Wasit, Orsato mengakui tujuh kesalahan, 5 di Serie A dan 2 di Coppa Italia: berikut daftarnya

Dalam tiga kasus, itu adalah penalti yang tidak diberikan di Serie A, yang seharusnya membuat VAR turun tangan setelah wasit tidak mengambil tindakan: dalam Torino-Milan itu handball Vlasic di kotak penalti, dalam Fiorentina-Frosinone pelanggaran Dragusin terhadap Monterisi seharusnya ditiup, sementara dalam Juventus-Atalanta tarikan Kalulu terhadap Rowe seharusnya dihukum.





Dua kartu merah yang luput diberikan di liga: Caqueret seharusnya diusir keluar karena tekel terhadap Britschgi dalam Como-Parma, demikian pula Jimenez karena sebuah pukulan terhadap Bracaglia, lagi-lagi dalam Fiorentina-Frosinone.