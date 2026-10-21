Walter Sabatini, direktur olahraga kawakan di sepak bola Italia, dalam wawancara dengan Tuttosport berbicara tentang krisis Juventus dan Luciano Spalletti, yang pernah menjadi pelatih saat Sabatini berada di Roma: "Luciano seorang perfeksionis dan selalu mendasarkan pekerjaannya pada disiplin, mentalitas, dan keinginan untuk melampaui kemampuan diri sendiri. Namun, sekarang saya berharap dia melonggarkan kendali dan sedikit menurunkan tuntutannya kepada para pemain, karena saat ini mereka tidak mampu memberikan respons yang mendekati kesempurnaan secara teknis dan taktis. Singkatnya, dia harus sedikit lebih bermurah hati kepada dirinya sendiri dan tim, dengan menyederhanakan pekerjaan serta membiarkan para pemain lebih mengikuti naluri mereka. Intinya, kurangi tekanan agar mereka bisa kembali melakukan hal-hal mendasar. Massara dan Spalletti pernah menapaki jalan bersama saya. Saya menyayangi mereka dan tidak bisa menerima bayangan mereka menjalani hidup penuh penderitaan di Turin. Jika Juve mendepak mereka, klub itu akan menghancurkan gagasan tentang Juventus itu sendiri."
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Diterjemahkan oleh
Walter Sabatini: "Ucapan Spalletti? Sebuah provokasi terhadap tim"
SEBUAH PROVOKASI
Setelah kalah dari Lazio, dia mengatakan tidak lagi yakin tim mengikuti arahannya... "Saya mengenalnya dan yakin ucapan itu merupakan provokasi terhadap tim. Menurut saya, jelas para pemain berada di pihaknya, karena terlihat mereka tetap berusaha dengan segala cara untuk menjalankan apa yang dia minta. Memang, mereka belum berhasil melakukannya, tetapi saya tetap yakin dia mampu membenahi Juventus ini, meski harus melalui beberapa pertempuran".
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