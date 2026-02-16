Wasit menghadapi sanksi larangan bertugas yang panjang akibat insiden kartu merah dalam pertandingan Inter-Juventus, sementara para pendukung menargetkan keluarganya dengan ancaman pembunuhan

Hierarki Bianconeri tidak menahan diri dalam penilaian mereka terhadap wasit setelah kekalahan di San Siro. Direktur olahraga Giorgio Chiellini terekam kamera bersama CEO Damien Comolli saat dengan marah menghadapi La Penna di lorong saat tim-tim menuju jeda. Ketegangan tetap tinggi jauh setelah peluit akhir, dengan pejabat Juventus menyarankan bahwa integritas kompetisi terancam oleh kesalahan-kesalahan yang mencolok.

Berbicara kepada Sky Sport, Chiellini memberikan kritik tajam terhadap kondisi wasit di Italia saat ini. "Kita tidak bisa membicarakan sepak bola setelah apa yang terjadi hari ini. Sesuatu yang benar-benar tidak dapat diterima terjadi hari ini. Tidak peduli apakah itu terjadi pada kita atau orang lain, dan mulai besok, VAR harus diubah, karena tidak dapat diterima bahwa begitu banyak kesalahan terus terjadi bahkan dalam pertandingan besar seperti ini.

"Kami telah mencoba mengatakan sejak awal musim bahwa level wasit tidak memadai, dan ini, sayangnya, adalah pertunjukan yang kami tunjukkan kepada dunia hari ini. Hal ini terjadi pada banyak tim musim ini. Kami harus berubah, kami tidak bisa terus menunda-nunda seperti yang selalu kami lakukan dalam sepak bola Italia.

"Saya tidak tahu apakah mereka tidak dilatih dengan baik, tidak memenuhi standar, apa pun alasannya, faktanya wasit tidak memenuhi standar sepak bola Serie A."