Siapa pun yang mengambil alih kursi pelatih akan ingin memastikan bahwa Vinicius adalah bagian dari proyek jangka panjang di Madrid. Landasan akan segera diletakkan di sana, dengan optimisme kembali meningkat terkait perpanjangan kontrak.

Mengakhiri ketidakpastian di luar lapangan juga bisa menguntungkan Vinicius di dalam lapangan, karena dia kesulitan mendapatkan semangat musim ini. Dengan banyak gangguan yang diperhitungkan - termasuk Piala Dunia di musim panas - dia mencatatkan hanya enam gol dan tujuh assist melalui 28 penampilan di semua kompetisi.