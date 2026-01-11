AFP
Sejarah Tergila Piala FA! Wayne Rooney Menangis Lihat Adiknya Permalukan Juara Bertahan
Macclesfield Bungkam Palace
Siapa yang menyangka ketika Macclesfield, tim dengan peringkat terendah yang tersisa di turnamen, diundi bermain di kandang melawan juara tahun lalu? Tim National League North (kasta keenam) itu sama sekali tidak diunggulkan sebelum pertandingan hari Sabtu. Namun, ketika Isaac Buckley-Ricketts mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0 setelah satu jam laga, banyak yang mulai bermimpi.
The Eagles bertandang ke Cheshire dengan tim campuran antara pemain reguler tim utama dan prospek muda. Palace menurunkan pertahanan yang hampir merupakan kekuatan penuh mereka, termasuk kapten Marc Guehi, serta pemain seperti Adam Wharton dan Yeremy Pino di lini depan.
Namun, ketika Paul Dawson melepaskan sundulan brilian ke sudut kanan bawah gawang, tim Liga Primer itu tidak lagi terlihat seperti raksasa. Kapten Macclesfield, yang tampil dengan perban di kepalanya, melompat paling tinggi untuk menaklukkan Walter Benitez di gawang Palace.
Para pendukung Macclesfield kemudian seolah berada di alam mimpi ketika Buckley-Ricketts membelokkan tembakan dari tepi kotak penalti untuk menggandakan keunggulan tuan rumah. Dengan bola memantul liar di dalam dan sekitar kotak penalti The Eagles, tekanan akhirnya membuahkan hasil saat sang penyerang menyodok bola masuk dari dalam area penalti.
Gol telat Pino tidak dapat menghentikan langkah Macclesfield menuju babak berikutnya dan mengamankan kejutan terbesar dalam sejarah panjang Piala FA. Belum pernah ada kesenjangan kasta yang lebih besar antara dua klub dalam sebuah kejutan Piala FA sebelumnya.
Tangisan Haru Rooney
Setelah pertandingan, Wayne Rooney tampak sangat emosional setelah menyaksikan saudaranya mendalangi prestasi luar biasa di Piala FA. Mantan bintang Manchester United dan Inggris itu terlihat menahan air mata saat siaran langsung BBC.
Dia berkata: "Sungguh luar biasa melihat adik saya mencapai ini, dia belum lama menjadi manajer. Saya sangat bangga padanya."
Macclesfield Lolos ke Babak Berikutnya
Berbicara setelahnya, John Rooney mengatakan kepada BBC One: "Saya tidak percaya, kami tidak pernah berpikir akan berada di posisi ini."
"Kami luar biasa sejak menit pertama. Saya pikir kami pantas menang. Saya sangat bangga dengan para pemain. Saya tidak bisa meminta lebih dari mereka dan Anda bisa melihat kegembiraan dalam diri mereka."
Dia terus memuji Dawson, yang "luar biasa di udara. Dia mencetak gol dari lapangan dan bisa bermain sebagai bek tengah, dia menempatkan kepalanya di tempat gol berada. Dia memiliki semangat itu dan terkadang kami harus sedikit menahannya, tetapi dia luar biasa hari ini. Dia sosok yang jenaka di tim."
"Saya tidak berpikir itu mungkin, tetapi ada sedikit harapan bahwa apa pun bisa terjadi pada hari pertandingan."
Keajaiban Piala FA
Macclesfield sekarang memasuki putaran keempat di mana mereka berharap bisa membuat kejutan besar lainnya dalam perjalanan Piala FA yang luar biasa ini. Klub yang dilikuidasi hanya lima tahun lalu karena utang besar ini akan menikmati momen-momen ini dan sangat ingin terus bersuka ria dalam keajaiban piala tersebut.
Di tempat lain, Wolves menang melawan Shrewsbury untuk menghindari kejutan, Leicester mengalahkan Cheltenham 2-0, serta Sunderland dan Everton terpaksa bermain lebih dari 90 menit setelah hasil imbang 1-1 di waktu normal.
