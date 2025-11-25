Xabi Alonso Jadi Pelatih Liverpool?! Arne Slot Goyah, Bos Real Madrid Didukung Kembali Ke Anfield

Kekalahan 3-0 dari Nottingham Forest di Anfield pada Sabtu (22/11) lalu memunculkan tanda tanya soal masa depan Slot, terutama setelah Liverpool kalah enam kali dari tujuh laga terakhir. Namun, statusnya sebagai pelatih yang membawa The Reds menjuarai Liga Inggris membuatnya masih punya cukup ruang bernapas, dan Slot bersikeras hasil buruk ini akan segera membaik.

Lebih lanjut, Biscan menilai bahwa bekas pelatih Feyenoord itu memang butuh lebih banyak waktu untuk memperbaiki keadaan.

Dia menambahkan: "Tertekan iya, tapi tekanan selalu ada untuk semua manajer di level ini. Tapi saya tidak percaya pekerjaannya dalam ancaman. Bahkan jika ia gagal juara Liga Inggris musim ini, apa yang ia lakukan tahun lalu sudah luar biasa, mengingat kondisi yang ia dapati. Semua bilang akan sulit baginya untuk benar melanjutkan pencapaian Jurgen Klopp sebelumnya. Dia manajer berkualitas dan dia pantas mendapat banyak pujian, tapi dia butuh waktu. Banyak pemain baru, dan butuh waktu untuk membuat mereka bekerja sama. Saya yakin mereka akan mulai menang lagi segera."