Kabar ini memperburuk situasi Chelsea pada jeda internasional yang sulit, setelah mereka juga kehilangan penjaga gawang Mike Penders karena masalah paha saat sedang bersama Belgia.

Selain itu, Thomas Tuchel mengungkapkan kekecewaannya terkait Cole Palmer, yang mundur dari skuad senior Inggris untuk menjalani program latihan khusus terkait cedera.

Tuchel menjelaskan: "Pemahaman saya adalah dia bermain dalam kondisi tidak nyaman dan kesakitan, dan dia tidak bisa bersaing di level tertinggi dengan ketidaknyamanan dan rasa sakit. Jadi dia mundur dan memberi tahu kami, dan Chelsea memberi tahu kami. Tentu saja. Ini adalah kesempatan yang hilang. Dia terlalu banyak melewatkan kesempatan. Saya tidak menyalahkannya untuk itu. Itu hanya fakta."