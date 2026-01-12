'Tak Perlu Pikir Panjang!' – Wayne Rooney Mengaku Siap Kembali Ke Manchester United

Karier manajerial Rooney yang masih seumur jagung belum menikmati kesuksesan besar. Di usia 40 tahun, dia sudah dipekerjakan dan meninggalkan empat klub berbeda dalam berbagai keadaan, dengan situasi yang tampaknya semakin sulit.

Setelah mundur sebagai bos Derby County pada 2022 di masa yang sangat sulit, Rooney meninggalkan D.C. United pada 2023 setelah gagal masuk play-off MLS. Kemudian, kiprahnya kembali di Inggris bersama Birmingham City dan Plymouth Argyle berakhir dengan pemecatan cepat – gabungan total hanya 40 pertandingan sebagai pelatih di dua klub terakhir tersebut.

Meski sudah mapan secara finansial dari karier bermainnya yang gemilang dan rutin mengambil pekerjaan media, Rooney belum mengambil pekerjaan lain di sepakbola sejak dipecat Plymouth pada malam Tahun Baru 2024. Tapi itu tidak berarti dia tidak ingin menjadi manajer lagi.

"Saya ingin kembali [ke manajemen]," katanya Januari lalu di podcast Stick to Football milik Gary Neville. "Tapi harus klub yang tepat."

"Saya tidak masalah turun ke tim U-21 atau masuk sebagai pelatih... Saya masih cukup muda untuk belajar dan berkembang. Hanya butuh sekelompok pemain bagus yang berada di level [yang baik]."

Masuk kembali ke olahraga ini sebagai asisten, alih-alih menanggung beban sorotan penuh sebagai manajer, mungkin menjadi cara yang sedikit lebih lembut untuk mengembangkan kariernya pasca-bermain.