Dengan Santainya, Wojciech Szczesny Rekomendasikan Para Pemain Barcelona & Real Madrid Yang Pada Berantem Di El Clasico Untuk 'Bertapa'

Harus diingat bahwa Szczesny adalah seorang profesional yang telah pensiun dengan bahagia sekitar setahun yang lalu, menikmati hidup bersama keluarganya. Namun, cedera ACL pada penjaga gawang pilihan utama saat itu, Marc-Andre ter Stegen, memaksa klub untuk mencari opsi darurat, dan mereka beralih kepada mantan penjaga gawang Arsenal dan Juventus tersebut. Dia berhasil menjadi penjaga gawang pilihan utama di bawah Hansi Flick pada paruh kedua musim setelah keluar dari masa pensiun, membuktikan bahwa dia masih memiliki cukup kemampuannya untuk tampil di level tertinggi.

Dia setuju untuk memperbarui kontraknya selama satu musim lagi pada musim panas, menyatakan kegembiraannya menjadi pilihan ketiga di belakang Joan Garcia, yang direkrut musim panas, dan Ter Stegen. Bahkan, dia telah menekankan bahwa dia ingin menghabiskan musim ini untuk membimbing Garcia, percaya bahwa pemain berusia 24 tahun itu memiliki potensi untuk menjadi penjaga gawang terbaik di dunia.

Cedera pada kedua penjaga gawang di atas pemain kelahiran Warsawa tersebut dalam urutan membuatnya dipanggil untuk bertindak. Dia telah bermain dalam enam pertandingan berturut-turut dan tidak terlihat aneh. Namun, baik Szczesny maupun klub akan berharap bahwa Garcia tidak mengalami kemunduran lebih lanjut setelah sembuh. Mantan penjaga gawang Espanyol tersebut menjalani operasi lutut pada akhir September, namun ada optimisme dalam klub bahwa dia bisa kembali ke lineup sebelum jeda internasional mendatang.

Bagaimanapun juga, kembalinya Garcia tidak akan terburu-buru, yang berarti kita dapat mengharapkan Szczesny mempertahankan posisinya untuk beberapa pertandingan berikutnya, jika tidak lebih.