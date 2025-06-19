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Xabi Alonso Debut Mengecewakan, Thibaut Courtois Akui Jiwa Para Pemain Real Madrid Masih Untuk Carlo Ancelotti

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Thibaut Courtois membahas debut mengecewakan Real Madrid di bawah Xabi Alonso, menjelaskan bahwa tim masih memiliki 'automatisme' Carlo Ancelotti.

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Artikel dilanjutkan di bawah ini
  • Madrid tampil buruk saat imbang melawan Al-Hilal di pembuka CWC
  • Courtois menyebut Ancelotti untuk menjelaskan hasil tersebut
  • Yakin banyak hal akan berubah di masa depan
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