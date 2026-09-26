AFP
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Xabi Alonso menghadapi krisis pemilihan pemain yang parah seiring daftar cedera Chelsea bertambah menjadi delapan pemain
Gittens mengalami cedera pergelangan kaki saat menjalani tugas internasional
Gittens menjadi starter untuk tim asuhan Lee Carsley pada Jumat malam saat menghadapi Kazakhstan dalam laga kualifikasi Kejuaraan Eropa 2027 di Molineux. Namun, penyerang itu ditarik keluar enam menit sebelum babak pertama usai dalam kemenangan dramatis 4-2, dan digantikan oleh Tyrique George.
Menurut laporan dari The Sun, Carsley mengonfirmasi bahwa Gittens akan kembali ke Chelsea untuk menjalani tes medis segera. Carsley mengatakan: "Jamie mendapat benturan di pergelangan kakinya. Kami tidak pernah mengambil risiko. Dengan usia para pemain ini, kami tidak pernah menahan mereka di pemusatan latihan untuk melihat bagaimana kondisinya. Dia akan kembali."
- Getty
Tuchel ungkapkan frustrasi atas absennya Palmer
Kabar ini memperburuk situasi Chelsea pada jeda internasional yang sulit, setelah mereka juga kehilangan penjaga gawang Mike Penders karena masalah paha saat sedang bersama Belgia.
Selain itu, Thomas Tuchel mengungkapkan kekecewaannya terkait Cole Palmer, yang mundur dari skuad senior Inggris untuk menjalani program latihan khusus terkait cedera.
Tuchel menjelaskan: "Pemahaman saya adalah dia bermain dalam kondisi tidak nyaman dan kesakitan, dan dia tidak bisa bersaing di level tertinggi dengan ketidaknyamanan dan rasa sakit. Jadi dia mundur dan memberi tahu kami, dan Chelsea memberi tahu kami. Tentu saja. Ini adalah kesempatan yang hilang. Dia terlalu banyak melewatkan kesempatan. Saya tidak menyalahkannya untuk itu. Itu hanya fakta."
Alonso menghadapi krisis cedera yang kian memburuk di Stamford Bridge
Tuchel menambahkan: "Dia terlalu sering absen dari kamp pemusatan latihan karena cedera, dan saya hanya ingin mengandalkan apa yang saya saksikan dan lihat di dalam tim saya, dan untuk itu Anda harus berada di kamp. Dan jika Anda tidak berada di kamp, ada level berikutnya untuk memberikan kesan yang tidak bisa Anda capai karena Anda hanya bisa melakukannya ketika benar-benar berada di lapangan bersama saya. Jadi ya, ini adalah kesempatan yang terlewatkan."
Kembali di London, Chelsea juga memiliki beberapa pemain kunci lain yang tidak tersedia. Alonso saat ini tanpa Joao Pedro, Reece James, Moises Caicedo, Marco Palestra, dan Emmanuel Emegha. Cedera telah sangat mengganggu Gittens setelah transfer senilai £51,5 juta dari Borussia Dortmund.
- Getty Images Sport
Apa langkah Chelsea selanjutnya?
Chelsea kini akan dengan cemas menunggu hasil pemindaian medis untuk Gittens saat Alonso berupaya mengatasi krisis cedera yang kian memburuk. Chelsea akan menghadapi jadwal berat pada Oktober, dimulai melawan Bournemouth pada 10 Oktober. Setelah itu mereka menghadapi Everton pada 17 Oktober dan Tottenham pada 24 Oktober, sebelum bentrok di Capital One Cup melawan Liverpool pada 28 Oktober dan lawatan berat ke Manchester United pada 31 Oktober.
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