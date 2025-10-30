IMAGO / ABACAPRESS
Keretakan Hubungan Dengan Xabi Alonso, Bagaimana Nasib Pembicaraan Kontrak Baru Untuk Vincius Jr Di Real Madrid?
Pembicaraan kontrak Vinicius ditunda di tengah masalah dengan Alonso
Pembicaraan perpanjangan kontrak Vinicius mengalami perubahan yang tak terduga. Penyerang berusia 25 tahun itu, yang kontraknya saat ini berjalan hingga 2027, hampir menandatangani perpanjangan jangka panjang hingga 2030 awal tahun ini. Negosiasi telah mencapai tahap lanjut setelah Piala Dunia Antarklub, dengan kedua pihak sepakat pada persyaratan senilai sekitar €18 juta (£15 juta/$20 juta) per tahun plus bonus, yang merupakan kenaikan signifikan dari gajinya saat ini sebesar €15 juta (£13 juta/$17 juta).
Namun, proses tersebut tiba-tiba terhenti. Menurut laporan dari AS, salah satu pertemuan terakhir di Valdebebas ditunda dan sejak itu tidak ada tanggal baru yang ditetapkan. Los Blancos menegaskan bahwa pembicaraan tersebut belum mati dan hanya ditunda, sementara pihak Vinicius tetap bersabar namun waspada.
Untuk saat ini, kedua belah pihak tetap tenang. Klub ingin meninjau situasi olahraga sebelum melanjutkan, sementara Vinicius, meski merasa frustrasi, terus menunjukkan kesetiaan. “Cinta saya untuk klub ini tidak akan pernah berubah,” katanya baru-baru ini, meskipun posisinya di ruang ganti tidak dapat disangkal telah berubah sejak kedatangan Kylian Mbappe, yang statusnya secara halus telah menutupi miliknya.
- AFP
Di balik perseteruan Alonso-Vinicius
Ketegangan antara Vinicius dan manajer baru Xabi Alonso telah meningkat sejak Juli, ketika pelatih asal Spanyol tersebut mencadangkannya selama semifinal Piala Dunia Klub. Sejak saat itu, chemistry mereka memburuk. Winger tersebut hanya menjadi starter dalam tiga dari 13 pertandingan Madrid di semua kompetisi musim ini, sering kali digantikan lebih awal, bahkan ketika sedang dalam performa, atau dibawa masuk sebagai pemain pengganti.
Titik puncaknya terjadi selama kemenangan 2-1 dalam Clasico atas Barcelona, di mana Vinicius, setelah digantikan pada menit ke-72, meninggalkan lapangan sambil berteriak "Selalu saya!" sebelum menghilang ke lorong. Kamera menangkapnya sedang marah di bangku cadangan setelahnya.
Keputusan Alonso telah dipertanyakan secara internal, dengan beberapa pemain merasa kekakuan taktisnya membatasi pemain-pemain yang memiliki flair. Vinicius, yang telah lama terbiasa dengan kebebasan di bawah Carlo Ancelotti, sedang menyesuaikan diri dengan manajer yang lebih memprioritaskan disiplin dibandingkan ekspresi. Frustrasinya lebih jauh mencerminkan pertanyaan mendalam - apakah gaya intuisinya yang berirama tinggi masih cocok dengan Madrid yang berbasis presisi ala Alonso.
Permintaan maaf Vinicius dan apa arti di baliknya
Beberapa hari setelah insiden Clasico, Vinicius secara terbuka meminta maaf. “Saya ingin meminta maaf kepada rekan setim saya, para penggemar, klub, dan presiden,” tulisnya di X. “Terkadang gairah menguasai diri saya karena saya selalu ingin menang.” Namun ada satu nama yang mencolok absen dan para kritikus cepat menyadarinya, Xabi Alonso.
Pengecualian itu bukanlah kebetulan. Sumber yang dekat dengan skuad mengatakan kepada AS bahwa frustrasi Vinicius dengan metode Alonso sangat mendalam — dari waktu bermain yang terbatas hingga dimainkan di posisi yang tidak semestinya di sisi kanan. Permintaan maaf tersebut, meskipun tulus terhadap para pendukung, menyoroti keretakan pribadi antara bintang dan pelatih.
Kritik dengan cepat mengikuti. Mantan pemain internasional Prancis Christophe Dugarry menyebut Vinicius “tidak tertahankan” dan menuduhnya kurang memiliki kedewasaan. Namun di Madrid, ada empati. Pemain senior, termasuk Luka Modric dan Dani Carvajal, dikabarkan telah mendesak kedua belah pihak untuk berdamai. Bagi Florentino Perez, menjaga perdamaian antara pencetak gol terbanyak Madrid musim lalu dan manajer barunya kini menjadi prioritas utama.
- Getty Images Sport
PSG memantau situasi Vinicius di Madrid
Dengan pembicaraan kontrak yang mandek dan emosi yang memuncak, Paris Saint-Germain mengamati dengan cermat. PSG telah mengidentifikasi Vinicius sebagai target utama mereka jika dia memutuskan untuk pergi musim panas mendatang. Pemain Brasil itu dikabarkan kagum dengan sistem penyerangan dan tekanan tinggi Luis Enrique yang diyakininya bisa lebih memanfaatkan ledakannya.
Untuk saat ini, Madrid bersikeras bahwa pemain tersebut “tidak dapat dipindahtangankan,” tetapi ada kekhawatiran bahwa ketegangan yang terus berlanjut dapat mengubah dinamika. Kontrak Vinicius saat ini berakhir pada tahun 2027, namun kecuali pembicaraan perpanjangan dimulai kembali segera, klub berisiko memasuki periode sensitif di mana dia memegang kendali.
Di belakang layar, presiden Perez terus mendukung Alonso tetapi sadar akan bahaya menjauhkan salah satu aset terbesar Madrid, kandidat Ballon d'Or dan favorit penggemar yang mewujudkan era pasca-Benzema.
Iklan