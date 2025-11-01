Getty Images Sport
Dengan Santainya, Wojciech Szczesny Rekomendasikan Para Pemain Barcelona & Real Madrid Yang Pada Berantem Di El Clasico Untuk 'Bertapa'
El Clasico berubah menjadi pertandingan yang penuh emosi
Real Madrid mengalahkan Barcelona 2-1 di Santiago Bernabeu akhir pekan lalu untuk mengakhiri kekalahan empat pertandingan beruntun mereka melawan juara bertahan La Liga, berkat gol di babak pertama dari Kylian Mbappe dan Jude Bellingham.
Namun, suhu panas terjadi antara dua musuh bebuyutan tersebut, dengan Thibaut Courtois, Dani Carvajal, dan Vinícius Junior terlibat dalam pertukaran tegang dengan Lamine Yamal. Pemain Madrid bersemangat menjelang pertandingan yang sangat dinanti-nanti setelah Yamal, dalam siaran langsung, menyiratkan bahwa Los Blancos “merampok, mengeluh, dan melakukan hal-hal” untuk menang dengan cara yang dipertanyakan.
Setelah peluit akhir, Carvajal, kapten Madrid, mengatakan kepada Yamal: "Kau bicara terlalu banyak. Bicaralah sekarang." Yamal dilaporkan merespon dengan mengatakan: "Jumpa di lorong," sambil menunjuk ke arah lorong berulang kali.
- Getty Images Sport
Szczesny mendesak semua orang untuk bermeditasi
Berbicara dalam sebuah percakapan dengan YouTuber Polandia, Szczesny mengatakan: "Saya belajar sejak dini dalam karir saya bahwa emosi tidak membantu saya, jadi saya mencoba memutuskan hubungan. Misalnya, setelah El Clasico, semua orang berdebat dan bertengkar, dan saya hanya berpikir, 'Kami kalah dalam pertandingan, tapi kami harus melanjutkan.' Saya akan merekomendasikan agar semua orang berlatih meditasi dan bekerja pada pernapasan mereka. Saya melakukan latihan pernapasan sebelum pertandingan dan saat jeda. Orang-orang melihat saya dengan aneh karena saya melakukannya tepat di tengah ruang ganti. Saya merekomendasikan untuk bekerja pada pernapasan Anda dalam kondisi ekstrem — baik dalam kondisi dingin maupun panas."
Terungkap: Apa yang membuat Szczesny ahli dalam menyelamatkan penalti
Barcelona harus berterima kasih kepada penjaga gawang pilihan ketiga mereka, Szczesny, karena memastikan Madrid tidak menyelesaikan penghancuran Barcelona di Bernabeu akhir pekan lalu. Dia membuat sembilan penyelamatan – yang paling banyak dilakukan oleh seorang penjaga gawang dalam El Clasico sejak April 2017 – yang juga termasuk penyelamatan penalti Mbappe di babak kedua. Ini adalah pertama kalinya sejak musim 2015-16 ada seorang penjaga gawang yang berhasil menyelamatkan penalti dalam El Clasico.
Dengan itu, ia kini telah menyelamatkan penalti dari beberapa pemain terbaik dalam sejarah sepak bola, seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan Neymar. Ketika ditanya bagaimana ia mempersiapkan diri untuk penalti, kiper Polandia itu berkata: “Saya banyak mempelajari penendang penalti sebelum pertandingan. Saya biasanya menonton 20 penalti terakhir yang diambil oleh dua atau tiga pemain yang bertanggung jawab dan mencoba menemukan pola dalam tembakan mereka. Kadang-kadang cara mereka berlari juga memberi saya informasi. Ada pemain yang menembak secara berbeda pada saat-saat penting dalam pertandingan atau jika tim menang atau kalah. Saya mencoba mengumpulkan semua informasi itu dan kemudian mengikuti insting saya.
“Adapun Mbappe, dia mencetak gol penalti terakhir melawan saya (dalam kemenangan 4-3 di kandang musim lalu). Saya merasa percaya diri dan tahu dia akan memilih sisi yang sama. Kemudian Anda harus berharap itu terjadi, dan untungnya itu terjadi."
- Getty/GOAL
Szczesny menyelamatkan muka Barca di tengah krisis cedera
Harus diingat bahwa Szczesny adalah seorang profesional yang telah pensiun dengan bahagia sekitar setahun yang lalu, menikmati hidup bersama keluarganya. Namun, cedera ACL pada penjaga gawang pilihan utama saat itu, Marc-Andre ter Stegen, memaksa klub untuk mencari opsi darurat, dan mereka beralih kepada mantan penjaga gawang Arsenal dan Juventus tersebut. Dia berhasil menjadi penjaga gawang pilihan utama di bawah Hansi Flick pada paruh kedua musim setelah keluar dari masa pensiun, membuktikan bahwa dia masih memiliki cukup kemampuannya untuk tampil di level tertinggi.
Dia setuju untuk memperbarui kontraknya selama satu musim lagi pada musim panas, menyatakan kegembiraannya menjadi pilihan ketiga di belakang Joan Garcia, yang direkrut musim panas, dan Ter Stegen. Bahkan, dia telah menekankan bahwa dia ingin menghabiskan musim ini untuk membimbing Garcia, percaya bahwa pemain berusia 24 tahun itu memiliki potensi untuk menjadi penjaga gawang terbaik di dunia.
Cedera pada kedua penjaga gawang di atas pemain kelahiran Warsawa tersebut dalam urutan membuatnya dipanggil untuk bertindak. Dia telah bermain dalam enam pertandingan berturut-turut dan tidak terlihat aneh. Namun, baik Szczesny maupun klub akan berharap bahwa Garcia tidak mengalami kemunduran lebih lanjut setelah sembuh. Mantan penjaga gawang Espanyol tersebut menjalani operasi lutut pada akhir September, namun ada optimisme dalam klub bahwa dia bisa kembali ke lineup sebelum jeda internasional mendatang.
Bagaimanapun juga, kembalinya Garcia tidak akan terburu-buru, yang berarti kita dapat mengharapkan Szczesny mempertahankan posisinya untuk beberapa pertandingan berikutnya, jika tidak lebih.
Iklan