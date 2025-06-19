Xabi Alonso Debut Mengecewakan, Thibaut Courtois Akui Jiwa Para Pemain Real Madrid Masih Untuk Carlo Ancelotti
Thibaut Courtois membahas debut mengecewakan Real Madrid di bawah Xabi Alonso, menjelaskan bahwa tim masih memiliki 'automatisme' Carlo Ancelotti.
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- Madrid tampil buruk saat imbang melawan Al-Hilal di pembuka CWC
- Courtois menyebut Ancelotti untuk menjelaskan hasil tersebut
- Yakin banyak hal akan berubah di masa depan