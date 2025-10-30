Keretakan Hubungan Dengan Xabi Alonso, Bagaimana Nasib Pembicaraan Kontrak Baru Untuk Vincius Jr Di Real Madrid?

Pembicaraan perpanjangan kontrak Vinicius mengalami perubahan yang tak terduga. Penyerang berusia 25 tahun itu, yang kontraknya saat ini berjalan hingga 2027, hampir menandatangani perpanjangan jangka panjang hingga 2030 awal tahun ini. Negosiasi telah mencapai tahap lanjut setelah Piala Dunia Antarklub, dengan kedua pihak sepakat pada persyaratan senilai sekitar €18 juta (£15 juta/$20 juta) per tahun plus bonus, yang merupakan kenaikan signifikan dari gajinya saat ini sebesar €15 juta (£13 juta/$17 juta).

Namun, proses tersebut tiba-tiba terhenti. Menurut laporan dari AS, salah satu pertemuan terakhir di Valdebebas ditunda dan sejak itu tidak ada tanggal baru yang ditetapkan. Los Blancos menegaskan bahwa pembicaraan tersebut belum mati dan hanya ditunda, sementara pihak Vinicius tetap bersabar namun waspada.

Untuk saat ini, kedua belah pihak tetap tenang. Klub ingin meninjau situasi olahraga sebelum melanjutkan, sementara Vinicius, meski merasa frustrasi, terus menunjukkan kesetiaan. “Cinta saya untuk klub ini tidak akan pernah berubah,” katanya baru-baru ini, meskipun posisinya di ruang ganti tidak dapat disangkal telah berubah sejak kedatangan Kylian Mbappe, yang statusnya secara halus telah menutupi miliknya.