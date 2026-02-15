Getty Images Sport
Kontrak Yann Sommer Segera Habis, Legenda Walter Zenga Desak Inter Milan Rekrut Satu Dari Tiga Kiper Italia Ini Sebagai Suksesor
Saran Sang Legenda
Mantan kiper legendaris Inter dan Azzurri, Walter Zenga, merekomendasikan tiga penjaga gawang Italia yang harus dilirik Nerazzurri jika nanti Yann Sommer meninggalkan klub. Kepergian kiper asal Swiss itu berpotensi terjadi pada akhir musim ini mengingat situasi kontraknya.
Dalam wawancara mendalam dengan La Gazzetta dello Sport menjelang laga panas Derby d’Italia melawan Juventus, Zenga menyarankan agar manajemen klub memprioritaskan talenta lokal untuk mengisi pos di bawah mistar gawang di masa depan, alih-alih mencari kiper asing lagi.
Faktor Usia dan Kontrak
Sommer telah menjadi pilar penting selama dua setengah musim terakhir di San Siro. Dalam kurun waktu tersebut, ia sukses mempersembahkan gelar Serie A, sedang dalam perjalanan menuju gelar kedua, dan turut membawa tim tampil di final Liga Champions musim 2024/25.
Namun, realitas tidak bisa dihindari. Pemain internasional Swiss itu kini berusia 37 tahun dan memasuki tahun terakhir kontraknya yang dijadwalkan berakhir pada 30 Juni 2026. Inter kini dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk mencari regenerasi jangka panjang di sektor penjaga gawang.
Pujian dan Rekomendasi
Meski Sommer sempat mendapat kritik atas beberapa penampilan terbarunya di musim 2025/26, Zenga tetap memujinya. "Yann adalah pemain yang berkinerja tinggi, sebuah jaminan. Dia memiliki pengalaman dan kualitas yang mumpuni," ujar Zenga. Ia juga menyebut "pengendalian diri" sebagai kualitas terbaik Sommer, dengan mengatakan, "Tidak ada yang membuatnya takut."
Namun, fokus utama tertuju pada siapa penggantinya. Ketika ditanya siapa yang harus menggantikan Sommer saat ia pergi nanti, Zenga menjawab lugas: "Seorang kiper Italia."
Ia kemudian merinci nama-nama pilihannya: "(Guglielmo) Vicario dan (Marco) Carnesecchi akan berada di barisan terdepan, dan kemudian (Elia) Caprile," tegasnya.
Jejak di Indonesia
Zenga ternyata memiliki hubungan unik dengan sepakbola Indonesia. Ia sebelumnya pernah terlibat secara profesional dengan klub Super League, Persita Tangerang.
Mantan pelatih dan kiper top ini pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan Kelembagaan dan Infrastruktur di Persita Tangerang. Masa jabatannya berlangsung singkat namun berkesan, yakni dari Juli 2023 hingga Januari 2024.
Fokus Scudetto dan Bursa Transfer
Inter dan Sommer baru saja meraih kemenangan krusial 3-2 menghadapi Juventus dalam laga Derby d’Italia pada Minggu (15/2) dini hari WIB. Raihan tiga poin tersebut membuat Inter nyaman di puncak Serie A dengan koleksi 61 angka, unggul delapan poin dari rival terdekat AC Milan yang masih menyimpan satu laga lebih banyak.
Sementara itu, manajemen Nerazzurri diprediksi akan mulai memantau serius nama-nama yang disodorkan Zenga. Vicario (Tottenham), Carnesecchi (Atalanta), dan Caprile (Napoli) kini masuk dalam radar perbincangan sebagai calon penjaga gawang masa depan Inter.
