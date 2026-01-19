AFP
"Saya Tuli" - Pengakuan Mengejutkan Legenda Manchester United Wayne Rooney
Jadi pandit, Rooney akui tuli di telinga kiri
Wayne Rooney saat ini terikat kontrak bernilai besar dengan BBC dan menjadi salah satu wajah utama acara ikonik khusus Liga Primer Inggris, Match of the Day. Selain itu, ia juga sempat bekerja sama dengan Channel 4 dan Amazon Prime.
Dalam setiap siaran langsung, para presenter selalu menggunakan alat pendengar. Legenda Manchester United itu secara khusus meminta alat tersebut dipasang di telinga kanannya, karena jika dipasang di telinga kiri, ia tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik dengan pembawa acara lain di studio.
Bagaimana Rooney bisa tuli?
Alasan di balik permintaan itu akhirnya terungkap dalam sebuah video Behind the Scenes yang menampilkan aktivitas di balik layar Match of the Day. Saat bersiap tampil, Rooney terdengar berkata kepada kru: “Bisa dipasang di telinga ini? Dulu saya sering menutup talkback. Masalahnya, saya tuli di telinga kiri. Jadi kalau suaranya terlalu keras, saya kesulitan mendengar apa yang dikatakan Kelly Cates [presenter MOTD] atau siapa pun.”
Tidak ada penjelasan resmi soal penyebab Rooney kehilangan pendengaran di telinga kirinya. Namun, pada 2009 ia sempat mendapat 45 jahitan di area tersebut setelah terpeleset di sebuah kapal pesiar mewah di French Riviera saat berlibur.
Pada periode itu, Rooney masih berada di puncak kariernya bersama Man United dan timnas Inggris. Selama 13 tahun di Old Trafford, ia mencetak 253 gol dan mempersembahkan lima gelar Liga Inggris serta satu trofi Liga Champions.
Manchester United menang derbi, Rooney terkesan dengan Carrick
Kini Rooney menjadi pengamat dinamika di Manchester, di tengah satu lagi era baru yang dimulai di Old Trafford. Setelah berpisah dengan Ruben Amorim, kursi manajer The Red Devils sempat diduduki Darren Fletcher sebelum akhirnya diserahkan kepada Michael Carrick sebagai pelatih interim.
Laga perdana Carrick langsung menghadirkan kemenangan 2-0 monumental di derbi melawan Manchester City, dengan tiga gol Setan Merah dianulir karena offside. Rooney pun tak menyembunyikan kekagumannya terhadap bekas rekan satu timnya itu.
“Awal yang luar biasa untuknya. Banyak pembicaraan pekan ini, dan ini adalah start yang bahkan tak bisa ia impikan. Penampilan itu adalah yang terbaik dari Manchester United dalam waktu yang sangat lama,” ujar Rooney di Match of the Day.
“Kalau ditanya mengapa Manchester United butuh mantan pemain kembali, jawabannya karena Michael Carrick tahu klub ini, tahu budayanya, tahu DNA-nya. Dan itu terlihat hari ini. Mereka benar-benar luar biasa.”
Rooney kembali ke Old Trafford?
Rooney sebelumnya juga mengungkapkan di podcast BBC Sport bahwa ia bersedia bergabung dengan staf kepelatihan Carrick jika diminta. Pria 40 tahun itu punya pengalaman melatih Derby County, D.C. United, Birmingham, dan Plymouth Argyle.
“Tentu saja saya mau. Tanpa berpikir panjang,” katanya. “Saya tidak sedang meminta pekerjaan, ya. Tapi kalau diminta, tentu saya akan datang. Menunjuk manajer adalah keputusan terpenting.”
Ujian Manchester United berikutnya: Arsenal
Carrick kini dibantu Jonny Evans serta Steve Holland di staf kepelatihannya. Rooney menilai kembalinya figur-figur yang memahami klub sebagai langkah penting.
“Memiliki orang-orang yang mengenal klub, peduli, dan paham apa artinya menjadi pemain Manchester United, itulah yang dibutuhkan klub ini,” ujarnya. “Klub ini sempat kehilangan identitasnya, kehilangan rasa kekeluargaannya. Ini kesempatan untuk membawanya kembali, mengembalikan semangat Manchester United ke klub ini.”
Start Carrick memang sempurna dengan membungkam si tetangga berisik, tetapi tantangan berat lain sudah menanti. Laga berikutnya adalah lawatan ke markas Arsenal yang memuncaki klasemen Liga Inggris. Man United sendiri berada di posisi kelima, hanya terpaut satu poin dari Liverpool di peringkat keempat.
