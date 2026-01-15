Getty Images Sport
"Harus Siap Jadi 'Pembantu' Bagi Pemain" - Xabi Alonso Baru Dipecat, Zinedine Zidane Tiba-Tiba Ungkap Rahasia Kesuksesannya Di Real Madrid
Alonso dipecat di Real Madrid
Real Madrid telah terjerumus ke dalam kekacauan minggu ini setelah berpisah dengan manajer Alonso. Mantan gelandang tersebut meninggalkan jabatan tersebut setelah kurang dari delapan bulan dan telah digantikan oleh Arbeloa. Kekalahan dari Barcelona di final Piala Super Spanyol terbukti menjadi akhir bagi Alonso, dengan klub mengkonfirmasi berita tersebut dalam sebuah pernyataan yang berbunyi: "Real Madrid CF mengumumkan bahwa, melalui kesepakatan bersama antara klub dan Xabi Alonso, telah diputuskan untuk mengakhiri masa jabatannya sebagai pelatih tim utama. Xabi Alonso akan selalu memiliki kasih sayang dan kekaguman dari semua penggemar Madrid karena ia adalah legenda Real Madrid dan selalu mewakili nilai-nilai klub kami. Real Madrid akan selalu menjadi rumahnya. Klub kami berterima kasih kepada Xabi Alonso dan seluruh tim teknisnya atas kerja dan dedikasi mereka selama ini, dan berharap mereka beruntung dalam tahap baru kehidupan mereka."
Zidane menjelaskan rahasia kesuksesannya
Zidane menikmati dua periode sebagai pelatih Real Madrid dan membawa banyak trofi ke Santiago Bernabeu. Dia sekarang membahas waktunya di Real Madrid di channel YouTube Hamidou Msaidie, salah satu anggota stafnya di Madrid, dan mengungkapkan apa yang dibutuhkan untuk sukses: "Di Real Madrid, kami ada untuk melayani para pemain. Bagi saya, itulah yang membuat sesuatu menjadi kuat; Anda ada di sana untuk pemain. Jika Anda belum mengerti itu, Anda tidak bisa bertahan dalam profesi ini. Kami ada untuk mendukung mereka; Anda harus menunjukkan bahwa Anda ada untuk mereka. Agar ruang ganti menerima apa yang ingin Anda terapkan, mereka harus menyukai kami. Jika para pemain tidak setuju dengan segala sesuatu yang Anda terapkan, latihan, semua itu... selalu ada yang akan kurang. Dengan kami, mereka benar-benar menikmati diri mereka di semua tingkat, saya pikir. Kami menanamkan banyak kepercayaan pada para pemain. Mereka telah mengalami masa sulit dan perlu mendapatkan kembali kepercayaan diri, kebugaran, semuanya. Kami menetapkan kerangka kerja agar mereka bisa mendapatkan semuanya kembali. Ketika seorang pemain kompetitif, senang berlatih dan keluar untuk bermain pertandingan, Anda pasti akan memenangkan tiga Liga Champions."
Awal mimpi buruk bagi Arbeloa
Arbeloa mengalami awal mimpi buruk dalam masa jabatannya sebagai bos Real Madrid setelah melihat timnya tersingkir dari Copa del Rey oleh Albacete yang tergolong lemah. Kylian Mbappe dan Jude Bellingham termasuk di antara sejumlah nama besar yang ditinggalkan oleh Arbeloa dan sangat dirindukan saat Los Blancos dikalahkan 3-2. Namun, pelatih baru tersebut bersikeras bahwa dia tidak menyesal setelah pertandingan: "Di klub ini, hasil imbang itu buruk, sebuah tragedi, jadi bayangkan kekalahan seperti ini. Saya bertanggung jawab, saya membuat keputusan: tim, bagaimana kami ingin bermain, pergantian pemain. Kami akan berusaha memulihkan moral dan fisik kami, serta meningkatkan untuk pertandingan hari Sabtu [melawan Levante]. Saya yakin skuat itu adalah yang tepat, dan saya masih berpikir demikian. Kami memiliki skuat yang luar biasa, dengan pemain-pemain hebat. Tidak mudah bagi mereka untuk melakukan semua yang saya minta dari mereka hanya setelah satu hari [persiapan]. Kami memiliki banyak pemain yang harus kembali ke level fisik terbaik mereka. Saya tidak menyesali apapun. Saya akan memilih tim yang sama lagi.”
Klopp untuk menyelamatkan?
Kekalahan Real Madrid sudah memunculkan spekulasi bahwa Arbeloa mungkin tidak akan bertahan lama di kursi panas Real Madrid. Mantan bos Liverpool, Jurgen Klopp, sudah disebut-sebut sebagai kemungkinan pengganti, dengan Jerman diyakini bersedia mempertimbangkan proposal dari raksasa Spanyol.
