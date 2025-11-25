Getty Images Sport
Xabi Alonso Jadi Pelatih Liverpool?! Arne Slot Goyah, Bos Real Madrid Didukung Kembali Ke Anfield
Xabi Alonso reuni dengan Liverpool
Pelatih Al-Ahli sekaligus mantan pemain Liverpool, Igor Biscan, melihat peluang manajer Real Madrid Xabi Alonso kembali ke Liga Inggris suatu hari nanti. Menurutnya, kualitas sang pelatih membuat siapa pun wajar menginginkannya.
Berbicara kepada BOYLE Sports, Biscan—yang sempat bermain bersama Alonso pada musim 2004/05—mengatakan: "Xabi Alonso sebagai manajer Liverpool? Kemungkinan itu selalu ada. Jika ia terus melakukan apa yang ia lakukan sekarang, berhasil, serta membuat perbedaan. Setiap kali Anda menonton timnya mereka sangat baik, memiliki struktur jelas, dan kualitasnya selalu ada. Siapa yang tidak ingin memiliki manajer seperti dirinya?"
- Getty Images Sport
Slot tidak terancam
Kekalahan 3-0 dari Nottingham Forest di Anfield pada Sabtu (22/11) lalu memunculkan tanda tanya soal masa depan Slot, terutama setelah Liverpool kalah enam kali dari tujuh laga terakhir. Namun, statusnya sebagai pelatih yang membawa The Reds menjuarai Liga Inggris membuatnya masih punya cukup ruang bernapas, dan Slot bersikeras hasil buruk ini akan segera membaik.
Lebih lanjut, Biscan menilai bahwa bekas pelatih Feyenoord itu memang butuh lebih banyak waktu untuk memperbaiki keadaan.
Dia menambahkan: "Tertekan iya, tapi tekanan selalu ada untuk semua manajer di level ini. Tapi saya tidak percaya pekerjaannya dalam ancaman. Bahkan jika ia gagal juara Liga Inggris musim ini, apa yang ia lakukan tahun lalu sudah luar biasa, mengingat kondisi yang ia dapati. Semua bilang akan sulit baginya untuk benar melanjutkan pencapaian Jurgen Klopp sebelumnya. Dia manajer berkualitas dan dia pantas mendapat banyak pujian, tapi dia butuh waktu. Banyak pemain baru, dan butuh waktu untuk membuat mereka bekerja sama. Saya yakin mereka akan mulai menang lagi segera."
Liverpool belum terlempar dari pacuan gelar?
Meski kini terpuruk di posisi ke-12, Biscan percaya Liverpool masih bisa kembali ke persaingan juara. Tertinggal 11 poin dari Arsenal bukanlah jarak yang mustahil.
Biscan menambahkan: "Saya tidak akan terlalu negatif melihat banyaknya kekalahan dalam enam, tujuh, atau delapan laga terakhir, terutama di liga. Saya masih melihat peluang Liverpool bersaing untuk gelar. Sekarang mereka punya rangkaian pertandingan yang, setidaknya di atas kertas, lebih ringan. Mudah-mudahan, jika bisa menang beruntun beberapa kali, saya pikir mereka akan kembali dalam pacuan gelar."
Biscan juga memberi pembelaan untuk Alexander Isak, yang masih kesulitan sejak menjadi pemain termahal sepanjang sejarah Liga Inggris usai dibeli dari Newcastle. Menurutnya, kualitas sang striker tetap tidak perlu diragukan.
"Tim mana yang tidak mau merekrut Alexander Isak di awal musim? Ia pemain istimewa, striker kelas atas, seperti yang semua orang tahu. Dan ya, ia melewatkan pramusim dan kurang kebugaran laga, tentunya itu memengaruhi performanya. Tapi ini situasi yang sama seperti Mohamed Salah dan Virgil van Dijk, toh kualitasnya tetap ada. Tinggal menunggu waktu sampai ia mendapat ritme dan mulai mencetak gol lagi—dan seluruh tim juga butuh itu," pungkasnya.
- Getty Images Sport
Periode krusial untuk Liverpool
Situasi Liverpool memang terlihat berat, tetapi dinamika bisa berubah cepat—sebagaimana performa mereka yang tiba-tiba menukik tajam dalam beberapa pekan terakhir. The Reds, yang sempat memimpin klasemen di awal musim, kini bersiap kembali ke Liga Champions dengan menjamu PSV Eindhoven, Kamis (27/11) dini hari WIB. Kemenangan bisa meningkatkan kepercayaan diri sebelum serangkaian laga yang lebih bersahabat menghadapi West Ham, Sunderland, dan Leeds United.
Iklan