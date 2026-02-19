Kolaps Lawan Wolves, Arsenal RINDU Sosok "Penting" Ini?

Salah satu sorotan utama setelah hasil 2-2 tersebut adalah absennya Kai Havertz, yang musimnya kembali terganggu cedera berulang. Legenda Arsenal Martin Keown percaya mantan pemain Chelsea itu kini menjadi perekat lini depan Si Meriam London.

Berbicara kepada Premier League Productions, peraih tiga gelar EPL tersebut mengatakan: “Saya ingin melihat Kai Havertz kembali. Dia mungkin kini jadi terlalu penting, apalagi karena dia cedera lagi. Itu bukan salahnya, tapi situasinya menyakitkan. Anda butuh pemain kembali karena ini memengaruhi seluruh tim. Anda butuh sosok penentu kemenangan, seseorang yang memberi keyakinan kepada semua orang dan menutup pertandingan.”

Musim ini Havertz hanya mencatatkan tujuh penampilan untuk Arsenal gara-gara dibebat cedera. Tanpa pergerakan serta kepiawaian striker Jerman itu memimpin pressing dari depan, Arsenal terlihat kehilangan arah saat Wolves melancarkan tekanan di babak kedua. Arteta bakal berharap-harap cemas menanti kondisi sejumlah pemain inti, namun jelas Havertz menjadi prioritas karena kemampuannya menghubungkan lini permainan dan memberi ancaman udara.