Wasit menghadapi sanksi larangan bertugas yang panjang akibat insiden kartu merah dalam pertandingan Inter-Juventus, sementara para pendukung menargetkan keluarganya dengan ancaman pembunuhan
Keterlibatan polisi dan ancaman dari keluarga
Menurut laporan di Italia, La Penna telah mengajukan pengaduan resmi ke polisi setelah menerima serangkaian pesan mengerikan di media sosial. Ancaman tersebut tidak hanya ditujukan kepada wasit itu sendiri; keluarganya juga menjadi sasaran pesan-pesan mengerikan, termasuk "Aku akan menembakmu," "Aku akan membunuhmu," dan "Kami akan datang dan mencarimu, kami tahu di mana kamu tinggal."
Sebagai seorang pengacara profesional di luar dunia sepak bola, La Penna telah bertindak cepat untuk mendokumentasikan pelecehan tersebut dan mencari perlindungan hukum terhadap pelaku tindakan pengecut ini.
Ancaman pemecatan mengancam pejabat yang sedang dalam sorotan.
Di lapangan, konsekuensi bagi wasit diperkirakan akan sangat signifikan. Asosiasi Wasit Italia (AIA) penunjuk wasit Gianluca Rocchi telah menyatakan bahwa periode pendinginan diperlukan, dengan La Penna berpotensi menghadapi suspensi satu bulan dari tugas di Serie A. Keputusan untuk mengusir Kalulu karena kartu kuning kedua—yang dinilai sebagai tarikan terhadap Alessandro Bastoni—dinyatakan sebagai "kesalahan yang jelas" oleh Rocchi. Ia mengakui tim wasit "sangat menyesal" atas insiden tersebut, sambil mencatat bahwa VAR tidak dapat campur tangan karena protokol saat ini.
Ketua AIA (Asosiasi Wasit Italia) juga menjelaskan bahwa wasit tersebut "sangat terguncang" oleh kesalahan tersebut, yang diperparah oleh apa yang ia gambarkan sebagai "simulasi yang jelas" dari Bastoni. Meskipun beberapa pihak di dalam badan wasit mempertimbangkan kembalinya La Penna ke lapangan secara cepat untuk membantunya "mengatasi shock," volume kebencian yang besar dan sifat ancaman yang personal membuat periode menjauh dari sorotan kini menjadi hasil yang paling mungkin. Penangguhan ini bertujuan untuk memungkinkan wasit tersebut memulihkan ketenangannya setelah akhir pekan yang dipenuhi dengan kritik pedas yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pimpinan Juventus meluapkan kemarahan mereka.
Hierarki Bianconeri tidak menahan diri dalam penilaian mereka terhadap wasit setelah kekalahan di San Siro. Direktur olahraga Giorgio Chiellini terekam kamera bersama CEO Damien Comolli saat dengan marah menghadapi La Penna di lorong saat tim-tim menuju jeda. Ketegangan tetap tinggi jauh setelah peluit akhir, dengan pejabat Juventus menyarankan bahwa integritas kompetisi terancam oleh kesalahan-kesalahan yang mencolok.
Berbicara kepada Sky Sport, Chiellini memberikan kritik tajam terhadap kondisi wasit di Italia saat ini. "Kita tidak bisa membicarakan sepak bola setelah apa yang terjadi hari ini. Sesuatu yang benar-benar tidak dapat diterima terjadi hari ini. Tidak peduli apakah itu terjadi pada kita atau orang lain, dan mulai besok, VAR harus diubah, karena tidak dapat diterima bahwa begitu banyak kesalahan terus terjadi bahkan dalam pertandingan besar seperti ini.
"Kami telah mencoba mengatakan sejak awal musim bahwa level wasit tidak memadai, dan ini, sayangnya, adalah pertunjukan yang kami tunjukkan kepada dunia hari ini. Hal ini terjadi pada banyak tim musim ini. Kami harus berubah, kami tidak bisa terus menunda-nunda seperti yang selalu kami lakukan dalam sepak bola Italia.
"Saya tidak tahu apakah mereka tidak dilatih dengan baik, tidak memenuhi standar, apa pun alasannya, faktanya wasit tidak memenuhi standar sepak bola Serie A."
Malam yang memalukan bagi sepak bola Italia
CEO Juventus, Damien Comolli, mengulang pernyataan tersebut, menggambarkan kekalahan ini bukan hanya sebagai kekalahan olahraga, tetapi sebagai kegagalan sistemik. "Kami kehilangan tiga poin, tetapi sepak bola Italia kehilangan jauh lebih banyak. Apa yang kami lihat di lapangan adalah ketidakadilan yang nyata. Kami merasa sedih untuk para penggemar, karena malam ini kami tidak dapat bersaing secara adil," katanya.
Hasil ini memiliki implikasi besar bagi klasemen Serie A, dengan Inter memimpin delapan poin di puncak sementara Juventus tertinggal 15 poin dari pemuncak klasemen. Di luar poin, kekacauan Derby d'Italia telah memicu kembali perdebatan tentang ketidakmampuan VAR untuk meninjau kartu kuning kedua - aturan yang dilaporkan sedang dipertimbangkan untuk diubah oleh IFAB. Saat ini, fokus tetap pada keselamatan La Penna saat liga bergerak untuk mengutuk ancaman "tidak bermoral" yang telah menaungi salah satu pertandingan terbesar dalam kalender sepak bola Eropa.
