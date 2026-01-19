Lakukan Aksi 'Walk-Off' Di Tengah Laga Final Vs Maroko, Juara Piala Afrika Senegal Terancam Kena Hukuman

Perayaan untuk gelar Piala Afrika kedua Senegal dalam empat tahun langsung dibayangi oleh konfirmasi tindakan disipliner dari badan pengatur benua tersebut. CAF secara resmi telah membuka proses terhadap juara baru yang baru saja dinobatkan setelah adanya kejadian luar biasa di Rabat, di mana tim Senegal, yang dipimpin oleh pelatih kepala Pape Thiaw, keluar lapangan sebagai protes selama detik-detik akhir waktu normal.

Meskipun Lions of Teranga akhirnya mengangkat trofi, perilaku mereka menuai kritik tajam. Dalam pernyataan yang dirilis segera setelah final, CAF memperjelas bahwa hasil pertandingan tidak membebaskan para pemenang dari pengawasan terkait kepatuhan mereka terhadap aturan permainan. Badan tersebut saat ini sedang meninjau rekaman video komprehensif dari insiden tersebut untuk mengidentifikasi individu-individu spesifik yang bertanggung jawab atas penghentian, yang mengancam akan menyebabkan pembatalan acara puncak turnamen tersebut.

"Konfederasi Sepak Bola Afrika ('CAF') mengutuk perilaku tidak dapat diterima dari beberapa pemain dan ofisial selama Final Piala Afrika TotalEnergies CAF 2025 antara Maroko dan Senegal di Rabat tadi malam," bunyi pernyataan tersebut. Pernyataan itu menekankan bahwa tindakan apa pun yang menargetkan ofisial pertandingan atau penyelenggara akan diperlakukan dengan serius, dengan janji untuk merujuk masalah tersebut ke "badan kompeten untuk tindakan yang sesuai terhadap mereka yang terbukti bersalah."