Soal Ketegangan Xabi Alonso & Para Pemain, Kylian Mbappe Akui Real Madrid Jelek Banget Saat Dipecundangi Atletico Madrid & Liverpool

Di sepanjang tiga pertandingan, masalah Los Blancos terus berulang dengan konsistensi yang mengkhawatirkan. Hasil imbang melawan Rayo adalah contoh paling jelas dari tim yang menguasai penguasaan bola tetapi menciptakan peluang yang sangat sedikit. Madrid menghabiskan waktu lama mengedarkan bola tanpa tujuan, kesulitan menemukan lebar lapangan atau mempercepat permainan. Penyerang mereka terjepit di zona tengah yang padat, bentuk rapat Rayo memutus jalur umpan, dan meskipun melakukan lebih dari 20 tembakan, Madrid jarang terlihat seperti akan mencetak gol. Kurangnya pergerakan tanpa bola dan tidak adanya umpan akhir yang menentukan membuat keseluruhan performa menjadi dapat ditebak dan mudah untuk dipertahankan.

Pertandingan melawan Atletico mengikuti pola serupa tetapi mengekspos Madrid di kedua kotak penalti. Tim asuhan Simeone lebih intens, lebih cepat dalam transisi, dan jauh lebih menentukan dalam momen-momen penting. Madrid berulang kali kalah dalam bola kedua di lini tengah dan tidak pernah menguasai permainan. Saat menyerang, mereka menciptakan sangat sedikit peluang berarti, sering kali terburu-buru dalam aksi akhir mereka atau menabrak garis pertahanan terorganisir Atletico. Itu adalah pengingat bahwa ketika tempo Madrid menurun, struktur mereka menjadi kaku, dan tim dengan disiplin dapat mematikan mereka tanpa banyak kesulitan.

Kekalahan dari Liverpool adalah yang paling mengkhawatirkan dari sudut pandang taktis. Tekanan Anfield membekap Madrid sejak menit pertama, memaksa mereka melakukan umpan terburu-buru dan mengisolasi Mbappe dan Jude Bellingham jauh di depan. Bahkan dalam periode penguasaan bola yang terkendali, Madrid hampir tidak membawa ancaman, mengakhiri pertandingan dengan hanya satu tembakan tepat sasaran. Liverpool mengekspos betapa terbatasnya variasi serangan Madrid yang telah menjadi lambat dalam membangun serangan, sedikit pergerakan yang terkoordinasi, dan sangat sedikit pola yang dirancang untuk mengalahkan tekanan agresif.