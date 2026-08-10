Vlahovic meminta komisi penandatanganan sebesar 25 juta euro!

Petualangan Dusan Vlahovic di Juventus telah berakhir, tetapi bagi penyerang Serbia itu pasar transfer masih belum membawanya ke tujuan baru. Sang penyerang tengah memang masih mencari tim dan, untuk saat ini, Besiktas disebut menjadi satu-satunya klub yang menunjukkan minat konkret, dengan kontak yang semakin intens.





Menurut laporan La Stampa, yang memperumit situasi terutama adalah tuntutan finansial dari pihak yang mewakili sang pemain. Agen-agen Vlahovic disebut meminta komisi sebesar 15 juta euro untuk menuntaskan operasi tersebut, angka yang disebut telah menghambat beberapa calon peminat.



