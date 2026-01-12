AFP
'Tak Perlu Pikir Panjang!' – Wayne Rooney Mengaku Siap Kembali Ke Manchester United
Rooney: 'Tak Perlu Pikir Panjang' untuk Gabung Man Utd
Berbicara di podcast BBC miliknya pada hari Senin, Rooney menegaskan, jika diminta oleh Carrick untuk bergabung kembali, dia pasti akan kembali ke Manchester United sebagai asisten pelatih.
"Tentu saja saya mau. Itu tak perlu dipikirkan lagi," katanya.
"Omong-omong, saya tidak mengemis pekerjaan di sini. Asal semua orang tahu, jika saya diminta masuk, tentu saja saya mau. Menunjuk manajer adalah hal yang paling penting."
- Getty Images Sport
Man Utd Butuh Staf yang 'Mengenal' Klub
Carrick tampaknya akan mendapatkan posisi manajer sementara minggu ini, memenangkan persaingan melawan Darren Fletcher dan Ole Gunnar Solskjaer. Kesamaan ketiga kandidat ini adalah mereka masing-masing memainkan ratusan pertandingan untuk United selama masa kejayaan klub di Liga Primer.
Mempekerjakan orang yang belum pernah terpapar budaya United sebelumnya – seperti Ruben Amorim, Erik ten Hag, Ralf Rangnick, dan Louis van Gaal – terbukti tidak berhasil. Oleh karena itu, Rooney percaya "dibutuhkan orang-orang yang mengenal klub sepakbola ini" untuk membawa Setan Merah kembali.
"Roy Keane – Saya tahu Roy punya pendapatnya sendiri, saya sudah bilang soal Roy masuk sebelumnya di awal musim," ujar Rooney. "Memiliki orang-orang yang mengenal klub, yang peduli pada klub, dan mengerti apa yang diperlukan untuk menjadi pemain Manchester United – di situlah klub seharusnya berada."
"Klub telah kehilangan identitasnya, kehilangan rasa kekeluargaan itu. Ini adalah kesempatan untuk mengembalikannya, membawa kembali semangat Manchester United ke klub sepakbola ini."
Rooney Ingin Kembali ke Sepakbola
Karier manajerial Rooney yang masih seumur jagung belum menikmati kesuksesan besar. Di usia 40 tahun, dia sudah dipekerjakan dan meninggalkan empat klub berbeda dalam berbagai keadaan, dengan situasi yang tampaknya semakin sulit.
Setelah mundur sebagai bos Derby County pada 2022 di masa yang sangat sulit, Rooney meninggalkan D.C. United pada 2023 setelah gagal masuk play-off MLS. Kemudian, kiprahnya kembali di Inggris bersama Birmingham City dan Plymouth Argyle berakhir dengan pemecatan cepat – gabungan total hanya 40 pertandingan sebagai pelatih di dua klub terakhir tersebut.
Meski sudah mapan secara finansial dari karier bermainnya yang gemilang dan rutin mengambil pekerjaan media, Rooney belum mengambil pekerjaan lain di sepakbola sejak dipecat Plymouth pada malam Tahun Baru 2024. Tapi itu tidak berarti dia tidak ingin menjadi manajer lagi.
"Saya ingin kembali [ke manajemen]," katanya Januari lalu di podcast Stick to Football milik Gary Neville. "Tapi harus klub yang tepat."
"Saya tidak masalah turun ke tim U-21 atau masuk sebagai pelatih... Saya masih cukup muda untuk belajar dan berkembang. Hanya butuh sekelompok pemain bagus yang berada di level [yang baik]."
Masuk kembali ke olahraga ini sebagai asisten, alih-alih menanggung beban sorotan penuh sebagai manajer, mungkin menjadi cara yang sedikit lebih lembut untuk mengembangkan kariernya pasca-bermain.
- Getty Images Sport
Carrick Sedang Tentukan Tim Pelatih
Laporan menunjukkan bahwa Carrick, setelah setuju mengambil pekerjaan manajer sementara Manchester United, sedang membahas detail penunjukan sebelum klub membuat pengumuman resmi. Bagian dari itu diyakini adalah susunan staf pendukungnya.
Staf inti Amorim pergi bersamanya – seperti biasanya dalam situasi seperti ini – meninggalkan Carrick untuk membangun timnya sendiri yang terdiri dari tiga atau empat pembantu dekat.
Masih harus dilihat apa yang akan terjadi dengan Fletcher, yang memimpin saat imbang lawan Burnley dan kalah di Piala FA dari Brighton & Hove Albion. Dia dianggap telah mengesankan hierarki klub dalam kondisi yang menantang tetapi sebelumnya adalah manajer U-18 dan bisa kembali ke pekerjaan itu.
Iklan