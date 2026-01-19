AFP
Lakukan Aksi 'Walk-Off' Di Tengah Laga Final Vs Maroko, Juara Piala Afrika Senegal Terancam Kena Hukuman
CAF meluncurkan investigasi terhadap 'adegan akhir yang tidak dapat diterima'
Perayaan untuk gelar Piala Afrika kedua Senegal dalam empat tahun langsung dibayangi oleh konfirmasi tindakan disipliner dari badan pengatur benua tersebut. CAF secara resmi telah membuka proses terhadap juara baru yang baru saja dinobatkan setelah adanya kejadian luar biasa di Rabat, di mana tim Senegal, yang dipimpin oleh pelatih kepala Pape Thiaw, keluar lapangan sebagai protes selama detik-detik akhir waktu normal.
Meskipun Lions of Teranga akhirnya mengangkat trofi, perilaku mereka menuai kritik tajam. Dalam pernyataan yang dirilis segera setelah final, CAF memperjelas bahwa hasil pertandingan tidak membebaskan para pemenang dari pengawasan terkait kepatuhan mereka terhadap aturan permainan. Badan tersebut saat ini sedang meninjau rekaman video komprehensif dari insiden tersebut untuk mengidentifikasi individu-individu spesifik yang bertanggung jawab atas penghentian, yang mengancam akan menyebabkan pembatalan acara puncak turnamen tersebut.
"Konfederasi Sepak Bola Afrika ('CAF') mengutuk perilaku tidak dapat diterima dari beberapa pemain dan ofisial selama Final Piala Afrika TotalEnergies CAF 2025 antara Maroko dan Senegal di Rabat tadi malam," bunyi pernyataan tersebut. Pernyataan itu menekankan bahwa tindakan apa pun yang menargetkan ofisial pertandingan atau penyelenggara akan diperlakukan dengan serius, dengan janji untuk merujuk masalah tersebut ke "badan kompeten untuk tindakan yang sesuai terhadap mereka yang terbukti bersalah."
Kontroversi VAR memicu protes waktu tambahan selama 14 menit
Pemicu kekacauan terjadi di masa perpanjangan waktu di Stadion Pangeran Moulay Abdellah. Dengan skor terkunci 0-0, pertandingan memanas ketika wasit Kongo Jean-Jacques Ndala disarankan untuk meninjau insiden potensi penalti pada monitor di tepi lapangan. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan tantangan bek sayap Senegal El Hadji Malick Diouf terhadap pemain Maroko Brahim Diaz di dalam kotak penalti. Ketika Ndala menunjuk titik putih, keputusan itu terbukti menjadi titik pemicu bagi kontingen Senegal.
Ketegangan sudah mencapai puncaknya. Beberapa saat sebelum insiden penalti, Senegal melihat gol pembuka mereka dianulir karena yang mereka anggap sebagai pelanggaran ringan terhadap kapten Maroko Achraf Hakimi. Akumulasi dari keputusan-keputusan ini menyebabkan hilangnya ketenangan secara kolektif. Pelatih kepala Pape Thiaw terlihat dengan marah memberi isyarat kepada para pemainnya, memerintahkan mereka untuk meninggalkan lapangan.
Yang terjadi kemudian adalah jeda yang surreal selama 14 menit. Mayoritas skuat Senegal menghilang ke lorong, meninggalkan pemain Maroko, para ofisial, dan penonton global yang bingung dalam ketidakpastian. Aksi meninggalkan lapangan tersebut merupakan taruhan besar yang hampir berujung pada kekalahan otomatis. Diperlukan intervensi dari tokoh senior, terutama talisman Sadio Mane, untuk menenangkan skuat dan meyakinkan mereka untuk kembali ke lapangan untuk menyelesaikan pertandingan, menghindari akhir turnamen yang bisa menjadi bencana.
Kepahlawanan Mendy dan gol menakjubkan Gueye amankan kemenangan bersejarah
Ketika para pemain akhirnya muncul kembali dan pertandingan dimulai kembali pada menit ke-24 waktu tambahan, momentum psikologis telah berubah drastis. Brahim Diaz dari Maroko berdiri di atas titik penalti dengan beban bangsa dan penantian 50 tahun untuk trofi di pundaknya. Mungkin dipengaruhi oleh penundaan yang lama, Diaz mencoba chip gaya 'Panenka' ke tengah. Itu adalah eksekusi yang buruk, dan kiper Senegal Edouard Mendy berdiri teguh membuat penyelamatan yang sangat mudah.
Kegagalan itu membuat tuan rumah merasa terpuruk dan memberi keberanian kepada Senegal. Setelah selamat dari ancaman penalti dan ancaman pembatalan, Lions of Teranga berkumpul kembali untuk waktu tambahan. Momen menentukan datang berkat Pape Gueye, yang menghasilkan tendangan menakjubkan untuk membungkam penonton tuan rumah dan mengamankan kemenangan 1-0. Itu adalah bukti ketahanan mental Senegal bahwa mereka bisa beralih fokus dari hampir kerusuhan menjadi memenangkan final besar dalam waktu setengah jam.
Pape Thiaw, yang telah menjadi penginisiasi walk-off, terlihat menyesal setelah perayaan. Dia menawarkan permohonan maaf atas tindakannya, mengakui bahwa emosinya telah menguasainya dalam momen yang panas.
Kepala FIFA kecam 'kekerasan' dan kurangnya rasa hormat
Dampak dari pertandingan tersebut telah meluas melampaui Afrika, menarik perhatian presiden FIFA Infantino. Hadir di stadion, Infantino menyaksikan langsung adegan kacau dan mengeluarkan kecaman keras terhadap perilaku yang ditampilkan oleh staf teknis dan pemain Senegal, serta kerusuhan di tribun.
"Kami juga menyaksikan adegan yang tidak dapat diterima di lapangan dan di tribun - kami sangat mengutuk perilaku beberapa pendukung serta beberapa pemain dan anggota staf teknis Senegal," ujar Infantino. Komentarnya menyoroti kekhawatiran atas integritas olahraga, menegaskan bahwa meninggalkan lapangan permainan tidak pernah menjadi bentuk protes yang sah.
"Sangat tidak dapat diterima untuk meninggalkan lapangan permainan dengan cara ini, dan sama halnya, kekerasan tidak dapat ditoleransi dalam olahraga kita, ini benar-benar tidak benar," tambah bos FIFA. "Kita harus selalu menghormati keputusan yang diambil oleh wasit di dalam dan di luar lapangan. Tim harus bersaing di lapangan dan sesuai Hukum Permainan, karena apa pun yang kurang dari itu membahayakan esensi sepakbola itu sendiri."
