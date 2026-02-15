Kontrak Yann Sommer Segera Habis, Legenda Walter Zenga Desak Inter Milan Rekrut Satu Dari Tiga Kiper Italia Ini Sebagai Suksesor

Mantan kiper legendaris Inter dan Azzurri, Walter Zenga, merekomendasikan tiga penjaga gawang Italia yang harus dilirik Nerazzurri jika nanti Yann Sommer meninggalkan klub. Kepergian kiper asal Swiss itu berpotensi terjadi pada akhir musim ini mengingat situasi kontraknya.

Dalam wawancara mendalam dengan La Gazzetta dello Sport menjelang laga panas Derby d’Italia melawan Juventus, Zenga menyarankan agar manajemen klub memprioritaskan talenta lokal untuk mengisi pos di bawah mistar gawang di masa depan, alih-alih mencari kiper asing lagi.