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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Vlahovic meminta komisi penandatanganan sebesar 25 juta euro!

D. Vlahovic
Transfers
Juventus
Besiktas

Pemain Serbia itu masih belum memiliki klub: Besiktas benar-benar serius, tetapi tuntutan entourage mantan pemain Juventus itu tinggi

Petualangan Dusan Vlahovic di Juventus telah berakhir, tetapi bagi penyerang Serbia itu pasar transfer masih belum membawanya ke tujuan baru. Sang penyerang tengah memang masih mencari tim dan, untuk saat ini, Besiktas disebut menjadi satu-satunya klub yang menunjukkan minat konkret, dengan kontak yang semakin intens.


Menurut laporan La Stampa, yang memperumit situasi terutama adalah tuntutan finansial dari pihak yang mewakili sang pemain. Agen-agen Vlahovic disebut meminta komisi sebesar 15 juta euro untuk menuntaskan operasi tersebut, angka yang disebut telah menghambat beberapa calon peminat.


  • Kasus yang paling signifikan adalah Al Ahli, yang kabarnya menerima permintaan yang bahkan lebih tinggi: menurut La Stampa, bahkan mencapai 25 juta euro dalam bentuk komisi, di luar gaji yang diperuntukkan bagi sang penyerang tengah. Angka-angka yang, sejauh ini, telah mendorong klub-klub yang berminat untuk mundur.


    Vlahovic karena itu tetap menunggu titik balik. Profilnya terus menarik perhatian, tetapi syarat ekonomi dalam operasi ini saat ini menjadi hambatan utama dalam pencarian klub baru. Besiktas tetap memantau situasi, sementara para peminat lainnya tampaknya telah mendinginkan jalur tersebut justru di hadapan tuntutan entourage-nya.


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