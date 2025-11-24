Getty Images Sport
Wayne Rooney Kritik Liverpool: Lama-Lama Jadi Kayak Manchester United, Deh!
Liverpool terseok-seok
Liverpool sudah tertinggal 11 poin dari Arsenal setelah 12 pertandingan di Liga Primer Inggris, setelah dipermalukan Nottingham Forest 3-0 di Anfield dan The Gunners sukses menundukkan Tottenham di derbi London Utara.
Total, The Reds sudah menelan enam kekalahan di EPL musim ini, hanya satu laga lebih baik dibanding Leeds United yang merupakan tim promosi. Performa tim asuhan Arne Slot merosot jauh dibanding musim lalu ketika mereka menjuarai Liga Inggris untuk pertama kalinya sejak 2020. Padahal, Liverpool telah berbelanja lebih dari £400 juta musim panas ini serta dua kali memecahkan rekor transfer Britania.
Wayne Rooney, mantan striker Manchester United dan Everton, tanpa ragu mengkritik Liverpool dalam program Match of the Day. Legenda Inggris itu menilai para "pemimpin" di ruang ganti Liverpool gagal mengangkat moral tim.
Rooney: Para pemimpin harus bangkitkan semangat tim
Dalam segmen pasca-laga Liverpool vs Forest di Match of the Day, Rooney berkata: “Liverpool adalah tim yang sangat bagus, tapi mereka sedang melalui masa yang sangat sulit. Sebenarnya sejak awal musim mereka sudah kesulitan. Bahkan di awal musim mereka menang terus tapi performanya buruk. Sepanjang musim, para pemimpin di ruang ganti yang seharusnya mengangkat semangat tim.”
Rooney menambahkan bahwa jika situasi ini tidak segera dibenahi, Liverpool bisa mengalami nasib serupa bekas klubnya. Ia menambahkan: “Kita sudah melihatnya beberapa tahun terakhir dengan Manchester United, tahun lalu dengan Tottenham. Mereka bisa merosot jauh di klasemen.”
Man United musim lalu mencatatkan finis terburuk mereka sepanjang sejarah Liga Primer Inggris di peringkat 15 di bawah asuhan Ruben Amorim, plus kalah di final Liga Europa melawan Spurs, sehingga harus absen dari kompetisi Eropa musim ini.
Sementara itu, Tottenham memang berhasil berbuka puasa trofi dengan menaklukkan Setan Merah 1-0 di final UEL, tetapi performa liga mereka tak jauh berbeda dengan MU, yakni anjlok parah sampai finis di peringkat 17 dengan 38 poin.
Bos Liverpool kecewa lagi
Manajer Liverpool Arne Slot mengakui bahwa kekalahan dari Forest sangat membuat timnya terpukul, usai mencatatkan enam kekalahan di tujuh laga terakhir Liga Inggris. “Lagi-lagi sangat mengecewakan,” kata Slot. “Kami memulai laga dengan cukup baik selama setengah jam. Tapi setelah kebobolan gol pertama, kami tak bisa lagi bermain seperti sebelumnya.”
Ia menambahkan: “Jika segalanya berjalan baik atau buruk, itu tanggung jawab saya. Kami tidak menciptakan peluang yang cukup. Saya mencoba menyesuaikan beberapa hal, tapi tidak berhasil. Kami tidak mampu mencetak gol. Di stadion ini, jika kami mencetak satu gol saja, segalanya bisa berubah.”
Liverpool tidak cukup bagus, kata Van Dijk
Kapten Liverpool Virgil van Dijk juga mengkritik timnya saat berbicara kepada Premier League Productions.
“Kami terlalu sering kebobolan gol mudah,” kata Van Dijk. “Mereka mencetak gol dari tendangan bebas lagi. Anda bisa bilang pemain mereka menghalangi Alisson, tapi golnya tetap sah, jadi tertinggal 1-0. Kami tidak cukup kuat dalam duel, tantangan, pertarungan; terlalu terburu-buru. Situasinya sangat sulit sekarang.”
“Ada rasa gugup setelah setiap kebobolan. Kami jadi terburu-buru dan itu manusiawi ketika sedang kesulitan. Kami tidak bisa keluar dari situasi ini hanya dengan membicarakannya. Dibutuhkan kerja keras.”
“Ini masalah sih. Semua orang di tim juga harus bertanggung jawab. Sepakbola adalah permainan tim dan semua harus bertanggung jawab. Kami harus menerima pukulan ini, mencernanya, dan bekerja lebih keras. Kami harus tetap jalan terus.”
Tentang fans yang pergi lebih awal, Van Dijk menambahkan: “Saya tidak bisa menentukan apa yang fans lakukan jika mereka mau pulang lebih cepat. Saya tahu mereka sudah melalui suka dan duka bersama kami. Mereka akan tetap mendukung ketika kami keluar dari situasi ini — dan kami akan keluar dari situasi ini.”
