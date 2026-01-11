Sejarah Tergila Piala FA! Wayne Rooney Menangis Lihat Adiknya Permalukan Juara Bertahan

Siapa yang menyangka ketika Macclesfield, tim dengan peringkat terendah yang tersisa di turnamen, diundi bermain di kandang melawan juara tahun lalu? Tim National League North (kasta keenam) itu sama sekali tidak diunggulkan sebelum pertandingan hari Sabtu. Namun, ketika Isaac Buckley-Ricketts mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0 setelah satu jam laga, banyak yang mulai bermimpi.

The Eagles bertandang ke Cheshire dengan tim campuran antara pemain reguler tim utama dan prospek muda. Palace menurunkan pertahanan yang hampir merupakan kekuatan penuh mereka, termasuk kapten Marc Guehi, serta pemain seperti Adam Wharton dan Yeremy Pino di lini depan.

Namun, ketika Paul Dawson melepaskan sundulan brilian ke sudut kanan bawah gawang, tim Liga Primer itu tidak lagi terlihat seperti raksasa. Kapten Macclesfield, yang tampil dengan perban di kepalanya, melompat paling tinggi untuk menaklukkan Walter Benitez di gawang Palace.

Para pendukung Macclesfield kemudian seolah berada di alam mimpi ketika Buckley-Ricketts membelokkan tembakan dari tepi kotak penalti untuk menggandakan keunggulan tuan rumah. Dengan bola memantul liar di dalam dan sekitar kotak penalti The Eagles, tekanan akhirnya membuahkan hasil saat sang penyerang menyodok bola masuk dari dalam area penalti.

Gol telat Pino tidak dapat menghentikan langkah Macclesfield menuju babak berikutnya dan mengamankan kejutan terbesar dalam sejarah panjang Piala FA. Belum pernah ada kesenjangan kasta yang lebih besar antara dua klub dalam sebuah kejutan Piala FA sebelumnya.