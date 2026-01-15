"Harus Siap Jadi 'Pembantu' Bagi Pemain" - Xabi Alonso Baru Dipecat, Zinedine Zidane Tiba-Tiba Ungkap Rahasia Kesuksesannya Di Real Madrid

Zidane menikmati dua periode sebagai pelatih Real Madrid dan membawa banyak trofi ke Santiago Bernabeu. Dia sekarang membahas waktunya di Real Madrid di channel YouTube Hamidou Msaidie, salah satu anggota stafnya di Madrid, dan mengungkapkan apa yang dibutuhkan untuk sukses: "Di Real Madrid, kami ada untuk melayani para pemain. Bagi saya, itulah yang membuat sesuatu menjadi kuat; Anda ada di sana untuk pemain. Jika Anda belum mengerti itu, Anda tidak bisa bertahan dalam profesi ini. Kami ada untuk mendukung mereka; Anda harus menunjukkan bahwa Anda ada untuk mereka. Agar ruang ganti menerima apa yang ingin Anda terapkan, mereka harus menyukai kami. Jika para pemain tidak setuju dengan segala sesuatu yang Anda terapkan, latihan, semua itu... selalu ada yang akan kurang. Dengan kami, mereka benar-benar menikmati diri mereka di semua tingkat, saya pikir. Kami menanamkan banyak kepercayaan pada para pemain. Mereka telah mengalami masa sulit dan perlu mendapatkan kembali kepercayaan diri, kebugaran, semuanya. Kami menetapkan kerangka kerja agar mereka bisa mendapatkan semuanya kembali. Ketika seorang pemain kompetitif, senang berlatih dan keluar untuk bermain pertandingan, Anda pasti akan memenangkan tiga Liga Champions."