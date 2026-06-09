Wasit ternama dilarang masuk ke AS dan secara mengejutkan dipastikan absen di Piala Dunia

Pihak FIFA segera bertindak untuk mengklarifikasi status wasit tersebut dalam turnamen setelah berkonsultasi dengan pihak keamanan perbatasan Amerika Serikat. Menanggapi insiden di bandara tersebut, pernyataan FIFA berbunyi: "FIFA dapat memastikan bahwa wasit Omar Abdulkadir Artan tidak akan dapat mengikuti sesi latihan maupun memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2026 setelah ia ditolak masuk ke Amerika Serikat.

"FIFA tidak terlibat dalam proses imigrasi negara tuan rumah, termasuk penentuan visa, dan telah diberitahu oleh pihak berwenang bahwa status Bapak Artan tidak akan diubah untuk saat ini. Sesuai dengan acara FIFA sebelumnya, pemerintah tuan rumah pada akhirnya menentukan siapa yang menerima visa dan siapa yang diizinkan masuk ke negara mereka."