Watford dilanda krisis, Elton John kritik Dionisi dan Pozzo: "Kecewa harus menyaksikan semua ini"

"Sebagai pendukung Watford sejak lama, saya sangat sedih dan kecewa melihat kemerosotan dalam beberapa pekan terakhir. Saya benar-benar prihatin kepada para pendukung yang terpaksa menyaksikan semua ini." Lewat kata-kata yang keras dan penuh perasaan itu, sang musisi angkat bicara setelah tim kesayangannya kembali kalah. Burnley datang ke Vicarage Road dan sudah unggul 3-0 setelah 25 menit. Pertandingan akhirnya berakhir 4-0, kemenangan penting bagi tim tamu yang sebelumnya baru memenangi satu pertandingan liga sepanjang 2026 dan hampir setahun tidak meraih kemenangan tandang.





Sebaliknya, Watford asuhan Dionisi kian terpuruk setelah menelan tiga kekalahan beruntun di liga dan lima kekalahan dalam enam laga terakhir. Klub milik keluarga Pozzo yang dihujani protes keras oleh para pendukung, termasuk cemoohan terhadap pengelolaan tim dan klub, belum tampil di Premier League sejak 2022 dan sejak itu tidak pernah finis lebih tinggi dari peringkat ke-11 di Championship.





Dionisi menangani klub ini sejak Juni. Ia menandatangani kontrak dua tahun, tetapi kini harus berusaha membalikkan keadaan. Ia adalah pelatih ke-12 yang menduduki kursi pelatih klub ini sejak akhir musim 2020-21, tidak termasuk pelatih sementara. Di dalam skuadnya, ia bisa mengandalkan sejumlah pemain yang pernah bermain di Serie A, seperti Ravaglia, Mlacic, Zemura, Payero, Bove, dan Iker Bravo.





Seperti disebutkan, hubungan Elton John dengan Watford sangat erat dan telah berlangsung seumur hidup. Sang penyanyi mengikuti Hornets sejak kecil dan pernah menjadi pemilik klub dalam dua periode berbeda. Ia membawa klub itu dari divisi keempat hingga finis di posisi kedua Division One dan lolos ke kompetisi Eropa di bawah asuhan Graham Taylor pada era 1970-an dan 1980-an. Ia kemudian kembali memimpin klub pada pertengahan 1990-an. Setelah memanggil kembali Taylor, ia membawa tim itu kembali ke Premier League pada 1999 lewat dua promosi beruntun, sebelum melepas kepemilikan klub pada 2002.





Elton John, yang kini berusia 79 tahun, menerbitkan buku "Watford Forever" pada 2024 yang mengisahkan hubungannya dengan klub tersebut. Nama legenda musik itu bahkan diabadikan sebagai nama salah satu tribune di Vicarage Road.