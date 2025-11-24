Arne Slot Mau Liverpool Gacor Lagi? Singkirkan Mohamed Salah Dari Skuad!

Rooney berpikir salah satu cara bagi Liverpool untuk kembali ke jalur kemenangan adalah dengan mencadangkan Salah. Mantan kapten Inggris mengatakan di The Wayne Rooney Show: "Jika saya adalah Slot, saya akan mencoba membuat keputusan besar agar berdampak pada tim lainnya. Salah tidak membantu mereka di pertahanan. Saya yakin jika Anda salah satu pemain yang mereka rekrut dan Anda di bangku cadangan dan Anda melihat dia tidak berlari - dan sekali lagi dia adalah legenda klub dan segala yang dia lakukan untuk klub - tetapi jika Anda di bangku cadangan, apa pesan yang ditawarkan kepada Anda? Jika Anda melihat salah satu rekan setim Anda tidak berlari kembali dan dia memulai setiap pertandingan?"

Rooney kemudian ditanya apakah itu berarti Slot seharusnya mencadangkan Salah dan menambahkan: "Saya pikir begitu. 100%. Dia perlu membuat keputusan dan membuat tim mereka kompak, sulit dikalahkan dan setiap pemain berlari kembali dan bekerja keras dan kemudian tentu saja ketika mereka mulai memenangkan pertandingan Anda bisa membawanya kembali dan berharap dia berlari lebih banyak, tetapi saya pikir itu akan berdampak pada tim pasti."

