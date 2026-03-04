Wes Brown membela Roy Keane setelah tuduhan 'perundungan' dari mantan fisioterapis Manchester United

Brown, yang memenangkan delapan trofi besar bersama Keane, segera memberikan sudut pandang yang berbeda. Berbicara kepada SunSport melalui MGM, Brown mengakui bahwa kepribadian Keane memang kasar, tetapi ia berargumen bahwa kejujuran mantan kaptennya sebenarnya merupakan kelebihan. Ia mencatat bahwa bahkan mantan rekan setimnya pun tidak kebal terhadap lidah tajam Keane, tetapi ia tetap berpendapat bahwa niat orang Irlandia itu bukanlah untuk menjadi pengganggu, melainkan untuk mempertahankan standar tertentu.

"Dia bukan seorang pengganggu. Itu Roy Keane. Sederhana saja. Dia mengatakan apa adanya," jelas Brown. "Dan kamu bisa menyukainya atau tidak. Dia juga mengatakan hal-hal buruk tentang saya, tetapi saya tidak ingin menjadi pribadi. Keano adalah Keano. Dia masih kapten saya."