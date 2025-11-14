Getty
Soal Ketegangan Xabi Alonso & Para Pemain, Kylian Mbappe Akui Real Madrid Jelek Banget Saat Dipecundangi Atletico Madrid & Liverpool
Madrid yang tersendat dan ketidaknyamanan yang meningkat di bawah Alonso
Madrid memasuki musim dengan harapan bahwa disiplin dan kejelasan taktik Alonso akan membangun kebebasan dari tahun-tahun Carlo Ancelotti. Namun, kerangka kerja ketat dengan tuntutan tinggi dari Alonso, lebih banyak pekerjaan video, jadwal yang lebih ketat, dan beban fisik yang lebih berat dilaporkan telah mengganggu pemain-pemain yang terbiasa dengan lingkungan terbuka dari Ancelotti.
Meski tim Alonso duduk di puncak La Liga, ada tanda-tanda inkonsistensi, setelah kalah 5-2 dari Atletico Madrid dan kemudian kalah 1-0 di Anfield di Liga Champions. Hasil imbang 0-0 minggu lalu melawan Rayo Vallecano menjadi pengingat terbaru tentang stagnasi serangan mereka. Lebih dari dua puluh tembakan tidak menghasilkan apa-apa, dan tim bergerak dengan lambat dan dapat diprediksi sehingga membuat Rayo merasa nyaman sepanjang pertandingan.
Mbappe menanggapi ketegangan di Madrid di tengah harapan tinggi
Setelah kemenangan 4-0 Prancis atas Ukraina, Mbappe tak terhindarkan ditanya tentang suasana di ruang ganti Madrid dalam wawancara pasca-pertandingan. Tanggapannya singkat namun mengungkapkan: kritik keras terdengar, tim tahu bahwa mereka telah tampil di bawah standar, dan fokus sekarang harus pada mengambil kembali kendali setelah jeda internasional.
"Apa yang ingin Anda dengar dari saya? Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan," katanya. "Ketika Anda tidak memenangkan pertandingan di Real Madrid, orang berbicara banyak, dan kami belum memenangkan dua pertandingan terakhir. Kami bermain sangat buruk, tetapi kami akan kembali setelah jeda siap untuk mengalahkan Elche.
"Pada akhirnya, kami pertama di La Liga dan di antara delapan besar di Liga Champions. Itu tidak sempurna, tetapi kami semua tahu bahwa ketika segala sesuatunya tidak berjalan di lapangan, orang-orang berbicara dan berbicara. Tetapi kami bersatu untuk memenangkan setiap gelar tahun ini."
Kekurangan Madrid melawan Atletico, Liverpool, dan Rayo
Di sepanjang tiga pertandingan, masalah Los Blancos terus berulang dengan konsistensi yang mengkhawatirkan. Hasil imbang melawan Rayo adalah contoh paling jelas dari tim yang menguasai penguasaan bola tetapi menciptakan peluang yang sangat sedikit. Madrid menghabiskan waktu lama mengedarkan bola tanpa tujuan, kesulitan menemukan lebar lapangan atau mempercepat permainan. Penyerang mereka terjepit di zona tengah yang padat, bentuk rapat Rayo memutus jalur umpan, dan meskipun melakukan lebih dari 20 tembakan, Madrid jarang terlihat seperti akan mencetak gol. Kurangnya pergerakan tanpa bola dan tidak adanya umpan akhir yang menentukan membuat keseluruhan performa menjadi dapat ditebak dan mudah untuk dipertahankan.
Pertandingan melawan Atletico mengikuti pola serupa tetapi mengekspos Madrid di kedua kotak penalti. Tim asuhan Simeone lebih intens, lebih cepat dalam transisi, dan jauh lebih menentukan dalam momen-momen penting. Madrid berulang kali kalah dalam bola kedua di lini tengah dan tidak pernah menguasai permainan. Saat menyerang, mereka menciptakan sangat sedikit peluang berarti, sering kali terburu-buru dalam aksi akhir mereka atau menabrak garis pertahanan terorganisir Atletico. Itu adalah pengingat bahwa ketika tempo Madrid menurun, struktur mereka menjadi kaku, dan tim dengan disiplin dapat mematikan mereka tanpa banyak kesulitan.
Kekalahan dari Liverpool adalah yang paling mengkhawatirkan dari sudut pandang taktis. Tekanan Anfield membekap Madrid sejak menit pertama, memaksa mereka melakukan umpan terburu-buru dan mengisolasi Mbappe dan Jude Bellingham jauh di depan. Bahkan dalam periode penguasaan bola yang terkendali, Madrid hampir tidak membawa ancaman, mengakhiri pertandingan dengan hanya satu tembakan tepat sasaran. Liverpool mengekspos betapa terbatasnya variasi serangan Madrid yang telah menjadi lambat dalam membangun serangan, sedikit pergerakan yang terkoordinasi, dan sangat sedikit pola yang dirancang untuk mengalahkan tekanan agresif.
Masalah Vinicius terus berlanjut di latar belakang
Terlepas dari gejolak, kepemimpinan Madrid tetap berkomitmen pada visi jangka panjang Alonso. Tidak ada rencana untuk keputusan drastis. Alonso memiliki kepercayaan dari dewan dan kontrak hingga 2028. Namun stabilitas tidak berarti tanpa tindakan. Klub sudah mengevaluasi penyesuaian, terutama dalam beban latihan dan pendekatan taktis, untuk mengurangi kelelahan pemain dan membangun kembali kepercayaan.
Masa depan Vinicius akan menentukan beberapa bulan mendatang. Hubungannya dengan Alonso sedang tegang, reaksinya terhadap pergantian pemain telah menarik perhatian, dan negosiasi kontraknya terhenti. Los Blancos tidak bersedia memenuhi tuntutan finansialnya, dan dengan harga €150 juta ditetapkan untuk musim panas mendatang jika pembicaraan gagal, situasinya sekarang menjadi rumit. Apakah Alonso menemukan cara untuk terhubung kembali dengan Vinicius bisa membentuk era berikutnya dari klub.
Setelah jeda, Madrid akan menghadapi Elche, Olympiacos, dan Girona, tiga pertandingan yang akan menguji respons mereka terhadap kritik dan menentukan apakah ide-ide Alonso mulai bertahan. Mereka tetap memuncaki La Liga dan mantap dalam persaingan Liga Champions, tetapi beberapa minggu ke depan akan mengungkapkan apakah ini adalah guncangan sementara atau masalah struktural yang lebih dalam.
