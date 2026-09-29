Daniele Orsato, penunjuk wasit Serie A, dalam pertemuan dengan media di IBC Lissone mengakui tujuh kesalahan selama fase awal musim ini, lima di liga dan dua di Coppa Italia.
Wasit, Orsato mengakui tujuh kesalahan, 5 di Serie A dan 2 di Coppa Italia: berikut daftarnya
Lima kesalahan di liga
Dalam tiga kasus, itu adalah penalti yang tidak diberikan di Serie A, yang seharusnya membuat VAR turun tangan setelah wasit tidak mengambil tindakan: dalam Torino-Milan itu handball Vlasic di kotak penalti, dalam Fiorentina-Frosinone pelanggaran Dragusin terhadap Monterisi seharusnya ditiup, sementara dalam Juventus-Atalanta tarikan Kalulu terhadap Rowe seharusnya dihukum.
Dua kartu merah yang luput diberikan di liga: Caqueret seharusnya diusir keluar karena tekel terhadap Britschgi dalam Como-Parma, demikian pula Jimenez karena sebuah pukulan terhadap Bracaglia, lagi-lagi dalam Fiorentina-Frosinone.
Dua kesalahan di Coppa Italia
Dua kesalahan juga terjadi di Coppa Italia: penalti untuk Fiorentina saat melawan Pisa atas tarikan Caracciolo terhadap Pellegrino tidak diberikan, sementara penalti karena handball Lucchesi dalam Torino vs Monza seharusnya tidak dibatalkan lewat intervensi VAR karena itu adalah keputusan di lapangan.
KASUS KONTROVERSIAL LAINNYA
Sebaliknya, kasus kontroversial lainnya tidak dianggap sebagai kesalahan oleh penunjuk wasit: misalnya, De Bruyne-Vazquez dalam Genoa-Napoli, "tabrakan" antara De Winter dan Kolo Muani sebelum gol Cisse dalam Juventus-Milan serta dugaan handball Lobotka dalam Inter-Napoli, yang tak pernah dipastikan oleh kamera.
STATISTIK
Terakhir, dalam pertemuan tersebut dipaparkan statistik tentang garis kebijakan baru para wasit: waktu efektif meningkat menjadi 59 menit 24 detik (+5 menit 53 detik dibandingkan musim lalu), sementara jumlah pelanggaran menurun (dari 26 menjadi 22,74), penalti (hanya 5 dalam 5 pekan, jumlah paling sedikit di seluruh Eropa), kartu kuning (dari 3,63 menjadi 3,22) dan kartu merah (dari 0,18 menjadi 0,04)
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