Ternyata Ini Alasan Barcelona CORET Lamine Yamal Dari Starting XI Semifinal Piala Super Spanyol Lawan Athletic Bilbao

Beberapa pekan lalu, Yamal menjadi pusat perhatian saat menghadiri sesi konferensi pers yang dipadati wartawan. Disebut-sebut, antusiasme sebesar itu terakhir kali terlihat pada era Lionel Messi di Barcelona. Tak mengherankan jika Yamal kerap disandingkan dengan sang legenda, meski ia selalu merendahkan perbandingan tersebut.

“Saya tidak ingin membandingkan diri saya dengan siapa pun, apalagi dengan Messi,” kata Yamal. “Itu urusan kalian semua. Saya hanya ingin menempuh jalan saya sendiri. Tentu saya mengaguminya sebagai pemain terbaik sepanjang masa, tapi saya tidak melakukan perbandingan.”

Ia kemudian menegaskan ambisinya bersama Barcelona. “Kami ingin Barca menang dan kembali menjadi salah satu yang terbaik. Perasaan itu ada di dalam tim. Ini mimpi bagi kami dan sangat berkaitan dengan performa musim ini. Kami ingat saat klub menjuarai Liga Champions 2015. Kami tidak bermain hanya karena ini pekerjaan, kami benar-benar merasakan warna klub ini.”