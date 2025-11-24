Wayne Rooney Kritik Liverpool: Lama-Lama Jadi Kayak Manchester United, Deh!

Dalam segmen pasca-laga Liverpool vs Forest di Match of the Day, Rooney berkata: “Liverpool adalah tim yang sangat bagus, tapi mereka sedang melalui masa yang sangat sulit. Sebenarnya sejak awal musim mereka sudah kesulitan. Bahkan di awal musim mereka menang terus tapi performanya buruk. Sepanjang musim, para pemimpin di ruang ganti yang seharusnya mengangkat semangat tim.”

Rooney menambahkan bahwa jika situasi ini tidak segera dibenahi, Liverpool bisa mengalami nasib serupa bekas klubnya. Ia menambahkan: “Kita sudah melihatnya beberapa tahun terakhir dengan Manchester United, tahun lalu dengan Tottenham. Mereka bisa merosot jauh di klasemen.”

Man United musim lalu mencatatkan finis terburuk mereka sepanjang sejarah Liga Primer Inggris di peringkat 15 di bawah asuhan Ruben Amorim, plus kalah di final Liga Europa melawan Spurs, sehingga harus absen dari kompetisi Eropa musim ini.

Sementara itu, Tottenham memang berhasil berbuka puasa trofi dengan menaklukkan Setan Merah 1-0 di final UEL, tetapi performa liga mereka tak jauh berbeda dengan MU, yakni anjlok parah sampai finis di peringkat 17 dengan 38 poin.