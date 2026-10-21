Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Luciano SpallettiGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Walter Sabatini: "Ucapan Spalletti? Sebuah provokasi terhadap tim"

Juventus
L. Spalletti
Serie A

Mantan direktur olahraga: "Spalletti akan mampu membenahi Juventus ini, meski harus melewati beberapa perang."

Walter Sabatini, direktur olahraga kawakan di sepak bola Italia, dalam wawancara dengan Tuttosport berbicara tentang krisis Juventus dan Luciano Spalletti, yang pernah menjadi pelatih saat Sabatini berada di Roma: "Luciano seorang perfeksionis dan selalu mendasarkan pekerjaannya pada disiplin, mentalitas, dan keinginan untuk melampaui kemampuan diri sendiri. Namun, sekarang saya berharap dia melonggarkan kendali dan sedikit menurunkan tuntutannya kepada para pemain, karena saat ini mereka tidak mampu memberikan respons yang mendekati kesempurnaan secara teknis dan taktis. Singkatnya, dia harus sedikit lebih bermurah hati kepada dirinya sendiri dan tim, dengan menyederhanakan pekerjaan serta membiarkan para pemain lebih mengikuti naluri mereka. Intinya, kurangi tekanan agar mereka bisa kembali melakukan hal-hal mendasar. Massara dan Spalletti pernah menapaki jalan bersama saya. Saya menyayangi mereka dan tidak bisa menerima bayangan mereka menjalani hidup penuh penderitaan di Turin. Jika Juve mendepak mereka, klub itu akan menghancurkan gagasan tentang Juventus itu sendiri."

  • SEBUAH PROVOKASI

    Setelah kalah dari Lazio, dia mengatakan tidak lagi yakin tim mengikuti arahannya... "Saya mengenalnya dan yakin ucapan itu merupakan provokasi terhadap tim. Menurut saya, jelas para pemain berada di pihaknya, karena terlihat mereka tetap berusaha dengan segala cara untuk menjalankan apa yang dia minta. Memang, mereka belum berhasil melakukannya, tetapi saya tetap yakin dia mampu membenahi Juventus ini, meski harus melalui beberapa pertempuran".


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
JUV

JUV

Europa League

22 Okt 2026

REN

REN