"Saya Tuli" - Pengakuan Mengejutkan Legenda Manchester United Wayne Rooney

Alasan di balik permintaan itu akhirnya terungkap dalam sebuah video Behind the Scenes yang menampilkan aktivitas di balik layar Match of the Day. Saat bersiap tampil, Rooney terdengar berkata kepada kru: “Bisa dipasang di telinga ini? Dulu saya sering menutup talkback. Masalahnya, saya tuli di telinga kiri. Jadi kalau suaranya terlalu keras, saya kesulitan mendengar apa yang dikatakan Kelly Cates [presenter MOTD] atau siapa pun.”

Tidak ada penjelasan resmi soal penyebab Rooney kehilangan pendengaran di telinga kirinya. Namun, pada 2009 ia sempat mendapat 45 jahitan di area tersebut setelah terpeleset di sebuah kapal pesiar mewah di French Riviera saat berlibur.

Pada periode itu, Rooney masih berada di puncak kariernya bersama Man United dan timnas Inggris. Selama 13 tahun di Old Trafford, ia mencetak 253 gol dan mempersembahkan lima gelar Liga Inggris serta satu trofi Liga Champions.