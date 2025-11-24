Getty
Arne Slot Mau Liverpool Gacor Lagi? Singkirkan Mohamed Salah Dari Skuad!
Liverpool terperosok dalam krisis setelah kalah dari Nottingham Forest
Penampilan buruk Liverpool berlanjut setelah kembalinya aksi domestik usai jeda internasional dengan kekalahan telak 3-0 oleh Nottingham Forest. Hasil ini berarti sang juara kini telah kehilangan setengah dari 12 pertandingan Premier League mereka sejauh musim ini dan sudah kebobolan 20 gol dalam kampanye 2025-26. Slot menegaskan setelah pertandingan bahwa "solusinya tidak jauh lagi" tetapi tanda tanya kini mulai muncul tentang masa depan pria Belanda tersebut di Anfield setelah awal yang buruk dalam mempertahankan gelar mereka.
Mengapa Slot harus mencadangkan Salah
Rooney berpikir salah satu cara bagi Liverpool untuk kembali ke jalur kemenangan adalah dengan mencadangkan Salah. Mantan kapten Inggris mengatakan di The Wayne Rooney Show: "Jika saya adalah Slot, saya akan mencoba membuat keputusan besar agar berdampak pada tim lainnya. Salah tidak membantu mereka di pertahanan. Saya yakin jika Anda salah satu pemain yang mereka rekrut dan Anda di bangku cadangan dan Anda melihat dia tidak berlari - dan sekali lagi dia adalah legenda klub dan segala yang dia lakukan untuk klub - tetapi jika Anda di bangku cadangan, apa pesan yang ditawarkan kepada Anda? Jika Anda melihat salah satu rekan setim Anda tidak berlari kembali dan dia memulai setiap pertandingan?"
Rooney kemudian ditanya apakah itu berarti Slot seharusnya mencadangkan Salah dan menambahkan: "Saya pikir begitu. 100%. Dia perlu membuat keputusan dan membuat tim mereka kompak, sulit dikalahkan dan setiap pemain berlari kembali dan bekerja keras dan kemudian tentu saja ketika mereka mulai memenangkan pertandingan Anda bisa membawanya kembali dan berharap dia berlari lebih banyak, tetapi saya pikir itu akan berdampak pada tim pasti."
Legenda Liverpool membela Salah
Rooney bukan satu-satunya mantan pemain yang meminta Slot untuk mencadangkan Salah, dengan mantan pemain Reds Jamie Carragher dan Don Hutchison juga mengklaim sudah saatnya pemain asal Mesir itu dibangku cadangkan. Namun, legenda Liverpool John Barnes bersikeras bahwa Salah bukanlah masalahnya. Dia mengatakan kepada Mirror Football: "Jika Anda memikirkan cara Liverpool bermain sebelumnya, itu dimaksudkan untuk Trent [Alexander-Arnold] atau anggota tim lainnya menciptakan peluang untuk Mo. Sedangkan sekarang, dengan pemain seperti Florian Wirtz, Ekitike, dan Isak, kami bermain dengan cara yang berbeda. Setelah kami menguasainya, kami akan baik-baik saja. Kami hanya mengalami beberapa masalah awal, dan itu kebetulan Mo Salah berusia 33 tahun; orang-orang menambahkan dua dan dua bersama-sama dan menyalahkan usia.
"Seluruh tim perlu terbiasa dengan cara bermain yang baru, yang tidak selalu hanya tentang menembak untuk Mo Salah. Mo masih akan berbahaya, tetapi dia tidak akan mendapatkan bola dalam situasi berbahaya sebanyak sebelumnya. Dia tidak akan mendapatkan bola secepat sebelumnya. Sekarang kami punya banyak pemain yang suka menggiring bola, dan jadi kami tidak akan bermain secepat masa lalu, dan sehingga Salah tidak bisa menggunakan kecepatannya untuk mengejar bola dan bermain satu lawan satu.
"Saya masih berpikir dia bagian dari sebelas terbaik. Tentu saja, dia tidak akan menjadi bagian utama seperti sebelumnya, tetapi saya masih berpikir dia adalah bagian dari sebelas terbaik saat ini. Ini hanya soal integrasi lebih lanjut. Kami hanya harus menemukan cara yang cocok untuk semua orang, yang tentunya berbeda dari yang mereka lakukan selama lima, enam tahun terakhir."
Salah menuju AFCON
Fans Liverpool harus menunggu dan melihat apakah Slot memutuskan untuk menarik Salah setelah awal musim yang hanya menghasilkan empat gol di Premier League untuk pemain berusia 33 tahun itu. Namun, bos The Reds harus menghadapi ketidakhadiran pemain internasional Mesir selama periode liburan karena ia akan berangkat ke Piala Afrika pada bulan Desember dengan The Pharoahs. Salah kemungkinan akan melewatkan pertandingan melawan Tottenham, Wolves, Leeds, Fulham, Arsenal, dan Burnley di Premier League serta putaran ketiga Piala FA. Turnamen ini dimulai pada hari Minggu, 21 Desember, dengan final yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Januari.
Liverpool menghadapi ujian PSV berikutnya
Liverpool akan berusaha untuk mengatasi masalah mereka di Liga Premier ketika mereka kembali beraksi pada hari Selasa melawan PSV di Liga Champions. Tim tamu memasuki pertandingan ini dengan memimpin klasemen Eredivisie dan dalam rekor tak terkalahkan dalam 11 pertandingan. Kedua tim telah bertemu musim lalu dalam kompetisi ini, dengan PSV memenangkan pertandingan 3-2 melawan tim Liverpool yang banyak berubah di Eindhoven, dan hasil serupa pada hari Selasa akan menambah tekanan pada Slot dan tim Reds yang sedang berjuang.
